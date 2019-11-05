Как НАТО выбирает имена для российских вооружений

Российский истребитель пятого поколения Су-57, который вскоре должен поступить на вооружение ВКС, стал «Преступником» согласно кодификации НАТО, сообщили СМИ. Традиция давать американские имена российской и китайской военной технике совсем не нова, и у нее есть свои причины.