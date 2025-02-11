Россия перераспределила остатки газа на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

ВС России нанесли групповой удар по объектам газоэнергетического комплекса на территории Украины. По данным Минобороны, поврежденная инфраструктура обеспечивала работу военно-промышленного комплекса противника. Обстрел был произведен с помощью высокоточного оружия большой дальности, а также БПЛА.

Как уточнили местные источники, среди целей оказались газовые месторождения в Полтавской области. Позже в пресс-службе компании «Нафтогаз» сообщили, что взрывы нанесли урон производственным мощностям компании. Вследствие этого девять населенных пунктов региона остались без газоснабжения.

Напомним, в 2025 году Россия нарастила количество атак по энергетической инфраструктуре противника. Так, в середине января был нанесен ракетный удар по объектам в городе Стрый (Львовская область), где находится крупное хранилище газа. В сообществе военкоров удар называли важным шагом на пути гарантированного снижения военного потенциала ВСУ.

Позже, 1 февраля, ВС РФ поразили ряд объектов газоэнергетической инфраструктуры, также обеспечивающих работу украинского ВПК. На этом фоне в стране начались проблемы с извлечением газа из подземных хранилищ (ПХГ). По данным Reuters, ежедневное использование заготовленных объемов ресурса снизилось до 58 млн кубометров, в то время как совокупная суточная потребность страны равняется 110 млн кубометров.

В Киеве сложившуюся ситуацию объяснили повреждением компрессорных станций, полученных в ходе обстрелов со стороны России. Как объяснял Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики Украины, инфраструктуре не хватает давления для выкачки газа. В экспертном сообществе отмечали, что подобные заявления – попытка скрыть плохую подготовку офиса Зеленского к отопительному сезону.

«Изначально российские военные наносили удары преимущественно по теплоэлектроцентралям. Задача заключалась в усложнении перетоков электроэнергии для противника. Другими словами, мы сажали ВСУ на голодный энергетический паек», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.

Что же касается газовой инфраструктуры, то она не входила в список приоритетных целей, продолжает аналитик. Ведь тогда Украина выступала в роли транзитера топлива в Европу. «Тогда не было смысла бить по этим коммуникациям. Однако, отказавшись от транзита, украинские власти сами подставились под удар», – подчеркнул эксперт.

Как поясняет собеседник, атаки России по газовой инфраструктуре противника приводят к проблемам с закачкой и выкачкой топлива в подземные хранилища (ПХГ). На этом фоне он напоминает о жалобах офиса Зеленского на то, что объемы газа в ПХГ снизились до критической отметки.

Аналитик считает, что одна из ключевых проблем властей Украины заключается в плохой подготовке к отопительному сезону. Вероятно, в хранилища закачали недостаточный объем энергоресурса. Теперь же, когда в списке целей российских военных стали фигурировать объекты газовой инфраструктуры,

у противника появились дополнительные сложности.

Что немаловажно, ВС России бьют не по отдельным вышкам, а по пунктам, куда сперва доставляется газ, а затем распределяется по газотранспортной системе Украины, уточнил Лизан. Он напомнил, что в предыдущие дни «были вынесены» именно такие объекты.

Собеседник допускает, что удары также могут быть элементом принуждения Украины к возобновлению транзита. «Деваться им будто бы некуда: давления для прокачки в трубах не хватает, собственная газовая добыча деградировала, в ПХГ ресурса недостаточно», – рассуждает Лизан. При этом «цели погрузить страну в каменный век нет».

«Такие цели, например, преследует Киев и Кишинев в отношении Приднестровья. Российская же сторона ведет работу по планомерному ослаблению ВПК Украины. Кроме того, в результате ударов стоимость содержания офиса Зеленского для Евросоюза только растет», – добавил эксперт. По его прогнозам,

в ближайшей перспективе власти будут вынуждены сокращать потребление газа,

а также снижать температуру теплоносителя по газовым котельным. Однако в среднесрочной перспективе в любом случае встанет вопрос о подготовке к следующему отопительному сезону, когда в ПХГ придется снова закачивать газ, который становится все более дефицитным товаром в Европе.

