    28 ноября 2025, 17:15 • Общество

    Как радиосвязь способна усилить Северный морской путь

    Как радиосвязь способна усилить Северный морской путь
    @ Майстерман Семен/Фотохроника ТАС

    Tекст: Алексей Анпилогов, Станислав Лещенко

    Стратегически важный для России транспортный коридор – Северный морской путь – и в целом российская Арктика нуждаются в дополнительных средствах обеспечения связью. По крайней мере так считают и профильные специалисты, и представители региональных органов власти. Как повысить надежность и доступность связи в северных и дальневосточных регионах страны?

    2025 стал годом ускоренного развития одной из ключевых транспортных артерий России – Северного морского пути (СМП). В частности, ожидается, что будет установлен рекорд объема контейнерных перевозок по СМП между Россией и КНР. Еще один связанный с СМП рекорд уже установлен несколько недель назад, на этот раз скоростной – прошедший по российскому арктическому маршруту контейнеровоз класса Panamax под названием Istanbul Bridge всего лишь за 20 суток преодолел путь из Восточной Азии в Западную Европу. В 2026 году организует пробные рейсы контейнеровозов по Северному морскому пути и Южная Корея. Все это – первые ласточки процесса, который должен привести к достижению грузопотока по СМП в 150 млн тонн уже к 2030 году (согласно правительственному плану развития Севморпути).

    Реализация всех этих планов невозможна без надежных систем связи. От них зависит не только безопасность судоходства, но и в целом качество жизни в российской Арктике. Связь требуется и проходящим по СМП кораблям, и государственным службам, прежде всего экстренным, и в целом местному населению.

    Однако Крайний Север (как и Дальний Восток) – с точки зрения природных условий сложная и проблемная территория. Здесь суровый климат, большие расстояния и ничтожная плотность населения, менее одного человека на квадратный километр. Привычные для других регионов системы связи здесь сталкиваются с объективными препятствиями на пути внедрения.

    Например, оптоволоконный кабель обеспечивает высочайшую скорость и устойчивость к помехам. На данный момент уже воплощается стратегический проект «Полярный экспресс», призванный связать Мурманск и Владивосток по дну океана. Однако по состоянию на конец 2025 года функционирует лишь участок длиной 1260 км из запланированных 12 650 км, а завершение работ ожидается не ранее 2028 года. Прокладка кабеля в условиях вечной мерзлоты, подвижных грунтов и ледовой обстановки дорога и сложна. Ремонт в случае повреждения требует тяжелой техники и зимой может оказаться невозможен. Это делает применение оптоволокна оправданным только рядом с крупными промышленными объектами и портами.

    Даже спутниковая связь на Крайнем Севере не так эффективна, как в других регионах.

    «Сигналы российских спутников, находящихся на геостационарной орбите, распространяются в приполярных областях нашей планеты по касательной.

    В Арктике зеркала приемных спутниковых антенн имеют угол наклона (прямая видимость на спутник) менее пяти градусов, а то и вовсе уходят в минус», – говорит газете ВЗГЛЯД Николай Мешков, с 2003 по 2018 годы возглавлявший Департамент оперативно-технического управления сетью телерадиовещания «Российской телевизионной и радиовещательной сети». А значит, данный вид связи нельзя считать полностью надежным хотя бы с технической точки зрения.

    Мало того – в столь чувствительной сфере пока не преодолена зависимость от зарубежной инфраструктуры.

    При работе российских судов, находящихся ниже 75-77 градусов северной широты, используется спутниковый канал связи VSAT (Евросоюз), а резервным является Iridium (США).

    Также Iridium применяется и при работе судов, находящихся выше 77 градуса с. ш. – причем резервный канал связи отсутствует. Этим же дорогостоящим видом связи пользуются в Арктике аварийно-спасательные центры МЧС России. Действующим там спасательным подразделениям часто приходится выполнять задачи по оказанию помощи населению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на удалении более чем 30-40 км от населенных пунктов. В этих зонах единственным средством связи остается мобильная станция спутниковой связи: как правило, вышеупомянутые Iridium и Inmarsat.

    Иначе говоря, де-факто на сегодня спутниковую связь в Арктике во многом контролируют недружественные России правительства. В текущих геополитических условиях можно было много раз убедиться в том, к каким негативным последствиям способна привести такая зависимость.

