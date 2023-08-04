Обещаниям США по зерну нельзя верить

В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

Для европейца единственный критерий истины, который имеет значение – это собственная выгода. Если преступление, подлость, ложь приносят выгоду – значит, это законное, благородное и честное деяние.

Несмотря на то, что в авангарде европейской русофобии Испания не идет, уделить противостоянию с ней надо самое пристальное внимание. Хотя бы потому, что это касается наших связей с Латинской Америкой, которым испанцы явно угрожают.

19:25 Цена нефти марки Brent на ICE превысила 86 долларов за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялась выше 86 долларов за баррель впервые с 17 апреля 2023 года.

19:17 «Единая Россия» начала сбор предложений в народную программу в Херсонской области Во всех муниципальных округах Херсонской области, в том числе прифронтовых, проходят встречи кандидатов от партии «Единая Россия» с жителями.

19:08 В Турции выселили из отеля более 90 детей из России Около 100 детей из России выселили из отеля в Турции из-за отсутствия оплаты от организаторов детского лагеря «Колибри», где родители приобрели поездку.

18:59 Российской фигуристке Самоделкиной предлагали выступать за Германию или Израиль Российской фигуристке Софье Самоделкиной в 2022 году предлагали перейти в сборные Германии или Израиля, сообщили СМИ.

18:50 Глава СНБО Украины назвал россиян азиатами с чуждым менталитетом Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью местному телеканалу заявил, что считает россиян азиатами, добавив, что, по его мнению, украинцы человечнее.

18:42 Глава Минпромторга посетил предприятия Запорожской области В ходе поездки в Запорожскую область вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров посетил предприятие «Бердянские жатки», которое производит машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства, а также занимается ремонтом сельскохозяйственного навесного оборудования.

18:34 Россиянам разрешили переводить до 30 млн рублей в месяц без комиссии Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому россияне смогут переводить до 30 млн рублей в месяц между своими счетами в разных банках без комиссии. Это правило касается переводов с использованием системы быстрых платежей (СБП) и финансовых платформ.

18:25 В четырех регионах России проведут эксперимент по исламскому банкингу Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане вводится в качестве эксперимента правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.

18:17 Закрыт финансовый канал между Россельхозбанком и JP Morgan для зерновой сделки Прямой канал между Россельхозбанком и американским JP Morgan, предложенный Западом и ООН для зерновой сделки вместо SWIFT, закрыли 2 августа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

18:08 В Минэнерго обсудили восстановление электросетей в новых регионах Оперативный штаб по обеспечению энергоресурсами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей обсудил реализацию мероприятий по восстановлению магистрального электросетевого комплекса. Так, 25 из них закончены, работа еще по 10 – продолжается, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

17:59 В Латвии предупредили о массовой высылке россиян МВД Латвии выслало письма с просьбой покинуть страну в сентябре гражданам России, сообщил глава комиссии Сейма республики по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмар Лидак.

17:50 Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 10% налог для крупных компаний, средняя арифметическая величина прибыли которых за 2021 год и 2022 год превысила 1 млрд рублей.

17:42 ЕР определилась с кандидатами на должности глав новых регионов Генсовет партии «Единая Россия» определился с кандидатами на должности глав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, решение будет направлено президенту.

17:33 Путин подписал закон о трудовом воспитании школьников Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду. Также ученики снова будут получать серебряные медали.