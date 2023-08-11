Расплата Европы за конфликт с Россией

  • Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве
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    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

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    Новости
    12:32Источник в Google опроверг блокировку в России сервисов Workspace

    Google не вносил в последнее время изменений в доступ к сервисам Google Workspace в России, но если какая-то компания в мире нарушит условия использования, доступ к Google Workspace может быть изменен, сообщил источник в Google.

    12:29Очевидцы рассказали о падении дрона на Карамышевской набережной

    Свидетели рассказали о падении украинского беспилотника на на Карамышевской набережной на северо-западе Москвы.

    12:15В Роскосмосе показали, как устроена станция «Луна-25»

    В специальной трансляции Роскосмоса показано, как устроена межпланетная автоматическая станция «Луна-25», которая 11 августа впервые в новейшей истории России отправляется на Южный полюс Луны.

    12:05Пушилин: Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном

    ВСУ продолжают совершать безуспешные попытки закрепиться в Урожайном, все атаки отбиты, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    11:59Минтруд запустил второй конкурс лучших практик трудоустройства

    Министерство труда и соцзащиты объявило старт второго Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, заявки на него будут приниматься с 1 сентября по 2 октября, а итоги подведут в декабре.

    11:47Минобороны: Пресечена попытка ВСУ атаковать объект в Москве

    Средствами ПВО в пятницу была пресечена попытка атаки украинского дрона на территории столицы России, сообщает Минобороны.

    11:43Эксперт: Запуск «Луны-25» говорит о возвращении России в большой космос

    Россия начинает масштабную кампанию по изучению Луны. Восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, мы начинаем новый этап освоения космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по космосу Иван Моисеев. Ранее с космодрома Восточный была запущена станция «Луна-25». Мягкая посадка станции ожидается 21 августа.

    11:30ПВО сбила беспилотник над Москвой

    Беспилотник ВСУ ликвидировали над Москвой силами противовоздушной обороны, сообщает мэр города Сергей Собянин.

    11:29УВЗ анонсировал показ БМПТ «Терминатор» на базе Т-72

    «Уралвагонзавод» представит на форуме «Армия-2023» вариант боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», который позволяет модернизировать выводимые из эксплуатации танки Т-72, сообщили в пресс-службе концерна.

    11:18Воздушное пространство над Калугой закрывали

    Воздушное пространство над Калугой было закрыто, сообщил источник в авиавластях России.

    11:11Ограничения на работу Внуково сняты

    Аэропорт Внуково, над которым в пятницу утром закрывало воздушное пространство, восстановил работу в штатном режиме.

    11:07Без вести пропавшими после взрыва в Сергиевом Посаде остались восемь человек

    Судьба восьми человек после взрыва в Сергиевом Посаде остается неизвестной, сообщили в администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области.

    10:59Мужчина кинул «коктейль Молотова» в полицейскую машину в Подмосковье

    Неизвестный мужчина совершил попытку поджечь полицейский автомобиль в подмосковном городе Коломне.

    10:49Учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище

    33-летнего учителя из Челябинска обвинили в изнасиловании третьеклассницы на кладбище, сообщили СМИ.

    10:45Мощный взрыв прогремел в Киеве

    В Киеве прогремел мощный взрыв, сообщают очевидцы.

    Расплата Европы за конфликт с Россией

    Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

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    Поднимать российский флот поручили банкирам

    Россия решила пойти необычным путем, чтобы поддержать терпящую убытки судостроительную отрасль страны. Вместо того, чтобы просто дать денег, льготных кредитов или обанкротить, Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) передали на поруки другой государственной корпорации – ВТБ. Это беспрецедентное решение, и оно говорит об огромной важности самой отрасли для государства. Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Кто заменит Microsoft в России

    Компания Microsoft перестанет с 30 сентября продлевать лицензии российским компаниям. Причиной названа невозможность получать платежи на местный банковский счет. Об этом стало известно сразу после того, как в МИД заявили об антироссийской деятельности Microsoft. Почему американская компания пошла на такой шаг и к каким последствиям он приведет для российских пользователей? Подробности

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    Охрана торговых судов в Черном море потребует серии специальных мер

    Зеленский угрожает усилить морскую войну в Черном море, и Украина уже проводит атаки на российские торговые суда. Речь идет не только об атаках безэкипажными катерами. Почему это действительно крайне опасно, какие новые угрозы против российского торгового флота может попытаться реализовать киевский режим и как российский флот должен их ликвидировать? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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