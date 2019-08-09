Как устроены телефонные переговоры между президентами

Президент Украины Владимир Зеленский уже дважды после вступления в должность в мае сумел поговорить по телефону с Владимиром Путиным, что не всегда удавалось его предшественнику. Петр Порошенко несколько раз жаловался на то, что «Кремль не берет трубку», хотя в это верится с трудом, если знать правила таких переговоров.