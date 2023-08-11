Расплата Европы за конфликт с Россией

Судьба восьми человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

«Уралвагонзавод» представит на форуме «Армия-2023» вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации танки Т-72, сообщили в пресс-службе концерна.

Россия начинает масштабную кампанию по изучению Луны. Восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, мы начинаем новый этап освоения космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по космосу Иван Моисеев. Ранее с космодрома Восточный была запущена станция «Луна-25». Мягкая посадка станции ожидается 21 августа.

Министерство труда и соцзащиты объявило старт второго Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, заявки на него будут приниматься с 1 сентября по 2 октября, а итоги подведут в декабре.

В специальной трансляции Роскосмоса показано, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.

Свидетели рассказали о падении украинского беспилотника на на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы.

Google не вносил в последнее время изменений в доступ к сервисам Google Workspace в России, но если какая-то компания в мире нарушит условия использования, доступ к Google Workspace может быть изменен, сообщил источник в Google.

Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

Поднимать российский флот поручили банкирам Россия решила пойти необычным путем, чтобы поддержать терпящую убытки судостроительную отрасль страны. Вместо того, чтобы просто дать денег, льготных кредитов или обанкротить, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ. Это беспрецедентное решение, и оно говорит об огромной важности самой отрасли для государства. Подробности Перейти в раздел

Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности Перейти в раздел

Кто заменит Microsoft в России Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности Перейти в раздел

Охрана торговых судов в Черном море потребует серии специальных мер Зеленский угрожает усилить морскую войну в Черном море, и Украина уже проводит атаки на российские торговые суда. Речь идет не только об атаках безэкипажными катерами. Почему это действительно крайне опасно, какие новые угрозы против российского торгового флота может попытаться реализовать киевский режим и как российский флот должен их ликвидировать? Подробности Перейти в раздел