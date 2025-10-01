  • Новость часаЧасть многоэтажки обрушилась в Нью-Йорке после взрыва
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп приравнял удар по Катару к нападению на США
    USAID с 2022 года ежемесячно выплачивала Киеву 1,5 млрд долларов наличными
    Мошенники начали вызывать панику у жертв новым приемом
    МИД: Москва ждет ответа Трампа на предложения Путина по ДСНВ
    Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания
    Израиль захватил коридор «Нецарим» и разделил пополам Газу
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    Открытие «Октоберфеста» отложено по решению полиции Мюнхена
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    14 комментариев
    1 октября 2025, 19:00 • Общество

    Как российскую пехоту изменила спецоперация

    Как российскую пехоту изменила спецоперация
    @ Константин Морозов/РИА Новости

    Tекст: Виктор Сокирко

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата». Такими словами в День Сухопутных войск военные эксперты описывают коренные перемены, произошедшие за очень короткий срок с российской пехотой. И это далеко не единственное изменение. О чем идет речь?

    В День Сухопутных ВС РФ, которые были сформированы в России еще 475 лет назад, принято поздравлять тех военнослужащих, которые входят в ее состав. Традиционно их принято называть пехотинцами, хотя это мотострелковые и танковые войска, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и войска связи. При таком составе (а Сухопутные войска крупнейшие по численности в Вооруженных силах РФ) среди «сухопутчиков» название «пехота» официально не встречается.

    Это пошло еще со времен Советского Союза, когда появились мотострелковые дивизии, полки и батальоны. Но сами военнослужащие, обижавшиеся раньше на, казалось пренебрежительное, «эй, пехота, не пыли», теперь с гордостью носят это имя. А еще вспоминают, что Иосиф Сталин 5 мая 1941 года на банкете в Кремле в честь выпускников военных академий произнес: «За царицу полей – пехоту!». Название «царица полей» тоже негласно прижилась в армии.

    Из текущего осеннего призыва в Сухопутные войска, численность которых составляет 500 тыс. человек, попадет большинство из 145 тыс. новобранцев – потребность большая. Велико и сухопутное пространство, которое должны Сухопутные войска защищать.

    А вот от самой пехоты осталось мало чего схожего с мотострелковыми подразделениями, даже по сравнению с началом 2022 года. «Приобретенный в ходе СВО боевой опыт меняет многое как на поле боя, так и в применении Сухопутных войск в целом», – говорит по этому поводу главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев.

    Специальная военная операция на Украине стала самым крупным вооруженным конфликтом нынешнего столетия. И в ней все не так, как было в войнах прошлого века – и танки атакуют по-другому, и самолеты применяют несколько иначе. Изменился сам характер ведения боевых действий на поле боя. И прежде всего для Сухопутных войск.

    «Очевидно, что в современных войнах уже не будет массового применения боевой техники и живой силы, когда в прорыв, как в Великую Отечественную, одномоментно шли не только танковые бригады, но корпуса и армии,

    – рассказал газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Виталий Струговец. – И пехота полками уже не будет подниматься в атаку. Главная причина этого – появление на поле боя значительного количества нового оружия, как высокоточного, так и бьющего по большим площадям. Например, один залп РСЗО «Ураган» или ТОС «Солнцепек» может накрыть наступающий батальон и даже полк в действующих «размерах» Боевого устава».

    Действительно, появилась масса новых систем вооружений – прежде всего беспилотников, конечно, но не только. Из танков и БМП пехота пересела на новые виды техники. Например, по словам Мордвичева, «благодаря мотоциклам и квадроциклам мобильные огневые группы, используя фактор внезапности, успешно решают задачи по захвату и удержанию опорных пунктов противника».

    А ведь и коптеры, и квадроциклы – все это техника, которая всего лишь пять лет назад была ранее не то, чтобы под запретом, но на вооружении точно не стояла. А теперь без нее российские бойцы на передовой не обходятся.

    По сути, сейчас Сухопутные войска «заточены» под новые тактические приемы, в том числе, по опыту СВО большое внимание уделяется индивидуальной подготовке военнослужащих. О том же говорится и в новых руководящих документах. «Полученный опыт привел к революционным изменениям в подготовке специалистов», – говорит генерал Мордвичев.

    «Существенно выросли требования к одиночной подготовке солдата.

