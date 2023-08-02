Кто в Африке не любит Россию

  • Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей
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    Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение
    Медведев: Раньше Трампа просто убили бы
    Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    В Курской области объявили о выдаче боевого оружия отрядам дружины
    Боливия официально попросила Россию включить страну в БРИКС
    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
    Нигерия оставила Нигер без электричества
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

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    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

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    Новости
    19:20Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН

    Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса, высказал мнение президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    19:11Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США

    Снижение кредитного рейтинга США отражает реальные проблемы в экономике страны. И если судить объективно, уровень можно было понизить еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+.

    19:10На Украине решили национализировать якобы принадлежащий сенатору из России завод

    Украинский Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в Конотопе (Сумская область), поскольку тот якобы принадлежит члену Совета Федерации Сергею Калашнику.

    19:01Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей

    Впервые с конца марта 2022 года курс евро на Мосбирже вырос до 103 руб., следует из данных валютных торгов.

    18:55Митрополит Евгений: В каждой второй записке на Урале прихожане пишут имена президента и патриарха

    «Каждая вторая-третья записка – люди вписывают туда имена двух людей: это имя Святейшего патриарха Кирилла и имя – по-разному пишут – раба Божьего Владимира большими печатными буквами, или Владимира Владимировича, или просто президента», – заявил митрополит Евгений (Алексей Кульберг) в ходе вручения государственных наград в Кремле.

    18:52Президент Бразилии призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине

    Ведущие переговоры по украинскому вопросу страны должны постараться найти «общий знаменатель», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    18:35ЦИК пришлось самостоятельно зарегистрировать «Коммунистов России» в Хакасии

    ЦИК России в среду был вынужден сам зарегистрировать список кандидатов партии «Коммунисты России» на выборах в Верховный совет республики – избирком Хакасии накануне повторно не смог принять решения о регистрации.

    18:27Нигерия оставила Нигер без электричества

    Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

    18:10Новым британским послом в Москве стал Найджел Кейси

    Британия объявила о смене своего посла в Москве с ноября, должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщает пресс-служба МИД.

    18:01Алтайский писатель Бедюров назвал особенность российской цивилизации

    Российская литература – русская и многонациональная. А такого нет ни в Европах, ни в Америках: наши народы сохранили свою культуру – и русский язык, и свои языки, свою литературу, свой быт и уклад, заявил алтайский писатель Бронтой Бедюров на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    17:59Мишустин встретился с победителями международных олимпиад

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учащихся-победителей международных олимпиад среди школьников по естественным и точным наукам.

    17:43Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    17:34Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    17:25Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    17:19Винокур отказался пародировать Зеленского

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    Кто в Африке не любит Россию

    Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    Главное
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
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    Порт Измаила на Украине приостановил работу после взрывов
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    В Центральной России объявили штормовое предупреждение из-за жары
    Винокур отказался пародировать Зеленского

    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

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    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

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    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

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