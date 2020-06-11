Хозяин Грузии стал агентом Путина

Конгрессмены США выступили с заявлением о «вовлеченности богатейшего человека Грузии», лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили в «дестабилизацию в Грузии в пользу России» и назвали его «близким союзником» президента Владимира Путина.