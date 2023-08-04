Обещаниям США по зерну нельзя верить

  • Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии
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    США захотели стать частью зерновой сделки
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    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что плохого России ждать от Испании

    Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

    4 комментария
    Владислав Исаев Владислав Исаев Апелляции к правде в общении с Западом и украинцами – бессмысленны

    Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

    10 комментариев
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    8 комментариев
    Новости
    19:25Цена нефти марки Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель

    Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля 2023 года.

    19:17«Единая Россия» начала сбор предложений в народную программу в Херсонской области

    Во всех муниципальных округах Херсонской области, в том числе прифронтовых, проходят встречи кандидатов от партии «Единая Россия» с жителями.

    19:08В Турции выселили из отеля более 90 детей из России

    Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

    18:59Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль

    Российской фигуристке Софье Самоделкиной в 2022 году предлагали перейти в сборные Германии или Израиля, сообщили СМИ.

    18:50Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом

    Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью местному телеканалу заявил, что считает россиян азиатами, добавив, что, по его мнению, украинцы человечнее.

    18:42Глава Минпромторга посетил предприятия Запорожской области

    В ходе поездки в Запорожскую область вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятие «Бердянские жатки», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом сельскохозяйственного навесного оборудования.

    18:34Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии

    Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

    18:25В четырех регионах России проведут эксперимент по исламскому банкингу

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане вводится в качестве эксперимента правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.

    18:17Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки

    Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    18:08В Минэнерго обсудили восстановление электросетей в новых регионах

    Оперативный штаб по обеспечению энергоресурсами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обсудил реализацию мероприятий по восстановлению магистрального электросетевого комплекса. Так, 25 из них закончены, работа еще по 10 – продолжается, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

    17:59В Латвии предупредили о массовой высылке россиян

    МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

    17:50Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 10% налог для крупных компаний, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

    17:42ЕР определилась с кандидатами на должности глав новых регионов

    Генсовет партии «Единая Россия» определился с кандидатами на должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решение будет направлено президенту.

    17:33Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников

    Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Также ученики снова будут получать серебряные медали.

    17:25Навального приговорили к 19 годам по делу об экстремизме

    Мосгорсуд приговорил Алексея Навального (внесен в список террористов и экстремистов) к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества, сообщили в исправительной колонии №6 во Владимирской области, где проходит выездное заседание суда.

    Обещаниям США по зерну нельзя верить

    США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    Главное
    Закрыт канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки
    Путин повысил верхнюю границу призывного возраста до 30 лет
    СМИ: Киев недоволен сомнениями Запада в успехах ВСУ
    Курс евро превысил 105 рублей впервые с марта прошлого года
    МАГАТЭ подтвердило отсутствие взрывчатки на крыше энергоблоков ЗАЭС
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    Около 30 человек пострадали из-за пожара в клинике в Германии

    Как российской экономике удается показывать рост

    Несмотря на санкции и СВО, российская экономика продолжает показывать результаты лучше ожиданий. Российский президент рассказал, что стало главным локомотивом роста нашей экономики в 2023 году. В первую очередь это промышленность, которая выполняет возросшие заказы как россиян, так и оборонки. Реальные доходы населения показали максимальный рост за два года. Как это удается? Подробности

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    Украина атаковала Новороссийск по наводке НАТО из космоса

    ВСУ не оставляют попыток навредить России в Черном море. На этот раз противник при помощи БЭК решил атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Однако поставленных целей противник не достиг. Вместе с тем в экспертной среде вновь поднимают вопрос о способах защиты как российской акватории, так и самих кораблей ЧФ России. Подробности

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    Россия лишает Украину выхода к морю

    В результате российских ударов по Измаилу серьезно повреждена портовая инфраструктура, в том числе здание Дунайского пароходства и другие объекты. Работа порта, который оставался последней возможностью для транспортировки украинского зерна по воде, приостановлена. С учетом ранее нанесенных ударов по порту в Одессе Украина фактически лишается полноценного доступа к Черному морю. Как России удалось отрезать ВСУ от выхода к большой воде? Подробности

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    Россия довела западную разведку до крайностей

    Участились случаи прямых обращений западных разведок к российским гражданам – их зовут стать предателями, сотрудничать, продавать Родину. Этим отметился и глава британской разведки МИ6 Ричард Мур, и представители ЦРУ, и настолько, что МИД РФ предложил действовать зеркально и способствовать работе граждан западных стран на разведку России. Какое отношение все это имеет к реальной работе разведок? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Обещаниям США по зерну нельзя верить

      США готовы гарантировать беспрепятственный экспорт продовольствия из России в том случае, если Москва согласится вернуться в зерновую сделку. С одной стороны, прежде Вашингтон от таких обещаний воздерживался, а США – это та страна, которая может заставить зерновую сделку работать. С другой стороны, это еще не прорыв: к Вашингтону есть как минимум три вопроса.

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

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