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    31 декабря 2024, 20:00 • Общество

    Новый год – время веры в лучшее

    Новый год – время веры в лучшее
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ирина Алкснис

    Любые трудности, настоящие и будущие, – это повод для сосредоточенной работы, а не для нытья. Мы верим в себя, в свою армию, в свой народ, в нашу общую страну. Мы верим в Россию. А значит, все у нас получится.

    Обычно даже пессимисты, выбирающие мрачные варианты ответов на вопросы социологов, в глубине души таят надежду, что проблемы как-то решатся, трудности отступят и наступающий год принесет больше добра и света.

    Однако в данный момент на дворе времена, которые никак нельзя назвать «обычными», и люди – за исключением разве что детей – лишены этой сладкой новогодней анестезии. За прошедшие годы никаких иллюзий уже не осталось: легче не будет. Мы абсолютно уверены, что 2025 год принесет нам очередной девятый вал вызовов и испытаний, а за преодоленными проблемами немедленно возникнут новые трудности.

    2024 год принес России уверенность в переломе ситуации в ходе СВО. Страна и до этого ни секунды не сомневалась в своей победе, но поводов для переживаний хватало. Теперь же продвижение российских войск по всей линии фронта подарило народу радостное предчувствие скорой победы, хотя нападение ВСУ на Курскую область, часть которой по-прежнему находится под врагом, стало тяжелым испытанием.

    Уходящий год отметился мощным развитием национальной экономики, но это сочеталось с проблемами перегрева – в новый год страна входит с высоким уровнем инфляции.

    В России реализуются сотни проектов, делающих жизнь людей комфортнее и безопаснее, но для нас вновь стала актуальной, казалось, подзабытая угроза терроризма, причем ныне она приобрела куда более разнообразные формы. Год начался страшной атакой в «Крокус Сити», а заканчивается ракетными обстрелами приграничных территорий и прилетами беспилотников вглубь страны, покушениями на военных и гражданских должностных лиц. Да и беспокойство за самых незащищенных и наивных родных вышло на новый уровень – украинские спецслужбы буквально «взламывают» людей, не просто обворовывая их, а делая их соучастниками тяжких уголовных преступлений.

    Непросто – какую тему ни возьми, даже, казалось бы, самую отвлеченную и далекую от нашей обыденной жизни – например, Ближний Восток. Весь год страна отстраненно следила за бурными событиями там, будучи уверена в своих позициях в регионе. Декабрь и крах асадовской Сирии развеяли иллюзии. Теперь России предстоит решать проблему со своими военными базами с новыми властями страны.

    Так что мы точно знаем, что в новом, 2025 году легче не будет. Нам придется решать проявившиеся проблемы, а когда мы это сделаем, за ними немедленно вырастут новые.

    Но интересно, что вот такая, весьма непростая ситуация, не вызывает уныния и подавленности у страны. Наоборот, народ спокоен и сосредоточен

    – работает, воюет, волонтерит, отвечает на возникающие вызовы и живет полной жизнью, не выказывая и намека на беспросветную русскую тоску, в которую, по идее, должен был бы погрузиться от такого-то положения дел.

    Объяснение, почему все обстоит именно так, весьма простое.

    Раньше нам казалось – и до определенной степени так оно и было – что России достается больше проблем и трудностей, чем многим другим странам, в первую очередь, западным. Что она обречена разбираться с беспрерывно валящимися на нее катастрофами и несчастьями, в то время как «нормальные страны» просто спокойно и благополучно живут.

    На этот раз все иначе. Мы точно знаем, мы видим это своими глазами каждый день, что не только на Россию валятся проблемы, – это весь мир вошел в период полномасштабной трансформации и тяжелой турбулентности. Страны, столетиями служившие для нас образцом «как надо жить», бывшие для нас воплощением благополучия и стабильности, погружаются в системный кризис, стремительно теряя свои позиции, которые они, да и все вокруг, считали незыблемыми.

    Текущие российские испытания на этом фоне выглядят не очередным проявлением исключительно трудной русской судьбы, но частью мировых процессов. Более того, ситуация разворачивается так, что все более очевидным становится: у России есть все шансы увернуться от самых тяжелых катаклизмов и справиться с происходящим куда менее болезненно, чем остальному миру. У страны есть все, чтобы пережить тяжелые времена. У России есть невероятные по своему разнообразию и богатству ресурсы, есть уникальные компетенции и главное – есть люди, ее народ, уже неоднократно доказавший, что в единстве он способен справиться с чем угодно.

    2024 год донес до каждого, что Россия – ковчег, способный, укрыв свое и своих, пережить всемирный потоп, накрывающий мир. И раз так, то любые трудности, настоящие и будущие, – это повод для сосредоточенной работы, а не для нытья.

    Мы верим в себя, в свою армию, в свой народ, в нашу общую страну. Мы верим в Россию. А значит все у нас получится.

    С Новым годом!

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