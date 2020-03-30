Самые лучшие фильмы об эпидемиях

На фоне распространения по миру коронавируса и перехода крупнейших стран на карантинный режим резко возрос интерес к онлайн-кинотеатрам, а в них – к фильмам об эпидемиях и вирусах. Так, бешеную популярность обрело «Заражение» (2011) Стивена Содерберга, в момент выхода оставшееся почти незамеченным.