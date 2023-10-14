Украина почувствовала прелюдию российского полномасштабного наступления

Tекст: Андрей Резчиков

Крупномасштабное наступление российских военных стало неожиданностью для украинского командования. Как пишет украинская журналистка и обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец, «Украина в огне» из-за того, что российские военные начали наступление по всей линии фронта.

По данным Моренец, сейчас происходят около сотни боевых столкновений, а одно из ключевых развернулось в Авдеевке, где ВС России намерены «сковать ВСУ» и «не допустить перемещения украинских резервов». Моренец заметила, что украинские солдаты в соцсетях описывают ситуацию как «ад».

По данным субботней сводки Минобороны, российская армия отразила атаку ВСУ на донецком направлении и нанесла удар по позициям 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ на южно-донецком направлении. Только за минувшие сутки потери украинской армии составили 185 человек на донецком направлении и 170 – на южно-донецком.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал о впечатляющих успехах российской армии в Донецкой народной республике (ДНР). По его словам, у Киева закончились подкрепления, наблюдается военный распад ВСУ, но президент США Джо Байден ничего не может с этим сделать. Риттер добавил, что США находятся в политическом кризисе из-за вопроса о дальнейшей поддержке Украины. «Факт в том, что ВСУ проигрывают в войне», – резюмировал экс-разведчик.

О нехватке у ВСУ танков и снарядов для захвата российских оборонительных линий ранее сообщала американская Wall Street Journal. По мнению издания, в результате украинские штурмы оборачиваются серьезными потерями. Кроме того, значительно упал моральный дух украинских военных, которые жалуются на участие в лобовых атаках против подготовленной российской обороны.

Также солдаты ВСУ жалуются на то, что российские военные чаще используют новое оружие в зоне проведения СВО. Больше всего жалоб со стороны Украины поступает на воздушные дроны и авиабомбы с модулем планирования и коррекции для ударов по линии боевого соприкосновения и по скоплениям ВСУ в тылу. С помощью дронов у бойцов ВС России получается внезапно атаковать бронетехнику, укрепления и группы пехоты украинских военных.

«Сейчас со стороны Вооруженных сил РФ проявляется активность по всей линии фронта. На некоторых участках, как говорит Верховный главнокомандующий, мы продвигаемся значительно дальше, чем предполагалось. Поэтому нет никакого сомнения в том, что в тактическом плане мы продвигаемся вперед», – отмечает Андрей Кошкин, военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник в отставке.

Эксперт отмечает, что скоро начнется осеняя распутица, которая затруднит продвижения войск обеих сторон.

«Но главное то, что ВСУ выдохлись в «контрнаступе», падает моральный дух, десятками тысяч сдаются в плен. Даже сам Зеленский объявил, что сейчас происходит решающая стадия, но при этом говорил о том, что ни денег, ни поставок оружия пока не будет. Вот почему он предлагает Израилю и Тайваню объединиться против России. Зеленский понимает, что никакой стратегической и тактической инициативы с их стороны нет», – подчеркнул собеседник.

С тем, что российская армия активизировалась не только на авдеевском направлении, соглашается Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса.

«Это наступательная прелюдия. Мы своими действиями заставляем противника перекидывать силы с места на место, и в эти моменты по ним наносятся удары.

Сейчас это стало делать гораздо легче, потому что у нас стало намного больше беспилотников по сравнению с прошлым годом. Работает разведка, в том числе разведывательные самолеты», – отметил военный эксперт.

По мнению Дандыкина, тактика российских войск заключается в том, что противник не знает, где будет нанесен следующий удар. «Удары по Авдеевке были давно назревшими, потому что оттуда обстреливается Донецк, Ясиноватая. Этот авдеевский узел – знаковый для киевского режима и, пожалуй, самый мощный укрепрайон ВСУ. Но сейчас все идет к тому, что мы охватываем его с севера и юга, это позволит лишить снабжения гарнизон численностью, по некоторым данным, до 20 тыс. человек. А дальше сдача в плен или уничтожение», – подчеркивает спикер.

Между тем противник, переходя к обороне, пытается огрызаться, добавляет Дандыкин.

«Нельзя дать противнику уйти в оборону, укрепиться в осенне-зимний период.

Это позволит России решать задачи на оперативную глубину – на десятки километров и приступить к освобождению наших территорий – городов Херсон и Запорожье, небольшой части Луганщины, а также Краматорска и Славянска», – добавил собеседник.

Одна из проблем ВСУ – исчерпание аккумулированных ресурсов для контрнаступления, говорит Кошкин. «Есть небольшое количество частей и соединений, но это штатные резервные силы, которые не предназначены для сдерживания Вооруженных сил РФ», – пояснил полковник в отставке.

По словам Дандыкина, ВСУ берегут бронетехнику, интенсивность обстрелов тоже снизилась, что говорит о нехватке боеприпасов. «Но противник еще силен, во многих местах мотивирован, остались мобилизационные ресурсы, хотя и не такого качества, как раньше. За полтора года многие профессионалы истреблены, попали в плен. Но самое сильное психологическое воздействие на ВСУ оказывает отъезд наемников, в том числе из Израиля», – подчеркнул спикер.

По оценке Кошкина, в США уже возник политический кризис по вопросу поддержки Украины. О том, что эта помощь не может оказываться бесконечно, говорил на этой неделе координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«В Конгрессе США возрастает оппозиция президенту и Демпартии. Республиканцы говорят о том, что надо контролировать средства, которые идут на Украину. Прозвучало заявление шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что у США хватит денег на поддержку Израиля и Украины, но это только заверения, «хотелки» министра, а реальных денег нет. К тому же союзники США в Европе особо не горят желанием взять на себя расходную статью по снабжению Украины деньгами», – отметил Кошкин.

По его словам, подобные настроения в Вашингтоне и Брюсселе влияют на украинское общество и офис Зеленского, «в выступлениях которого все меньше оптимизма и все больше фатальных заключений, сопряженных с тем, что наступила завершающая фаза».

Дандыкин добавляет, что в результате событий на Ближнем Востоке республиканцы бросают ресурсы на поддержку Израиля. «США заявили, что могут воевать на два фронта, но замах-то большой. Поэтому проблемы у киевского режима, несомненно, возникнут. В частности, на это будет влиять политическая обстановка в США в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами. А то, что и в Европе украинские флаги поменяли на израильские, тоже оказывает на Зеленского и его клику большое воздействие. США прежде всего будут финансировать Израиль», – подытожил капитан I ранга.