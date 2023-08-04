Вадим Трухачёв
Что плохого России ждать от Испании
Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.
Владислав Исаев
Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны
Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.
Дмитрий Проскурин
Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах
В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.
18:42Глава Минпромторга посетил предприятия Запорожской области
В ходе поездки в Запорожскую область вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятие «Бердянские жатки», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом сельскохозяйственного навесного оборудования.
17:25Навального приговорили к 19 годам по делу об экстремизме
Мосгорсуд приговорил Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, сообщили в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.