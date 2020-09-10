Россияне передумали объединяться с белорусами Белоруссия расколола Евросоюз Попытка ввести санкции против Белоруссии со стороны Евросоюза натолкнулась на противодействие Кипра. Это воспринято в Брюсселе как серьезная угроза «европейскому единству».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях