Предлагая идеологию в качестве средства, вы этим сразу же ее обесцениваете. Потому что истину нельзя придумать – ее можно только открыть. Или, скорее, воспринять от тех, кто открыл ее раньше. И это открытие не может быть спущено сверху – каждый человек делает его сам.

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Чем обернется для Болгарии выдавливание российской нефти Болгария хочет добровольно лишить себя российской нефти. Это делает бизнес российской компании «Лукойл» по производству топлива на местном НПЗ бессмысленным. Поэтому она готова продать активы в Болгарии, пока власти не забрали завод силой. Как болгары целенаправленно выдавливают российский бизнес и чем это обернется для них самих? Подробности Перейти в раздел

Драма в Сенате США оставила Украину без денег В ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Стороны давно не могут договориться об объемах финансирования. Даже высшее руководство страны не способно повлиять на позиции противоборствующих партий. В чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины? Подробности Перейти в раздел

Новая армия станет внешнеполитическим козырем России Президент России подписал указ об увеличении штатной численности ВС РФ. Данное решение принято на фоне международной нестабильности и появления новых угроз для Москвы. Однако эксперты уверены, что исполнение документа не только обезопасит страну, но и параллельно решит ряд важнейших задач. О каких конкретно изменениях идет речь и как это отразится на экономике и внешней политике России? Подробности Перейти в раздел

Запад ищет способ поставить украинский конфликт на паузу С Запада поступают сигналы о готовности принудить Украину к заключению перемирия или замораживанию конфликта. На первый взгляд это выглядит как уступка требованиям России. Кому нужна передышка в конфликте с Россией и почему у Москвы нет оснований откликаться на подобные инициативы? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел