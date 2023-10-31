Израиль разваливает Евросоюз

Тимур Шерзад
Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал
31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.
Максим Соколов
Зеленский решил не переписывать украинцев
Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.
Глеб Простаков
Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми
Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.