    Россия нуждается в полном технологическом суверенитете на всех своих территориях, в том числе заполярных. Именно поэтому в стране активно ведутся работы по созданию собственных спутниковых группировок, в том числе пригодных для работы в высоких широтах – аналога «Старлинка» Илона Маска. Компания «Бюро 1440» реализует масштабный проект по обеспечению связью арктических и дальневосточных регионов с помощью низкоорбитальных спутников. Уже в ближайшее время, в декабре текущего года должны быть выведены на орбиту первые спутники группировки «Рассвет». Предполагается, что уже через несколько лет почти тысяча космических аппаратов будет обеспечивать широкополосный интернет-доступ (ШПД) в любой точке России.

    Однако, во-первых, полное развертывание спутниковой группировки займет время. Во-вторых, это очень капиталоемкое решение. В-третьих, оно не может быть по-настоящему массовым – как и «Старлинк», российская низкоорбитальная группировка нуждается в дорогостоящих наземных ретрансляторах и приемниках. Не всякий может позволить себе наземный спутнковый терминал.

    Эксперт Мешков видит выход в создании масштабной сети коротковолновой радиосвязи и радиовещания для арктических территорий России – подобной той, что существовала еще в СССР. «В советское время на приполярные территории Сибири работали радиопередатчики на коротких волнах (КВ), – напоминает эксперт. – Представьте себе десяток мощных КВ-передатчиков, расположенных в крупных городах Сибири и Дальнего Востока (Хабаровск, Комсомольск-на Амуре, Елизово, Магадан, Иркутск, Новосибирск) – они несли голос Большой земли в заполярные поселки, на метеостанции и корабли, идущие по Севморпути.

    Один передатчик мог охватить территорию, сравнимую с половиной Европы. Жителю тундры требовался лишь простой радиоприемник, чтобы ловить сквозь треск и помехи голос диктора Всесоюзного радио».

    Некоторые эксперты видят у КВ-вещания недостаток – неидеальное, «глухое» аналоговое звучание, а так же проблемы с качеством звука. «Но уже в 2000-е появилась цифровая система DRM, способная передавать звук с качеством, сравнимым с ФМ-вещанием. Возник шанс на технологическую революцию: цифровое качество при колоссальном охвате. Это был идеальный ответ для России, Китая, Индии – стран-гигантов с большой территорией и труднодоступными регионами. В начале 2000-х годов ФГУП РТРС проводило экспериментальное тестовое вещание в КВ-диапазоне в стандарте DRM с использованием российских радиопередатчиков из Комсомольска-на Амуре и Иркутска, однако отечественная промышленность не стала массово выпускать цифровые КВ-приемники, не видя в них коммерческого смысла. А без насыщения рынка цифровыми радиоприемниками не было смысла запускать мощные передатчики», – объясняет Мешков.

    Действительно, и США, и Канада, и Индия, и Китай – все они имеют развитую сеть радиосвязи на коротких и средних волнах (СВ). Запрос на создание такой сети сегодня озвучивают и Красноярский край, и Мурманская область, и Якутия (соответствующие письма за подписью представителей региональных органов власти имеются в распоряжении газеты ВЗГЛЯД).

    «Считаем необходимым создание сетей коротковолновой связи и мощного радиовещания…

    [которое] в рамках развития Северного морского пути позволит расширить зону доступности услуг связи для территорий сельских поселений Ненецкого автономного округа, прилегающих к морскому побережью», – пишет, в частности, замгубернатора НАО Антон Лебедев.

    «Восстановление возможности эфирного радиовещания в СВ-диапазоне на территориях арктической зоны Российской Федерации позволит жителям удаленных населенных пунктов оперативно получать различную информацию – в том числе автомобилистам, двигающимся по участкам дорог, находящихся вне зоны действия сети подвижной радиотелефонной связи», – пишет замгубернатора Мурманской области Елена Семенова. Она называет это делом первоочередной важности.

    На Чукотке власти также неоднократно поднимали вопрос о восстановлении КВ-радиовещания в регионе.

