Как российскую пехоту изменила спецоперация

Tекст: Виктор Сокирко

В День Сухопутных ВС РФ, которые были сформированы в России еще 475 лет назад, принято поздравлять тех военнослужащих, которые входят в ее состав. Традиционно их принято называть пехотинцами, хотя это мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войска связи. При таком составе (а Сухопутные войска крупнейшие по численности в Вооруженных силах РФ) среди «сухопутчиков» название «пехота» официально не встречается.

Это пошло еще со времен Советского Союза, когда появились мотострелковые дивизии, полки и батальоны. Но сами военнослужащие, обижавшиеся раньше на, казалось пренебрежительное, «эй, пехота, не пыли», теперь с гордостью носят это имя. А еще вспоминают, что Иосиф Сталин 5 мая 1941 года на банкете в Кремле в честь выпускников военных академий произнес: «За царицу полей – пехоту!». Название «царица полей» тоже негласно прижилась в армии.

Из текущего осеннего призыва в Сухопутные войска, численность которых составляет 500 тыс. человек, попадет большинство из 145 тыс. новобранцев – потребность большая. Велико и сухопутное пространство, которое должны Сухопутные войска защищать.

А вот от самой пехоты осталось мало чего схожего с мотострелковыми подразделениями, даже по сравнению с началом 2022 года. «Приобретенный в ходе СВО боевой опыт меняет многое как на поле боя, так и в применении Сухопутных войск в целом», – говорит по этому поводу главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев.

Специальная военная операция на Украине стала самым крупным вооруженным конфликтом нынешнего столетия. И в ней все не так, как было в войнах прошлого века – и танки атакуют по-другому, и самолеты применяют несколько иначе. Изменился сам характер ведения боевых действий на поле боя. И прежде всего для Сухопутных войск.

«Очевидно, что в современных войнах уже не будет массового применения боевой техники и живой силы, когда в прорыв, как в Великую Отечественную, одномоментно шли не только танковые бригады, но корпуса и армии,

– рассказал газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Виталий Струговец. – И пехота полками уже не будет подниматься в атаку. Главная причина этого – появление на поле боя значительного количества нового оружия, как высокоточного, так и бьющего по большим площадям. Например, один залп РСЗО «Ураган» или ТОС «Солнцепек» может накрыть наступающий батальон и даже полк в действующих «размерах» Боевого устава».

Действительно, появилась масса новых систем вооружений – прежде всего беспилотников, конечно, но не только. Из танков и БМП пехота пересела на новые виды техники. Например, по словам Мордвичева, «благодаря мотоциклам и квадроциклам мобильные огневые группы, используя фактор внезапности, успешно решают задачи по захвату и удержанию опорных пунктов противника».

А ведь и коптеры, и квадроциклы – все это техника, которая всего лишь пять лет назад была ранее не то, чтобы под запретом, но на вооружении точно не стояла. А теперь без нее российские бойцы на передовой не обходятся.

По сути, сейчас Сухопутные войска «заточены» под новые тактические приемы, в том числе, по опыту СВО большое внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих. О том же говорится и в новых руководящих документах. «Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов», – говорит генерал Мордвичев.

«Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата.

– подтверждает Виталий Струговец. – Он теперь не "винтик в общем механизме" взвода-роты, а нередко самостоятельное "подразделение". Полностью оснащенные 2-3 бойца сейчас могут решить задачу, которую ранее ставили взводу. Особую значимость в ходе СВО приобрели и штурмовые отряды, как правило группа из 2-3 человек, которая взламывает оборону противника и дожидается подкрепления с крупным вооружением. По сути, штурмовики это тоже пехота, но подготовленная к стремительным действиям. Их в любой момент, после дополнительной подготовки, могут сменить обычные мотострелки».

Претерпел изменения порядок применения дивизиями полков, полками – батальонов и рот. Изменилась ширина полос обороны соединений и участков обороны воинских частей.

Если вспомнить знаменитую «линию обороны Суровикина» в 2023 году, то она не представляла собой сплошную линию окопов, опорных пунктов, поддерживающих оборону артиллерии и бронетехники. И сейчас допускается расстояние в 300 метров между опорными пунктами взводов, 50 метров между отделениями, состоящими из 7-8 бойцов. При этом командир может самостоятельно принимать решения об изменениях этих параметров в зависимости от обстановки.

Текущая спецоперация показала, что боевые действия могут иметь такой характер, который не вписывается в правила действующего Боевого устава. И наставления шестилетней давности порой не стыкуются с действительностью на поле боя. А инициатива офицеров - наоборот, имеет первоочередное значение.

По всем этим причинам обновлены боевые уставы Сухопутных войск – это священная книга для каждого офицера, начиная от командира взвода и выше. Изменениям подверглись также наставления по проведению тактических учений, курсы стрельб и вождения, сборник нормативов по боевой подготовке.

Боевые уставы меняются редко, большей частью в них вносятся корректировки с учетом меняющегося характера боевых действий. Многое поменялось в этом армейском наставлении после боевых действий в Афганистане, частичные изменения были внесены после проведения контртеррористической операции в Чечне, а затем и после короткой войны с Грузией.

Впрочем, некоторые традиционные приемы, которые десятилетиями используют Сухопутные войска, до сих пор актуальны. Так, на прошедших масштабных учениях «Запад-2025» отрабатывались наступательные действия в рамках мотострелковых и танковых батальонов. Потому что пехота – это прежде всего про коллектив, чувство локтя и командный дух. Это, при всех наступивших переменах, в российских Сухопутных войсках неизменно.