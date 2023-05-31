Новейший спутник улучшит российский прогноз погоды

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31 мая, среда  |  Последнее обновление — 16:37  |  vz.ru
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Огромный спрос на санкционную нефть из России обнулил санкции

Российская нефть стала полностью независимой от европейцев и санкций Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Появляющиеся в открытом доступе засекреченные данные о нефтедобыче и экспорте выглядят довольно странно. С одной стороны, официально Москва говорит о добровольном сокращении добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки. С другой – неофициальные данные говорят о росте ввода новых нефтяных скважин в России и о рекордном экспорте сырой нефти. Почему информация так разнится и кому верить? Подробности...
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Встреча соратника Трампа с Зеленским завершилась скандалом

Сенатор Грэм превзошел риторику холодной войны Volodymyr Tarasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
Американские политики продолжают упражняться в русофобской риторике. В выходные дни в лидеры этой специальной олимпиады вырвался сенатор-республиканец Линдси Грэм, заявивший, что смерть россиян в рамках СВО – самая удачная трата денег для США. Между этими словами и так называемым контрнаступлением ВСУ просматривается прямая связь, подчеркивают эксперты. Подробности...
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Как Сталин наказывал генералов-тыловиков за голодных солдат

Фотографии времен Великой Отечественной показывают парадную сторону снабжения солдат пищевым довольствием Владимир Гребнев/РИА Новости
Ровно 80 лет назад, 31 мая 1943-го, Сталин издал весьма суровый приказ. Он снял с должностей и отдал под трибунал генералов, отвечавших за снабжение войск продуктами. А все потому, что боевые дивизии – в том числе легендарные панфиловцы – фактически голодали. Как такое могло случиться во время Великой Отечественной? Подробности...
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БРИКС начал притягивать новые государства

Новым союзникам БРИКС, вроде Саудовской Аравии, предлагают для начала создать формат «БРИКС плюс» Валерий Шарифулин/ТАСС
Сблизиться с БРИКС почти одновременно решили сразу две страны, очень разные по своему экономическому весу. Саудовская Аравия начала переговоры о присоединении к Банку БРИКС. А вот Венесуэла претендует на полноценное членство в клубе. После этого в российском Совете Федерации даже предостерегли БРИКС от «безудержного расширения», иначе в этом клубе будет трудно искать согласие. Оправданы ли такие опасения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Может ли иноагент заслужить реабилитацию

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Как будет происходить это великое и трудное примирение с релокантами и иноагентами, нужно продумывать уже сейчас. И его условия должны диктовать мы, раз уж мы уверены в нашей победе. Подробности...
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Опасность искусственного интеллекта исходит от человека

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Обман и фальшивки существовали всегда – но нейросети создают дополнительные возможности, которые уникальны для нашего времени. Уже сейчас создание фальшивки и вброс ее в сети, где ее увидят миллионы людей – дело нескольких минут. Подробности...
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Когда отношения Венгрии и Украины испортятся окончательно

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Особая позиция Венгрии сегодня радикально повлиять на украинский кризис не может – понятно, что у Будапешта нет достаточного политического веса, чтобы навязать свое видение ситуации другим странам ЕС. Но именно Венгрия может выступить в роли «застрельщика», если страны Запада решат, что конфликт на Украине надо заканчивать. Подробности...
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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Москву атаковали восемь украинских беспилотников

Во вторник ранним утром в Москве и Подмосковье были сбиты восемь украинских беспилотников. При этом часть аппаратов при падении повредила жилые дома. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, пострадавших нет. В Кремле похвалили работу ПВО Москвы при отражении атаки украинских дронов
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Санкт-Петербург с размахом отмечает 320-летие

В субботу Санкт-Петербург отмечает 320-летие. За выходные в городе пройдут праздничные мероприятия, центром которых станут Петропавловская крепость на Заячьем острове, где начинался город, а также Сенатская и Дворцовая площади
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Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастопольскую бухту

Разведывательный корабль «Иван Хурс» вернулся в Севастополь для пополнения запасов. Ранее корабль отразил атаку беспилотными катерами вооруженных сил Украины примерно в 140 км к северо-востоку от пролива Босфор. На Украине утверждали, что «Иван Хурс» якобы сильно поврежден, но эти утверждения оказались ложными
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Нужно ли ограничить распространение фото- и видеоматериалов последствий ударов ВСУ по территории России?
  • Да, во всех случаях

  • Да, только последствий ударов по объектам армии и критической инфраструктуры

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли России присоединить Харьковскую область?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли российским отрядам теробороны в приграничных с Украиной регионах выдать боевое оружие?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Новейший спутник улучшит российский прогноз погоды

    «Электро-Л» постоянно находится над определенной точкой нашей планеты
    		  
    31 мая 2023, 16:15
    Фото: Павел Кассин/Роскосмос/ТАСС
    Текст: Михаил Котов

    Новое историческое достижение реализовано Россией в космическом пространстве. Группа специализированных спутников «Электро-Л» впервые развернута в полностью рабочем режиме. Чем занимаются эти аппараты, каковы их главные преимущества и почему их работа в итоге важна для каждого жителя нашей страны?

