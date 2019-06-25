Какие направления заменят российским туристам Грузию

В последние годы Грузия стала одним из наиболее популярных направлений для туристов из России. Ситуация изменилась из-за антироссийских протестов в Тбилиси. Авиакомпании прекращают рейсы в Грузию с 8 июля, гражданам рекомендуют воздержать от поездок. Россияне отправятся на отдых в другие страны.