Президент Лукашенко: устоит или нет? Почему Лукашенко не Чаушеску Александра Лукашенко все чаще сравнивают с румынским диктатором Чаушеску, намекая тем самым на его возможное будущее, но эти сравнения некорректны.

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