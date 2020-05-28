Москва выходит из самоизоляции

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28 мая, четверг  |  Последнее обновление — 10:53  |  vz.ru
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Угрозы в адрес «Северного потока – 2» выдали проигрыш США

Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
«США могут доиграться, если решат наказать Германию и других европейцев за покупку российского газа. Это ускорит процесс затухания американского доминирования». Такими словами эксперты комментируют новые угрозы американских дипломатов в адрес газопровода «Северный поток – 2». Какими могут быть эти новые санкции США и почему сам факт этих угроз несет в себе и хорошие новости? Подробности...
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Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией

Национальность Кирилла и Мефодия до сих пор вызывает спорыФото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
В Болгарии обвинили Россию в присвоении кириллицы, в неблагодарности за просвещение предков и в фальсификации болгарской истории. С этим бредом пытаются спорить, но разумнее посмотреть на причины его появления: национальное достоинство болгар очень уязвимо, а по степени своей адекватности сравнимо с украинским. Чем же русские насолили «братушкам»? Подробности...
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Как Эрдоган перевернул ход военных событий в Ливии

Вмешательство Турции оказало большое влияние на сирийский конфликтФото: Boracan/Xinhua/Global Look Press
Еще недавно казалось, что ливийский фельдмаршал Хафтар в шаге от окончательной победы над своими противниками. Еще бы – ему помогали арабы, Франция, Россия и даже США. Однако стоило в этот конфликт вмешаться Турции – и теперь создается впечатление, что Хафтар находится на грани тотального поражения. За счет чего Турция добилась таких успехов и что Эрдоган хочет от Ливии? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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На рынке недвижимости грядет революция

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Личное банкротство заемщиков и, как следствие, принятие банками на баланс тысяч объектов недостроенной недвижимости, может разрушить хрупкий баланс спроса и предложения. Идеальный штиль в какой-то момент может смениться идеальным штормом. Подробности...
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Мы ждем от сирот чудес и подвигов

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
В России количество сирот сократилось в два раза. При этом понятно, что свести их количество к нулям никогда не удастся. Сирота – это не просто социальный статус. Это миссия, которую должны выполнить герои – отверженные и хрупкие. Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...
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    Москва выходит из самоизоляции

    США и Китай бьются за Гонконг

    Как выглядит американская замена «Союзам»

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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