Нужна ли России «Большая восьмерка»?

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Дональду Трампу пригласить Россию на саммит «Большой семерки» в 2020 году, который пройдет в США. Американский лидер вроде бы согласился. И вполне возможно, что G7 в скором времени снова превратится в G8.