    – подтверждает Виталий Струговец. – Он теперь не "винтик в общем механизме" взвода-роты, а нередко самостоятельное "подразделение". Полностью оснащенные 2-3 бойца сейчас могут решить задачу, которую ранее ставили взводу. Особую значимость в ходе СВО приобрели и штурмовые отряды, как правило группа из 2-3 человек, которая взламывает оборону противника и дожидается подкрепления с крупным вооружением. По сути, штурмовики это тоже пехота, но подготовленная к стремительным действиям. Их в любой момент, после дополнительной подготовки, могут сменить обычные мотострелки».

    Претерпел изменения порядок применения дивизиями полков, полками – батальонов и рот. Изменилась ширина полос обороны соединений и участков обороны воинских частей.

    Если вспомнить знаменитую «линию обороны Суровикина» в 2023 году, то она не представляла собой сплошную линию окопов, опорных пунктов, поддерживающих оборону артиллерии и бронетехники. И сейчас допускается расстояние в 300 метров между опорными пунктами взводов, 50 метров между отделениями, состоящими из 7-8 бойцов. При этом командир может самостоятельно принимать решения об изменениях этих параметров в зависимости от обстановки.

    Текущая спецоперация показала, что боевые действия могут иметь такой характер, который не вписывается в правила действующего Боевого устава. И наставления шестилетней давности порой не стыкуются с действительностью на поле боя. А инициатива офицеров - наоборот, имеет первоочередное значение.

    По всем этим причинам обновлены боевые уставы Сухопутных войск – это священная книга для каждого офицера, начиная от командира взвода и выше. Изменениям подверглись также наставления по проведению тактических учений, курсы стрельб и вождения, сборник нормативов по боевой подготовке.

    Боевые уставы меняются редко, большей частью в них вносятся корректировки с учетом меняющегося характера боевых действий. Многое поменялось в этом армейском наставлении после боевых действий в Афганистане, частичные изменения были внесены после проведения контртеррористической операции в Чечне, а затем и после короткой войны с Грузией.

    Впрочем, некоторые традиционные приемы, которые десятилетиями используют Сухопутные войска, до сих пор актуальны. Так, на прошедших масштабных учениях «Запад-2025» отрабатывались наступательные действия в рамках мотострелковых и танковых батальонов. Потому что пехота – это прежде всего про коллектив, чувство локтя и командный дух. Это, при всех наступивших переменах, в российских Сухопутных войсках неизменно.

    Главное
    Флаги России водрузили над Вербовым в Днепропетровской области
    Президент Румынии допустил вступление Приднестровья в ЕС в составе Молдавии
    Радиостанция «Судного дня» передала сообщение на фоне саммита ЕС
    В Польше открыли крупный тренировочный лагерь для украинских военных
    В Дании назвали передачу Швецией антидроновых систем «унизительной»
    Навка назвала переход Валиевой вызовом для своей команды
    В Москве побит полувековой рекорд атмосферного давления

    Зачем ОПЕК+ обваливает цены на нефть

    ОПЕК+ собирается нарастить темпы увеличения добычи нефти, пугают источники западных СМИ. Это грозит обвалом цен на нефть – и рынок уже отреагировал резким их падением. Зачем членам ОПЕК+, в том числе Саудовской Аравии и России, идти на такой рискованный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина просит у США новое «супероружие»

    США обдумывают возможность поставки Украине ракет Tomahawk. Как отмечает Владимир Зеленский, подобный шаг станет одним из способов принуждения России сесть за стол переговоров. В то же время эксперты считают, что передача данных вооружений технически затруднительна: предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно. Для чего тогда Киев и Вашингтон муссируют эту тему? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я полностью потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, какие-то объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень, очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 90-е. Это два совершенно разных города.

      2 комментария
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Тайлер Робинсон жил с «трансгендером» и таким образом принадлежал к угнетенным «сексуальным меньшинствам». Его решение застрелить Чарли Кирка – христианина, мужа, отца, консерватора, типичного «угнетателя» во всех отношениях – было в его глазах актом героического сопротивления «угнетению». И не только в его глазах.

      10 комментариев
    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Запад научился генерировать пандемии страха

      Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

      14 комментариев
    Перейти в раздел

    • Эпоха Великих географических открытий. Дорога в Индию через Московское море

      Около 500 лет назад мир переживал время, которое впоследствии получило название эпохи Великих географических открытий. Морские державы Испания, Португалия, Англия, Франция и только что появившаяся Голландия приросли огромными заморскими территориями. Западная Европа разбогатела и на сотни лет вперед превратилась в центр мировой торговли.

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации