Самые необычные проекты советских вооружений

К своему 80-летнему юбилею ОКБ Сухого представило альбом с ранее не публиковавшимися снимками прототипа истребителя 5-го поколения С-22. В серию он не пошел, но многие разработки проекта воплотил в себе экспериментальный Су-47 «Беркут».