Взгляд
23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 11:46  |  vz.ru
Разделы

Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Петр Ковалев/ТАСС
Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным Сергей Бобылев/ТАСС
Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

В Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Великий шаг к Великой Победе

Борис Грызлов
Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь.
79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Складывается впечатление, что в Америке на фоне развития специальной военной операции возникает желание проверить готовность Москвы к эскалации противостояния. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: VK и Яндекс договорились о сделке по «Дзен», «Новости» и Delivery Club
    В Совфеде возмутились комментарием Госдепа США об убийстве Дугиной Американский полковник заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за России Москва ответила Британии на заявление о праве России на участие в G20
    Отец подозреваемой в убийстве Дугиной раскрыл место службы дочери Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина Япония решила сохранить санкции против России
    Глава ВЦИОМ отметил изменение оценки россиян сроков спецоперации на Украине Начался снос памятника Освободителям Риги В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине Республиканцев возмутили 228 дней отпуска Байдена за 580 дней президентства

    «пропаганда ненависти»


    Совет Ассамблеи народа Казахстана осудил высказывания посла Украины о русских

    дело о коррупции


    Для экс-президента Аргентины Киршнер потребовали 12 лет тюрьмы

    киевский «транзит»


    На Украине предложили воровать российский газ для продажи в Европу

    Видео

    взрывы на военном аэродроме


    Как бороться с украинскими диверсантами

    громкое дело


    Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

    нападения беспилотников


    Киев решил досаждать крымчанам с воздуха

    мины «Лепесток»


    России предстоит очистить Украину от кровожадных «бабочек»

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    эскалация противостояния


    Тимофей Бордачёв: Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

    пора просыпаться


    Игорь Караулов: Мы находимся на линии огня

    не валяйте дурака


    Захар Прилепин: Письмо Ксении Собчак

    на ваш взгляд


    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?

    Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

    		    23 августа 2022, 11:30
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Олеся Отрокова

    Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка?

    Американское издание Politico в понедельник выпустило репортаж из той части Донбасса, которую продолжает контролировать Киев. В статье под заголовком «Крупнейшее переселение в истории Украины» американцы откровенно пишут: «Некоторые города еще не сильно обстреляны, но тем не менее в них нет ни воды, ни газа. Местные жители подозревают, что коммунальные услуги были отключены, чтобы побудить людей уехать».

    Подконтрольный Киеву мэр прифронтовой Авдеевки Виталий Барабаш заявил американским репортерам, что поддерживает идею принудительной эвакуации. Хотя он уговаривал горожан уехать с конца февраля, согласно его данным, около 2500 человек, в том числе около 80 детей, – около 10% населения муниципалитета – до сих пор прячутся от обстрелов в подвалах без вентиляции, освещения и отопления.

    «Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или говорят, что они пережили 2014–2015 годы и выживут сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», – признается Барабаш (перевод «Газеты.ру»).

    Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что киевские чиновники нарочно отключают свет, воду и обещают отключать зимой подачу тепла даже в тех городах, которые фактически еще не были затронуты боями. «Для Киева критически важно, чтобы Донбасс остался «серой зоной», депрессивным регионом даже после окончания боев.

    Украинские власти хотят, чтобы в ДНР не осталось потом людей для восстановления региона,

    – говорит газете ВЗГЛЯД депутат. – Разговоры о принудительной эвакуации, которые велись Киевом совсем недавно, только подтверждают такие планы украинских властей. Они используют тактику своих англо-саксонских кураторов по «выживанию» людей с территории».

    В конце июля правительство Украины решило ввести обязательную эвакуацию населения из подконтрольной части Донецкой области. Эту жесткую меру анонсировала вице-премьер – «министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Ирина Верещук. По ее словам, отопления в регионе зимой не будет, так как там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Количество жителей, которых придется эвакуировать, она оценила в 200–220 тысяч. Тех, кто откажется покидать Донецкую область, заставят подписать документ о том, что «понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь», отметила вице-премьер.

    Глава украинской Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко называл другую цифру – 340 тысяч жителей. «Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относится к противнику», – возмущался он. Однако к середине августа такие разговоры почему-то затихли. И теперь ясно почему. В Киеве решили применить более простое «ноу-хау».

    «Действительно, в очень многих городах Донбасса нет электричества. Большинство населения там страдает от нехватки воды по вине украинской стороны, которая практически перекрыла водовод, проходящий в Донецк, и разрушает фильтровальные станции», – сообщила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

    «Это касается не только территорий, подконтрольных Киеву, но и освобожденной части. Зверская политика лишает населения элементарных благ цивилизации. Логика Киева такова: чем меньше они оставят народным республикам, тем дольше и дороже надо будет восстанавливать России», – пояснила она.

    Киев не считает жителей Донбасса «своими», поэтому и хочет нанести максимальный ущерб мирной инфраструктуре региона, говорит Шеслер и добавляет: «Из тех же соображений, кстати, ВСУ бомбят Энергодар, Мелитополь, Херсон и другие города на освобожденных территориях».

    «Киев сознательно ведет такую политику по отрезанию населения Донбасса от любых систем жизнеобеспечения, чтобы таким образом выгнать людей из ДНР, – полагает украинский политолог Владимир Корнилов. – При этом ехать этим людям некуда – никто на Украине их не ждет, не предоставляет им никаких достойных условий для жизни. В итоге в донбасских прифронтовых городах люди остаются жить в подвалах, рискуя жизнью. Подавляющее большинство из них ждут прихода российских военных. Потому что они знают, что Россия приносит на освобожденные территории хлеб, воду, связь, электрогенераторы и так далее».

    У самих властей Украины нет ни программ, ни фондов для помощи переселенцам, вторит ему Шеслер. «Людей сажают в автобусы, вывозят в какие-то города без инфраструктуры, не предоставляют жилья, работы и средств к существованию. То есть не дают возможности где-то надолго поселиться в достойных условиях. Поэтому в сторону Запада не едут даже те, кто встречает российские войска без особого желания. Впрочем, таких в Донбассе меньшинство».

    Стоит напомнить, что и в прежние годы во многих городах Украины бытовая жизнь не отличалась комфортом. Горячей воды либо не было вовсе, либо она подавалась на несколько часов в день. Регулярно случались аварии с канализацией, отключался свет, а зимой – тепло. Например, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2019 года жители Светловодска в Кировоградской области Украины перекрывали дорогу с требованием включить в домах отопление. Словом, денег на содержание ЖКХ у бюджета украинского государства и тогда не хватало.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •