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Что мешает дальнейшему сближению России с Китаем

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Патриотические русские игры должны покорить мировую аудиторию

В мире уже обрели популярность игры на основе реальных операций Великой Отечественной войны worldoftanks.ru
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Грузия зовет Европу вместе стереть соседей с лица земли

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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

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На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Николай Гурьянов
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    Как указ Петра Великого сделал Россию великой империей

    Петр Великий основал один из важнейших принципов Российской империи
    		   4 февраля 2022, 16:45
    Фото: Д. Н. Кардовский
    Текст: Михаил Диунов

    Ровно триста лет назад, 4 февраля 1722 года, Петр Великий издал один из важнейших указов за всю историю Российской империи. Речь идет о документе под названием «Табель о рангах», который стал четким регламентом служебного роста для всех государственных служащих. Каким образом «Табель о рангах» помогла сделать Россию великой?

    В массовом сознании общество XVIII или XIX веков рисуется очень консервативным, замкнутым, жестко зависящим от того, в каком сословии родился человек. Принято считать, что лишь в ХХ веке, после масштабных, порой революционных перемен стали по-настоящему работать «социальные лифты», гарантирующие возможность талантливому человеку из низов подняться на вершину социальной пирамиды.

    Но на самом деле все было совсем не так. По крайней мере в России, где уже 4 февраля 1722 года по инициативе императора Петра I началась настоящая меритократическая революция, после которой старое сословное общество ушло в прошлое. В то время, как прочие страны Европы долгое время оставались по сути средневековыми феодальными монархиями, где путь из низшего сословия в высшее был почти невозможен, в России старая система была самым решительным образом сломана. Право на вхождение в элиту теперь можно было заслужить. Причем сделать это было довольно легко. Был бы талант и старание.

    Указ от 4 февраля 1722 года носил пространное название в духе XVIII столетия: «Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше прочих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был». Но оно исключительно точно отражало его суть. Государство получило исчерпывающий регламент, в котором регулировался порядок получения чинов на военной, государственной и придворной службах, а также устанавливалась четкая иерархия между носителями этих чинов.

    Все служащие были разделены на четыре больших категории – военные, морские, придворные и различные чины гражданской службы, в которые впоследствии также вошли ученые, педагоги и люди искусства. Каждая категория делилась на несколько рангов: высшие, или генеральские чины, средние или штаб-офицерские чины и низшие или обер-офицерские чины. Носитель любого чина независимо от места службы теперь точно знал, как именно его место в социальной иерархии соотносится с другими носителями чинов. Это была абсолютно четкая и логичная система, исключений из которой не было.

    Провозглашалось (и строжайше соблюдалось), что даже дети самых знатных дворян должны начинать службу с нижних чинов и только изучив предмет своей будущей деятельности могут быть произведены в первый обер-офицерский чин. Затем это правило было скорректировано – такой чин автоматически получали те, кто окончил соответствующие профилю службы военные и гражданские высшие учебные заведения.

    Постепенно требования при получении чина ужесточались. Так, при Александре I было введено требование к образованию и необходимость держать экзамен на чин. Это было сообразно времени – человек с плохим образованием, непросвещенный, не мог войти в ряды русской элиты.

    Система «Табели о рангах», оказывала огромную помощь в начале карьеры. Ведь любой выпускник университета получал чин, причем в зависимости от того, какую успеваемость демонстрировал. Так первые ученики могли перескочить сразу несколько ступеней будущей службы. Да и принятие кандидатов на открытые вакансии зависело не от знакомств и личных рекомендаций (как это чаще всего происходит сейчас) а исключительно от знаний и заслуг кандидата.

    И, разумеется, в Российской империи не могло произойти того, что случается в современной России сплошь и рядом – получения занятие высокого государственного поста без соответствующего чина и выслуги лет. Сам процесс служебного роста был предельно понятен и минимально подвержен субъективным факторам. Возможно именно тот факт, что продвигаться по службе более всего помогало не умение нравиться начальству, а заслуги – способствовало тем блестящим достижениям, что сопровождали Российскую империю в XVIII-XIX веках.

    Но ведь подобные «табели» существовали и в других странах мира, в чем же была уникальность именно русского закона? Да в том, что Петр не просто упорядочил разряды служебных рангов, а самым тесным образом связал наличие служебного чина с самим понятием знатности. Отныне и до 1917 года знатность в Российской империи определялась не происхождением, а личными заслугами. В указе, утверждавшем «Табель о рангах», Петр I провозглашал целью нового закона «дабы охоту подать к службе, и оным [то есть выслужившим чины] честь, а не нахалам и тунеядцам получать».

