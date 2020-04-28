Ближайшие последствия пандемии

В СМИ появились осторожные сообщения о том, что Россия, или как минимум Москва, уже прошла пик эпидемии коронавируса, и дальше ситуация начнет улучшаться. Но пока этого не произошло, большая часть страны продолжает жить в условиях самоизоляции. И выйдут россияне из нее – это ясно уже сейчас – в немного другой мир.