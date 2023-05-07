Карл III доразвалит Британскую империю Пора порвать с Польшей Россия готова разорвать дипломатические отношения с Польшей, закрыв дверь в этот русофобский угол со своей стороны. Против этого не возражает даже сам посол РФ, что для дипломатов нехарактерно. Какие доводы против разрыва с поляками еще остались? И как поступить со зданием польского посольства в центре Москвы?