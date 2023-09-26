Слова «Трюдо» и «здравый смысл» – это антонимы. В Канаде, не разобравшись и не просчитав последствия, зачем-то поспешили сделать скандальные заявления относительно убийства сикхского лидера. Таким образом, они задели не только Индию.

В этом мире, особенно сейчас, очень мало мудрости и ответственности, и любые ее крупицы стоит ценить. Поэтому дипломатическими возможностями, которые открывает взаимодействие с Ватиканом, не стоит пренебрегать.

Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

Назван необычный способ поддержать рубль Чтобы остановить ослабление рубля, старые методы не сработают. России нужно создать нечто новое, например, аналог китайской модели «мембраны» между внутренним и внешним рынками рублей. С таким предложением к ЦБ обратился глава МЭР Решетников. Однако у китайской модели есть большой минус – это создание двух курсов нацвалюты. Может ли Россия себе такое позволить? Подробности Перейти в раздел

Расплаты за рабство требует от Запада не та страна Гана требует от Европы и США расплатиться с Африкой за годы трансатлантической работорговли. Требование как будто справедливое. Но стоит ли к нему прислушиваться с учетом того, что истина дороже дружбы, а для России Гана – совсем не друг? Подробности Перейти в раздел

Американские Abrams станут дорогой обузой ВСУ ВСУ получили от США первые танки Abrams. Число машин не уточняется, однако в Киеве уже заявили, что использовать их на передовой не получится, так как техника долго не проживет. Вместе с тем эксперты замечают, что есть еще ряд причин, почему Abrams станут для ВСУ еще одной головной болью. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел