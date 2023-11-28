Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

Европа обречена на возврат к российскому газу Европе придется пойти на переговоры с Газпромом и заключить жесткую для себя сделку. Такой будет расплата ЕС за американские авантюры, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. При каких условиях возможно восстановление потерянных объемов газового экспорта в Европу? И как технически это будет выглядеть? Подробности Перейти в раздел

В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Как Москва в Тегеране впервые закрепила за собой статус сверхдержавы 80 лет назад, 28 ноября 1943 года, в Тегеране началась встреча «Большой тройки» – Сталина, Рузвельта и Черчилля, руководителей трех стран антигитлеровской коалиции. Почему для конференции была выбрана столица Ирана, какие ключевые вопросы обсуждались на этой встрече и какое значение происходящее имело в итоге для позиций СССР? Подробности Перейти в раздел

Казахстан мешает полной блокаде российских границ в Европу Финляндия стремится к полному закрытию сухопутных границ с Россией, и тем поразительнее выглядит позиция ее соседа по Балтийскому морю – Латвии. Одна из наиболее русофобских стран Евросоюза, Латвия, однако, закрыв часть пропускных пунктов, отнюдь не торопится полностью перекрыть границу. Сделать ей это мешает Казахстан. Каким образом? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел