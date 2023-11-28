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    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинские дети по-прежнему говорят по-русски

    Что толку от того, что на Украине много русскоязычных? Немалая часть их воюет в рядах ВСУ против России, и многие на русском языке пишут в Интернете посты о том, как они Россию ненавидят. Есть толк. Эти люди первыми безболезненно интегрируются в Россию.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев У исламского экстремизма – светские корни

    В этой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, выступать с нападками на ислам – значило бы ошибаться в выборе врага. А сочувствовать «борьбе угнетенных» – значило бы ошибаться в выборе союзника.

    4 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев России не надо так много людей с высшим образованием

    Мы уже сегодня знаем, что 40% дипломов, за получение которых заплатило государство, будут невостребованными. Только у единиц выпускников есть карьерные устремления и профессиональные амбиции. И как нам со всем этим развивать страну?

    71 комментарий
    28 ноября 2023, 13:08 • Видео

    Ошибки Израиля и ХАМАС

    Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

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    Как Москва в Тегеране впервые закрепила за собой статус сверхдержавы

    80 лет назад, 28 ноября 1943 года, в Тегеране началась встреча «Большой тройки» – Сталина, Рузвельта и Черчилля, руководителей трех стран антигитлеровской коалиции. Почему для конференции была выбрана столица Ирана, какие ключевые вопросы обсуждались на этой встрече и какое значение происходящее имело в итоге для позиций СССР? Подробности

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    Казахстан мешает полной блокаде российских границ в Европу

    Финляндия стремится к полному закрытию сухопутных границ с Россией, и тем поразительнее выглядит позиция ее соседа по Балтийскому морю – Латвии. Одна из наиболее русофобских стран Евросоюза, Латвия, однако, закрыв часть пропускных пунктов, отнюдь не торопится полностью перекрыть границу. Сделать ей это мешает Казахстан. Каким образом? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

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    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

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