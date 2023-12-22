Кого Лавров назвал «вороватым народом»

Андрей Полонский
Украинцы – те же мы, только соблазненные
Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.
Сергей Худиев
Бесовский соблазн антисемитизма
Людям, увы, свойственна ксенофобия. Культура, образование, традиции, религия должны бы ее сдерживать, но они справляются не всегда.
Тимофей Бордачёв
Зачем США устроили переполох в Красном море
Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.