    Это означало приоритет заслуг над происхождением, которое до принятия закона определяло будущее любого человека. Но теперь определяющим стал принцип меритократии – решающую роль играли образование и достижения на службе. Так Петр I завершил свою реформу по модернизации русского государства, установив в нем преимущество талантливых над богатыми и родовитыми. Отныне знатные тунеядцы (как говорил сам император) стояли в государственной иерархии ниже выслужившихся простолюдинов. Можно было иметь родословную, восходящую хоть к самому Рюрику, но если ты не служил и не проявил себя на службе, то ты будешь стоять ниже потомка крепостного крестьянина, если тот своим трудом добился чинов и признания.

    Разумеется, это не отменяло наличия старой знати со своими привилегиями, титулованной аристократии – князей и графов. Но богатство, земли и титулы были не более чем помощью на старте карьеры. Без сомнения, молодому чиновнику или офицеру из знатной семьи было проще пройти первые ступени «Табели о рангах». Не стоит забывать и о социальном капитале аристократии, который всегда помогал даже тем, чьи рода давно захирели и пришли в бедность.

    Но никакие деньги, имения и титулы не могли в принципе гарантировать получение высоких чинов. Они давались лишь за личные отличия на службе. Ты храбрый офицер, сообразительный чиновник, талантливый ученый? Значит твое будущее обеспечено.

    Российская империя всегда нуждалась в умных и способных людях, отчего сделать карьеру было совсем не сложно. Так дети простых канцеляристов или даже крестьян своими трудами и талантами превращались в верхушку общества, становились генералами, получали ордена, высокие чины, звания и очень часто завершали службу уже в рядах самой приближенной к императору знати.

    Типичный пример – Михаил Сперанский, который, будучи сыном простого сельского священника, быстро прошел весь путь по «Табели о рангах» от самого низшего чиновника до генерала статской службы, фактически возглавил правительство. И даже когда благодаря интригам недоброжелателей Сперанский попал в опалу, он вернулся на службу, занимал должность Сибирского генерал-губернатора, а затем руководил созданием Свода законов Российской империи. Сперанский был награжден высшим орденом Андрея Первозванного и получил титул графа. И таких примеров в истории России XVIII-XIX веков немало.

    Возьмем уже ХХ век. Среди лидеров Белого движения (описываемые красной пропагандой защитниками интересов помещиков и буржуазии) мы увидим генералов Корнилова – сына простого казака, Деникина – сына крепостного крестьянина и Алексеева – сына солдата. Для России такое было ничуть не ново.

    Зато вызывало неизменное удивление европейцев, где даже в относительно демократической Франции, после нескольких революций офицерство и чиновничество оставались замкнутыми корпорациями, куда посторонних старались не пускать. Вспомните про знаменитое «дело Дрейфуса» - его причиной был не столько антисемитизм, сколько желание разделаться с выскочкой, занявшим неподобающее положение.

    Ну а для Германской империи, Австрии и Великобритании понятия «государственная или военная служба» и «благородное происхождение» были почти синонимами. Сделать там карьеру, занять более-менее значимую должность, не принадлежа к дворянству, было почти невозможно.

    В России же на твое происхождение почти не смотрели. Но при этом ярлык «средневековая сословная монархия» повешен на Россию, а другие страны Европы, предстают настоящими цитаделями равенства и свободы. Хотя на самом деле все обстояло с точностью до наоборот. Именно Россия была вплоть до ХХ века оплотом меритократии и социальной свободы.

    Во многом именно простота и доступность социальных лифтов в Российской империи породили в XIX веке социальный слой разночинцев – людей низкого происхождения, перед которыми, однако же, открылись все перспективы карьеры. Многим этот факт по-настоящему «снес голову», так среди разночинцев возникли революционные настроения. Ведь если государство само открывает возможность для простых людей заслужить самые высокие чины и сравняться с аристократией, то многие просто не понимали, а зачем вообще тогда нужна элита. Не лучше ли обойтись без нее, установив царство социальной справедливости и равенства.

    Петр I совсем не собирался отменять элиту как таковую. Он прекрасно понимал, что возможность приобщится к аристократическому сословию – это одна из самых важных наград, на которую может рассчитывать любой человек. Не просто заслужить роскошный мундир и ордена, но право основать новую знатную фамилию, сформировать собственный социальный капитал, который можно будет передать своим детям. Чтобы они пронесли славу твоего имени через столетия существования русского государства.

    Сочетание этих двух факторов: меритократии и аристократии делало Российскую империю необыкновенно сильным и успешным государством, которое всего за столетие после Петра I сумело войти в число ведущих стран мира и навсегда остаться в этом списке.

    После 1917 года сложная социальная структура русского государства была разрушена. Большевики не понимали ценности всего того, что было создано гением Петра и его наследников. Более того, они на словах отрицали любую иерархию, провозглашая принципы эгалитаризма, но на деле создали куда более закрытую корпорацию коммунистической номенклатуры.


     
     
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