При этом центром газодобывающей отрасли на Украине до событий 2013-2014 годов являлся восток страны, напоминает Алексей Анпилогов, эксперт в сфере энергетики. «Основные работы в этой сфере проводились на протяженном участке от севера Днепропетровской области до юга Харьковской. Местные залежи осваивались еще в советское время», – сказал он.

«Что касается Западной Украины, то раньше здесь также производилась добыча газа. Однако региональные запасы исчерпались, из-за чего энергетическая сфера, например, Львовской области стала постепенно увядать. Проблему решили логично: имевшуюся инфраструктуру переделали в ПХГ», – отмечает он.

«Следующим районом активной разработки месторождений должная была стать так называемая Крымская газоносная провинция. Украинские власти даже планировали наладить добычу залежей на черноморских шельфах. Однако в 2014 году об этих планах Киеву пришлось забыть», – рассуждает собеседник.

Имелись и другие планы по увеличению собственной добычи газа.

Например, в 2020 году компанией «Нафтогаз Украины» была представлена стратегия «Трезубец». «Она состоит из трех составляющих: первое – это добыча из глубоких залежей, второе – это газ из сланцевых пород, третье – это шельф», – заявляли в фирме.

Еще одним несбыточным проектом стала инициатива «20/20», которую одобрило к реализации еще предыдущее правительство страны. Согласно концепции, предполагалось, что к 2020 году уровень собственной добычи госкомпании «Укргаздобыча» составит 20 млрд кубометров топлива.

«Так Украина и осталась только с восточными залежами газа. Но и они постепенно иссякают. За счет Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областей республика может обеспечивать только коммунальные потребности в газе. Вся промышленность выживала исключительно за счет импорта энергоресурсов. Главным поставщиком, кстати, пусть и теневым, выступала Москва», – акцентирует эксперт.

«В Киеве придумали схему: газ продолжал поступать из России в Европу, а когда он проходил по территории Украины, его часть «утекала» на покрытие местных нужд. Оплата за использованные кубометры поступала условной Чехии или Польше. То есть отказ от нашего газа долгое время носил условный характер», – полагает Анпилогов.

«Ситуация качественно изменилась с 1 января текущего года.

Истек транзитный контракт, заключенный между Киевом и Москвой. От его продления Украина отказалась. Таким образом она собственными руками разрушила выверенную десятилетиями систему газовой торговли, охватывавшей весь восточноевропейский регион», – рассказывает он.

«Причем Россию долгое время от наращивания ударов по энергетической инфраструктуре противника останавливали контракты о поставках энергоресурсов в Европу. Наши трубопроводы были тесно интегрированы в газовую систему Украины. Поэтому повреждение одного ее компонента могло отразиться на возможностях «Газпрома» выполнить имевшиеся договоренности», – объясняет эксперт.

«Сегодня этого сдерживающего фактора нет. Наши удары по добывающим мощностям Украины направлены на то, чтобы противник не мог использовать излишки газа в целях производства военной техники. Мы намерены создать дефицит, в рамках которого республике должно хватать имеющихся ресурсов только для обеспечения нужд бытовых потребителей», – считает собеседник.

«Рано или поздно власти Украины будут загнаны в угол.

Конечно, мы понимаем отношение офиса Зеленского к своим гражданам. Они наверняка попытаются пренебречь интересами общества и направить газ военным. Но в таком случае будет спровоцирован социальный кризис, с которым местным властям придется считаться», – отмечает он.

«Выкарабкаться из сложившегося положения противнику будет непросто. Конечно, у республики есть возможность закупать газ у Польши или Чехии. Но цены окажутся заоблачными, поскольку Европа сама испытывает огромный дефицит энергоресурсов. Да и объемы перекачки окажутся минимальными», – заключил Анпилогов.