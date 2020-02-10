Как корейское кино шло к триумфу на «Оскаре»

«Оскар-2020» рискует стать революционным – впервые лучшим фильмом признали иностранную картину, снятую не на английском языке. Тем самым киноакадемики сильно раздвинули рамки входа в «оскаровский» клуб, ранее доступный исключительно для голливудских фильмов. И успех корейских «Паразитов» здесь не случаен.