    30 мая 2023 года госкорпорация «Роскосмос» сообщила о том, что Россия впервые в отечественной истории развернула на геостационарной орбите полную группировку гидрометеорологических спутников. В составе этой группировки три космических аппарата (КА).

    Спутники «Электро-Л» работают на геостационарной орбите. Геостационар – это круговая орбита, расположенная над экватором Земли на расстоянии 35 тыс. 786 километров над уровнем моря. Скорость движения космических аппаратов на этой орбите синхронизирована с вращением Земли, а потому для наблюдателя, расположенного на нашей планете, спутник все время находится над одним местом.

    Соответственно, три спутника должны находиться над тремя разными – приблизительно одинаково удаленными друг от друга – точками нашей планеты. Для создания, что называется, полноты картины происходящего.

    Со своей орбиты «Электро-Л» способны сделать фото сразу всей планеты с разрешением до одного километра на пиксель в видимом диапазоне и четыре километра на пиксель в инфракрасном. Все это делает «Электро-Л» чрезвычайно удобным инструментом для метеорологов. С его помощью можно наблюдать за зарождением циклонов, облачным покровом и многим другим.

    Последний, третий «Электро-Л» был запущен на орбиту в феврале текущего года. Последние несколько месяцев специалисты были заняты приведением всей системы в полностью рабочий режим.

    «Электро-Л» – система, предназначенная в первую очередь для задач гидрометеорологического мониторинга, – поясняет газете ВЗГЛЯД Михаил Бурцев, заведующий лабораторией «Центр коллективного пользования данными спутникового мониторинга Земли «ИКИ-Мониторинг» Института космических исследований РАН. – Основные преимущества – глобальный обзор (за исключением полярных областей) и высокая частота съемки всей видимой поверхности Земли.

    Основные недостатки – невозможность наблюдения полярных областей, большие искажения на краях изображений и низкое пространственное разрешение. Для нашей страны в силу ее протяженности данных с одного такого аппарата недостаточно.

    Поэтому сейчас наконец-то развернуто три КА, что позволяет наблюдать всю Россию и сопредельные территории равномерно и без искажений».

    Чтобы проводить наблюдения и в приполярных областях, 28 февраля 2021 года на орбиту был выведен «родственник» «Электро-Л» – космический аппарат «Арктика-М». Это похожие космические аппараты с незначительными изменениями. Только «Арктика» находится на высокоэллиптической орбите, с наклонением в 63 градуса.

    За счет этого она проводит съемку всей полярной части нашей планеты. Это позволяет России обеспечивать наблюдение за погодой в северных регионах нашей страны и над Северным морским путем. В конце 2023 года планируется запуск второй «Арктики», что завершит развертывание и этой группировки.

    «Основная полезная нагрузка «Электро-Л» – радиометр видимого и ИК-диапазонов, что позволяет вести круглосуточные наблюдения», – рассказывает Михаил Бурцев. – Основной объект интереса – конечно, облачность. Пятнадцатиминутная частота наблюдений позволяет оперативно отслеживать появление и динамику фронтов, циклонов и других крупномасштабных явлений в атмосфере, измерять количество водяного пара в атмосфере, температуру поверхности суши и поверхности моря и на основе этого строить краткосрочные и сверхкраткосрочные прогнозы погоды.

    Накопление временных рядов таких данных уже позволяет проводить климатические исследования, направленные в том числе на совершенствование моделей прогноза. Кроме того, именно высокая частота наблюдений позволяет использовать «Электро-Л» для оперативного обнаружения и мониторинга чрезвычайных ситуаций, как, например, извержений вулканов, сопровождающихся серьезными выбросами пепла».

    Таким образом, по сути, работа спутников «Электро-Л» касается каждого жителя нашей страны – или, по крайней мере, тех, кто смотрит прогноз погоды. И в некоторых особых случаях эта работа по-настоящему критически важна.


    Но и это еще не все. Отдельно стоит упомянуть, что в дополнение к метеоинструментам на спутнике установлена аппаратура для ретрансляции полученной информации, а также приема и ретрансляции данных от автономных метеорологических платформ и сигналов аварийных буев системы КОСПАС-SARSAT. Это международная спутниковая поисково-спасательная система, которая при аварийных ситуациях на судах и самолетах может оповестить о бедствии и помогает спасателям найти место крушения, выдавая координаты местоположения персональных радиобуев, установленных на них.

    По итогу, «Электро-Л» – это один из основных рабочих инструментов метеоролога, позволяющий быстро, регулярно и постоянно получать информацию о глобальных процессах прямо сейчас. Удобный качественный и современный инструмент, позволяющий нашей стране проводить самые современные метеорологические исследования.
     
     
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