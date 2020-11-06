Почему Трамп проиграл Президент Байден: Хорошо или плохо для России? Все идет к тому, что новым президентом США станет Джо Байден, но ему придется возглавить страну в период острого политического кризиса и смуты. Что это означает в контексте отношений с Россией и «новой холодной войны»?