    Некоторые регионы даже пытаются решать эту проблему самостоятельно. «В сегодняшних реалиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, военных угроз, а также естественных природных и неблагоприятных погодных явлений, при нарушении существующей инфраструктуры энергоснабжения и связи практически безальтернативным стратегическим средством оповещения населения и системой связи для управления регионом является мощное радиовещание и КВ/УКВ-радиосвязь», – пишет и.о. главы правительства Архангельской области Иван Дементьев. В регионе уже проведены испытания отечественного оборудования для создания местной резервной сети КВ-радиосвязи.

    Присутствуют соответствующие усилия и на федеральном уровне. Госкорпорация «Росатом» по поручению главы правительства Михаила Мишустина разработала проект создания «Трансарктического оператора связи» (ТАОС). В рамках проекта – помимо создания и управления системами мобильной, фиксированной (оптоволокно) и спутниковой связи – предусмотрена и разработка систем КВ-радиосвязи в арктическом регионе.

    Отечественный научно-технический задел в этом направлении также имеется. Так, сенатор от Карелии Владимир Чижов обратил внимание на свежую разработку Омского государственного технического университета – проект мобильной цифровой коротковолновой сети связи «МАРС». Эта система позволяет передавать сообщения в режиме SMS любому абоненту на всей территории страны и прилегающих акваториях, включая СМП. Для покрытия всей России требуется всего восемь базовых КВ-ретрансляторов.

    Мешков считает, что российским регионам необходимо цифровое КВ-вещание. «Оно гарантирует качество, покрывает гигантские территории и не требует чрезмерных затрат. Всю трассу СМП от Мурманска до Берингова пролива можно "осветить" всего несколькими передатчиками. Сначала можно наладить выпуск простых и надежных КВ-приемников, а затем – развернуть сеть передатчиков», – рассуждает специалист.

    Эксперт подчеркивает, что КВ-радиосвязь – надежный канал для служебных нужд (военные, МЧС, судоходство и т.д). «Спутник можно «ослепить» импульсом, но современная коротковолновая связь имеет адаптивные настройки, что позволяет «прыгать» по частотам, уходя от помех, создавая надежную линию связи между кораблем и берегом, отдаленной заставой и командным центром». Мешков считает создание сети КВ-передатчиков для связи в Арктике «вопросом стратегической необходимости».

    Стоит, однако, иметь в виду, что в освоении такого сложного региона, как Арктика, критически важен каждый элемент инфраструктуры. Да, у КВ-радиовещания есть важные преимущества – большая зона охвата территории, гибкость. Радиостанции, расположенные в крупных городах Сибири и Дальнего Востока с развитой инфраструктурой, могут работать десятилетиями, что жизненно важно в районах без дорог и ЛЭП. Это системный компонент для диспетчерской координации судоходства, авиации и полярных экспедиций.

    В то же время радиоканал имеет ограниченную пропускную способность, не способен обслуживать потоковое видео или крупные массивы данных. Он сильно зависит от магнитных бурь, которые в высоких широтах вызывают отражения и затухание сигнала. Кроме того, радиоканал в открытом эфире уязвим для перехвата и подавления. А современная спутниковая связь – нечто большее, чем просто передача голоса, поскольку обеспечивает широкополосный доступ в интернет (ШПД). Он делает доступным и управление беспилотниками, и передачу цифровых данных, музыки, видео и многое другое.

    Таким образом, лучшей стратегией обеспечения надежной связи в арктических регионах России видится гибридная модель.

    Радиосеть может выступать базовым каркасом, а спутниковая и оптоволоконная инфраструктура – усилением для критически важных точек.

    Для крупных стационарных объектов (порты, метеостанции, военные базы) идеальна комбинация КВ/УКВ-радиоканала, продублированного оптоволокном или спутниковым терминалом. Для мобильных экспедиций и малых поселений – УКВ-радиосети с аварийным дублем опять же через низкоорбитальные спутники. Крупные населенные пункты должны иметь оптоволоконные линии, зарезервированные радиомостами.

    Иначе говоря, современный мир, учитывая все возможные угрозы, требует от России создания и развития устойчивых каналов коммуникаций с обеспечением необходимых резервных видов связи на важнейших направлениях, каким и является Северный морской путь. Идеальным вариантом была бы сильная спутниковая группировка на орбите типа «Молния» (которые в советское время использовались для военной связи и телетрансляций), спутники широкополосной связи на низкой околоземной орбите – и проверенная временем система дальней КВ-радиосвязи и радиовещания. И все это, разумеется – целиком на отечественном оборудовании.

