Иран включился в конфликт с Карабахом Новый конфликт России и Турции Спустя 46 лет после войны в турецкой части Кипра будет открыт город-призрак Вароша, ранее законсервированный турецкими властями. Инициатор этого шага Анкара, а Россия выступает категорически против. Почему?

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