Украинские военные летчики могут стать приоритетной целью

Tекст: Евгений Крутиков

В данный момент на Украине функционирует только одно, зато крупное летное училище – Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Кожедуба. Оценить потенциал выпуска военных летчиков в Харькове несложно. Вряд ли речь идет о выпуске более чем нескольких десятков человек в год, и то в лучшем случае.

Есть информация и о том, что в прошлом году украинских летчиков выпустили в действующую армию с третьего курса, хотя начальная подготовка должна занимать пять лет. Затем летчику требуется еще несколько лет в строевых частях, чтобы стать настоящим профессионалом, умеющим воевать при любых условиях. Три года – это только обучиться азам типа взлета и посадки.

Можно уверенно сказать, что лучшие украинские летчики уже мертвы. О дефиците кадровых военных летчиков в ВВС Украины говорит хотя бы тот факт, что украинское командование публично признавало потерю в числе летного состава тех офицеров, которые до начала СВО уже давно были на пенсии. Таким образом, в кабинах украинских боевых самолетов сегодня сидят либо вчерашние школьники, либо сегодняшние пенсионеры.

Их текущие боевые задачи, впрочем, не требуют какого-либо выдающегося летного или военного мастерства. Главная ударная сила ВВС Украины сегодня – это бомбардировщики Су-24М, оснащенные британскими крылатыми ракетами «Шторм шэдоу». Группа этих машин взлетает с тылового украинского аэродрома, на предельно малой высоте подходит к рубежу пуска ракет, делает подскок на нужную для пуска высоту, осуществляет собственно пуск – и ложится на обратный курс. К сожалению, эти удары неоднократно достигали цели.

Минобороны РФ официально признавало, в частности, удары крылатыми ракетами и по судоремонтному заводу в Севастополе, и по зданию штаба Черноморского флота, и по ряду других объектов в российском тылу.

Несомненно, борьба с украинскими носителями крылатых ракет является для России одним из приоритетов в ходе боевых действий. Российские дальнобойные средства поражения регулярно обстреливают украинские военные аэродромы. Однако противник меняет места базирования своих бомбардировщиков. В результате охота за украинскими Су-24 является весьма нетривиальной задачей.

Однако любой современный пилотируемый самолет сам по себе – просто дорогостоящий инструмент.

Он бесполезен не только без летчика, но и без массы других людей, которые должны заботиться о боевой машине, обслуживать ее, заправлять, ремонтировать, наводить на цель. Нет сомнений, что военный летчик куда ценнее и важнее самого самолета, а для сегодняшних ВВС Украины – тем более. Выбывание из строя по каким-либо причинам военного пилота или штурмана сильно снижает боевой потенциал ВСУ.



При этом технически вполне можно установить личности украинских летчиков. Можно установить и места их проживания. Да, Израиль, например, держит в строгом секрете личности своих боевых пилотов. То же самое сегодня пытается сделать и Украина.

Однако засекретить человека полностью практически невозможно. Это иногда не удается даже в отношении кадровых разведчиков. А ведь их дипломы засекречены, их даже на руки не выдают, увлекаться личной фотографией запрещено, а трудовые книжки – наполовину фикция. Военные летчики на такое не подписывались, они не обучены методам конспирации и полностью превратить их в «невидимок» невозможно.

В советское время значительная часть сотрудников ГРУ, например, в разведотделах армий занималась сбором военно-технической информации обо всем подряд. Например, разведотдел в Тбилиси каждый день читал всю турецкую прессу, выхватывая сообщения о том, как полковник 2-й полевой армии Турции имярек посетил праздничный вечер имени Ататюрка в филармонии Эрзурума. Так, запишем: в штабе 2-й полевой армии появился новый полковник. Осталось установить его личность, биографию, семью и имя домашнего животного. Ну и отдельная история с торжественными мероприятиями в военных училищах: присяга, парады, родительские дни и тому подобное, из которых можно быстро и точно составить список курсантов. То есть, будущих офицеров. И военно-воздушные училища не исключения.

ЦРУ также поставило эту практику на поток еще в середине прошлого века. На любого курсанта военного училища в СССР американскими спецслужбами составлялось досье, начиная с момента поступления. То же самое делается до сих пор в отношении студентов ключевых университетов и институтов, особенно МГИМО. Эта работа приводит к появлению полного досье на будущего офицера, дипломата или чиновника чуть ли не со школьной скамьи. В будущем это сильно облегчает выбор кандидатов для разработки или вербовки.

Израильтяне во время войны Судного дня знали всех египетских и сирийских летчиков не только поименно, но и полный состав их семей. Несколько раз им даже удавалось просто развернуть египетские самолеты над Средиземным морем, убедив арабских летчиков по рации в том, что с ними разговаривают их же командиры, используя сокровенные знания о составе их семьи.

С появлением современных форм коммуникаций возможности такой разведки сильно расширились. Нет сомнений, что российская военная разведка поименно знает до единого украинских летчиков, совершающих сегодня боевые вылеты и ответственных за пуски ракет по целям в российском тылу. Это касается в том числе и тех, кто начал (и проходит) обучение в странах НАТО.



Пока российские военные воздерживались от целенаправленных ударов именно по украинским летчикам как таковым.



Однако сейчас, после серии ударов крылатыми ракетами по объектам в российском тылу, такой вариант может рассматриваться всерьез. Несколько ударов по «местам скопления» украинских летчиков способны резко снизить мотивацию тех, кто хотел бы продолжить удары по Крыму и приграничным областям Центральной России.

Не лишним будет отметить, что судьба украинских специалистов ПВО с Западной Украины, которые обслуживали грузинские зенитные комплексы во время операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года и сбившие несколько российских самолетов, сложилась печально.

Законной целью является и комплекс зданий (более 100 тыс. квадратных метров) Университета воздушных сил в Харькове. Там расположены не только летный факультет, но еще и училище ПВО, курсы радиоэлектронной борьбы, технические колледжи ВВС, инженерный состав. А вспомогательный и технический состав порой не менее важен, чем отдельно взятый летчик.