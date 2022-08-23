Киев превращает жителей Донбасса в бездомных

Украина нашла новый способ выдворить всех жителей из прифронтовой полосы ДНР. Еще недавно она угрожала принудительно эвакуировать все население, но затем угрозы утихли. Зато власти отрубили свет и воду даже в тех городах, которые, по сути, еще и не затронуты обстрелами. Почему Киев с таким упорством выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка?

Американское издание Politico в понедельник выпустило репортаж из той части Донбасса, которую продолжает контролировать Киев. В статье под заголовком «Крупнейшее переселение в истории Украины» американцы откровенно пишут: «Некоторые города еще не сильно обстреляны, но тем не менее в них нет ни воды, ни газа. Местные жители подозревают, что коммунальные услуги были отключены, чтобы побудить людей уехать».

Подконтрольный Киеву мэр прифронтовой Авдеевки Виталий Барабаш заявил американским репортерам, что поддерживает идею принудительной эвакуации. Хотя он уговаривал горожан уехать с конца февраля, согласно его данным, около 2500 человек, в том числе около 80 детей, – около 10% населения муниципалитета – до сих пор прячутся от обстрелов в подвалах без вентиляции, освещения и отопления.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых средств, или говорят, что они пережили 2014–2015 годы и выживут сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», – признается Барабаш (перевод «Газеты.ру»).

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что киевские чиновники нарочно отключают свет, воду и обещают отключать зимой подачу тепла даже в тех городах, которые фактически еще не были затронуты боями. «Для Киева критически важно, чтобы Донбасс остался «серой зоной», депрессивным регионом даже после окончания боев.

Украинские власти хотят, чтобы в ДНР не осталось потом людей для восстановления региона,

– говорит газете ВЗГЛЯД депутат. – Разговоры о принудительной эвакуации, которые велись Киевом совсем недавно, только подтверждают такие планы украинских властей. Они используют тактику своих англо-саксонских кураторов по «выживанию» людей с территории».

В конце июля правительство Украины решило ввести обязательную эвакуацию населения из подконтрольной части Донецкой области. Эту жесткую меру анонсировала вице-премьер – «министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий» Ирина Верещук. По ее словам, отопления в регионе зимой не будет, так как там «абсолютно отсутствует газоснабжение» и «нет надлежащего электроснабжения». Количество жителей, которых придется эвакуировать, она оценила в 200–220 тысяч. Тех, кто откажется покидать Донецкую область, заставят подписать документ о том, что «понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь», отметила вице-премьер.

Глава украинской Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко называл другую цифру – 340 тысяч жителей. «Возможно, среди тех, кто не хочет ехать, часть как-то лояльно относится к противнику», – возмущался он. Однако к середине августа такие разговоры почему-то затихли. И теперь ясно почему. В Киеве решили применить более простое «ноу-хау».

«Действительно, в очень многих городах Донбасса нет электричества. Большинство населения там страдает от нехватки воды по вине украинской стороны, которая практически перекрыла водовод, проходящий в Донецк, и разрушает фильтровальные станции», – сообщила председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

«Это касается не только территорий, подконтрольных Киеву, но и освобожденной части. Зверская политика лишает населения элементарных благ цивилизации. Логика Киева такова: чем меньше они оставят народным республикам, тем дольше и дороже надо будет восстанавливать России», – пояснила она.

Киев не считает жителей Донбасса «своими», поэтому и хочет нанести максимальный ущерб мирной инфраструктуре региона, говорит Шеслер и добавляет: «Из тех же соображений, кстати, ВСУ бомбят Энергодар, Мелитополь, Херсон и другие города на освобожденных территориях».

«Киев сознательно ведет такую политику по отрезанию населения Донбасса от любых систем жизнеобеспечения, чтобы таким образом выгнать людей из ДНР, – полагает украинский политолог Владимир Корнилов. – При этом ехать этим людям некуда – никто на Украине их не ждет, не предоставляет им никаких достойных условий для жизни. В итоге в донбасских прифронтовых городах люди остаются жить в подвалах, рискуя жизнью. Подавляющее большинство из них ждут прихода российских военных. Потому что они знают, что Россия приносит на освобожденные территории хлеб, воду, связь, электрогенераторы и так далее».

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У самих властей Украины нет ни программ, ни фондов для помощи переселенцам, вторит ему Шеслер. «Людей сажают в автобусы, вывозят в какие-то города без инфраструктуры, не предоставляют жилья, работы и средств к существованию. То есть не дают возможности где-то надолго поселиться в достойных условиях. Поэтому в сторону Запада не едут даже те, кто встречает российские войска без особого желания. Впрочем, таких в Донбассе меньшинство».

Стоит напомнить, что и в прежние годы во многих городах Украины бытовая жизнь не отличалась комфортом. Горячей воды либо не было вовсе, либо она подавалась на несколько часов в день. Регулярно случались аварии с канализацией, отключался свет, а зимой – тепло. Например, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2019 года жители Светловодска в Кировоградской области Украины перекрывали дорогу с требованием включить в домах отопление. Словом, денег на содержание ЖКХ у бюджета украинского государства и тогда не хватало.

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