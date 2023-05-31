Новейший спутник улучшит российский прогноз погоды

Новое историческое достижение реализовано Россией в космическом пространстве. Группа специализированных спутников «Электро-Л» впервые развернута в полностью рабочем режиме. Чем занимаются эти аппараты, каковы их главные преимущества и почему их работа в итоге важна для каждого жителя нашей страны?

30 мая 2023 года госкорпорация «Роскосмос» сообщила о том, что Россия впервые в отечественной истории развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников. В составе этой группировки три космических аппарата (КА).

Спутники «Электро-Л» работают на геостационарной орбите. Геостационар – это круговая орбита, расположенная над экватором Земли на расстоянии 35 тыс. 786 километров над уровнем моря. Скорость движения космических аппаратов на этой орбите синхронизирована с вращением Земли, а потому для наблюдателя, расположенного на нашей планете, спутник все время находится над одним местом.

Соответственно, три спутника должны находиться над тремя разными – приблизительно одинаково удаленными друг от друга – точками нашей планеты. Для создания, что называется, полноты картины происходящего.

Со своей орбиты «Электро-Л» способны сделать фото сразу всей планеты с разрешением до одного километра на пиксель в видимом диапазоне и четыре километра на пиксель в инфракрасном. Все это делает «Электро-Л» чрезвычайно удобным инструментом для метеорологов. С его помощью можно наблюдать за зарождением циклонов, облачным покровом и многим другим.

Последний, третий «Электро-Л» был запущен на орбиту в феврале текущего года. Последние несколько месяцев специалисты были заняты приведением всей системы в полностью рабочий режим.

«Электро-Л» – система, предназначенная в первую очередь для задач гидрометеорологического мониторинга, – поясняет газете ВЗГЛЯД Михаил Бурцев, заведующий лабораторией «Центр коллективного пользования данными спутникового мониторинга Земли «ИКИ-Мониторинг» Института космических исследований РАН. – Основные преимущества – глобальный обзор (за исключением полярных областей) и высокая частота съемки всей видимой поверхности Земли.

Основные недостатки – невозможность наблюдения полярных областей, большие искажения на краях изображений и низкое пространственное разрешение. Для нашей страны в силу ее протяженности данных с одного такого аппарата недостаточно.

Поэтому сейчас наконец-то развернуто три КА, что позволяет наблюдать всю Россию и сопредельные территории равномерно и без искажений».

Чтобы проводить наблюдения и в приполярных областях, 28 февраля 2021 года на орбиту был выведен «родственник» «Электро-Л» – космический аппарат «Арктика-М». Это похожие космические аппараты с незначительными изменениями. Только «Арктика» находится на высокоэллиптической орбите, с наклонением в 63 градуса.

За счет этого она проводит съемку всей полярной части нашей планеты. Это позволяет России обеспечивать наблюдение за погодой в северных регионах нашей страны и над Северным морским путем. В конце 2023 года планируется запуск второй «Арктики», что завершит развертывание и этой группировки.

«Основная полезная нагрузка «Электро-Л» – радиометр видимого и ИК-диапазонов, что позволяет вести круглосуточные наблюдения», – рассказывает Михаил Бурцев. – Основной объект интереса – конечно, облачность. Пятнадцатиминутная частота наблюдений позволяет оперативно отслеживать появление и динамику фронтов, циклонов и других крупномасштабных явлений в атмосфере, измерять количество водяного пара в атмосфере, температуру поверхности суши и поверхности моря и на основе этого строить краткосрочные и сверхкраткосрочные прогнозы погоды.

Накопление временных рядов таких данных уже позволяет проводить климатические исследования, направленные в том числе на совершенствование моделей прогноза. Кроме того, именно высокая частота наблюдений позволяет использовать «Электро-Л» для оперативного обнаружения и мониторинга чрезвычайных ситуаций, как, например, извержений вулканов, сопровождающихся серьезными выбросами пепла».

Таким образом, по сути, работа спутников «Электро-Л» касается каждого жителя нашей страны – или, по крайней мере, тех, кто смотрит прогноз погоды. И в некоторых особых случаях эта работа по-настоящему критически важна.

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Но и это еще не все. Отдельно стоит упомянуть, что в дополнение к метеоинструментам на спутнике установлена аппаратура для ретрансляции полученной информации, а также приема и ретрансляции данных от автономных метеорологических платформ и сигналов аварийных буев системы КОСПАС-SARSAT. Это международная спутниковая поисково-спасательная система, которая при аварийных ситуациях на судах и самолетах может оповестить о бедствии и помогает спасателям найти место крушения, выдавая координаты местоположения персональных радиобуев, установленных на них.

По итогу, «Электро-Л» – это один из основных рабочих инструментов метеоролога, позволяющий быстро, регулярно и постоянно получать информацию о глобальных процессах прямо сейчас. Удобный качественный и современный инструмент, позволяющий нашей стране проводить самые современные метеорологические исследования.