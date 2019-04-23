Что известно о будущей первой леди Украины

Елене Зеленской приписывают создание образа учителя истории, ставшего президентом Украины. Эту роль в телесериале «Слуга народа» сыграл ее муж Владимир. Теперь сценарий комедии стал реальностью, а Елене предстоит быть первой леди Украины.