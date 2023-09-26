  • Шойгу назвал потери ВСУ за сентябрь
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа римский Франциск отказывается видеть в России Мордор

    В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

    3 комментария
    Аббас Джума Аббас Джума Ссора Индии и Канады еще больше отдаляет Нью-Дели от Запада

    Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

    7 комментариев

    Такер Карлсон и интервью с Путиным

    «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

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    Назван необычный способ поддержать рубль

    Чтобы остановить ослабление рубля, старые методы не сработают. России нужно создать нечто новое, например, аналог китайской модели «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. С таким предложением к ЦБ обратился глава МЭР Решетников. Однако у китайской модели есть большой минус – это создание двух курсов нацвалюты. Может ли Россия себе такое позволить? Подробности

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    Расплаты за рабство требует от Запада не та страна

    Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности

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    Американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ

    ВСУ получили от США первые танки Abrams. Число машин не уточняется, однако в Киеве уже заявили, что использовать их на передовой не получится, так как техника долго не проживет. Вместе с тем эксперты замечают, что есть еще ряд причин, почему Abrams станут для ВСУ еще одной головной болью. Подробности

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    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Такер Карлсон и интервью с Путиным

      «Я пытался взять интервью у Владимира Путина, но правительство США остановило меня. Подумайте об этом», – заявил швейцарскому журналу Die Weltwoche Такер Карлсон, в недавнем прошлом самый популярный тележурналист в США. Что это означает? И можно ли верить Карлсону?

    • Зеленский опозорил Канаду

      В Канаде грандиозный скандал. «Украинский ветеран» и «борец с Россией», которого пригласили в парламент вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказался ветераном дивизии СС «Галичина». Теперь канадцы оправдываются. У них вообще сложные отношения с Гитлером: есть за что оправдываться.

    • Транса-русофоба изгнали из бандеровцев

      Так называемые Силы территориальной обороны Украины отказались от услуг американского трансгендера Сары Эштон-Чирилло и даже открыли против него служебное расследование за призыв к расправе над российскими журналистами. Что произошло на самом деле? И при чем здесь ЦРУ?

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