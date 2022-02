Как русские придумали «украинский борщ»

Украинские политики открыли еще один «фронт» противостояния с Россией – на этот раз кулинарный. Согласно новому «Манифесту украинской кухни», Киев должен бороться за древние украинские блюда, в частности – за украинский борщ. Который, разумеется, якобы пытается присвоить Россия. Кто и когда на самом деле придумал борщ и что первоначально обозначало данное слово?

В понедельник, 7 февраля, министерство культуры и информационной политики Украины совместно с известными поварами представили «Манифест украинской кухни», призвавший к «ее популяризации в мире, поиску новых формул древних блюд и развитию отечественного гастротуризма». А несколько ранее комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламенту принять проект постановления об установлении Дня украинского борща.

«Маркер национальной идентичности»

Главным автором новой законодательной инициативы стал депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, считающий борщ «маркером национальной идентичности». Но он не скрывает, что его вдохновили на этот шаг украинские рестораторы во главе с известным в стране поваром-националистом Евгением Клопотенко. Под законопроектом подписались представители почти всех партий, представленных в Раде.

Инициаторы документа об украинском происхождении борща рассчитывают на повышение туристического потенциала страны и усиление ее позиций в ЮНЕСКО. К слову, Киев как раз сейчас добивается от этой организации признания борща «объектом нематериального культурного наследия Украины». Авторы рассчитывают, что впервые на национальном уровне Украина отпразднует «День борща» уже в следующем году.

Тут следует отметить, что Евгений Клопотенко все последние годы ведет в украинском медиапространстве ожесточенную «борьбу за борщ». Недавно в беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia он заявил, что Украине нужно произвести «декоммунизацию» национальной кухни – а начинать этот процесс следует с борща. По мнению повара, бездействие в борьбе за кулинарную идентичность украинской нации недопустимо, поскольку она имеет значение ничуть не меньшее, чем языковая.

Клопотенко обвинил Советский Союз в присвоении украинского борща – который потом, дескать, Россия как прямая преемница СССР приписала себе. «Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», – призывает кулинарный «реформатор».

«Повар-патриот» добавил, что тех, кто не желает проводить «декоммунизацию» национальной кухни, следует бить гривной. По его мнению, все те, кто не идет в ногу со временем и не желает отказываться от «советских пищевых традиций», должны будут платить, например, на 20% налога на те или иные блюда больше.

В ноябре прошлого года Клопотенко запатентовал борщ в качестве национального блюда. И сообщил в Instagram: «Событие наделало шума из-за того, что борщ – это не просто блюдо. Это часть украинской идентичности и наша национальная ценность. Мощный культурный феномен, ответ на вопрос: что объединяет украинцев и отличает их от других наций».

Также Клопотенко хочет установить в Киеве памятник борщу. А еще он вместе с лидером популярной на Украине музыкальной группы «Антитела» Тарасом Тополей анонсировали YouTube-клип об «украинском борще» с участием «мировых звезд».

Замахнулись на ЮНЕСКО

Начинание Клопотенко нашло поддержку на государственном уровне. Министерство культуры и информационной политики Украины заявило, что включит культуру приготовления борща в «национальный перечень пяти элементов нематериального культурного наследия». В ведомстве уточняли, что это будет единственный элемент в списке, связанный с едой, а не с вышивкой или другими традициями. Такую процедуру в минкульте Украины пожелали пройти перед подачей соответствующей заявки в ЮНЕСКО. «В настоящее время досье «Культура приготовления украинского борща» отправляется в Париж, чтобы включить в представительский список ЮНЕСКО. Будем надеяться как можно скорее добраться до него. У нас все перспективы», – заявлял в 2021 году министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Патриоты Украины несут сакральное знание о борще и в страны Евросоюза. Так, в 2019 году переехавшая в Словению украинка Инна Демченко зашла в местный продуктовый магазин – и на одной из полок обнаружила банку с борщом, помеченную этикеткой «русский суп». Возмущенная до глубины души Демченко опубликовала в Facebook-группе «Украинцы в Хорватии» призыв соплеменникам – рассказать окружающим об истинном происхождении борща.

«Не будьте равнодушными, ведь речь идет о нашей культуре и идентичности! Украина подала заявку в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и мы должны получить это признание и защитить наш борщ! Эта кража и ложь, что борщ является «русским супом с красной свеклой», является постыдной, и мы должны остановить все это вместе! Прошу поддержать эту инициативу! Это очень важно!» – призвала Демченко.

Предложенный ею флешмоб «Борщ – наш!» подхватили украинские интернет-СМИ, а затем и телевидение. На государственном канале «UA:Перший» вышел сюжет, авторы которого призвали украинцев доказать всему миру, что борщ на самом деле исключительно украинское блюдо. А принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому телеканал «1+1» выпустил целый ряд сюжетов на эту же тему. В них отслеживался рост популярности флешмоба «Борщ – наш!», а также приводились уверения «экспертов» в защиту украинской версии происхождения блюда. А посольство Украины во Франции добилось, чтобы в кулинарном гиде Michelin борщ не упоминался как русское блюдо.

На эту тему

Многие «национальные патриоты» Украины с энтузиазмом включились в «битву за борщ» с россиянами. Произошло это в декабре 2020-го, когда российский актер и телеведущий Андрей Бочаров разместил в Facebook невинный, на первый взгляд, пост. «После катка отлично заходит русский борщ», – написал Бочаров, не подозревая, что эта запись станет поводом для начала ожесточенного интернет-сражения.

Публикация собрала несколько тысяч комментариев, большинство из которых оставили жители Украины. Украинцев возмутило «воровство» блюда россиянами. «С каких пор борщ стал русским? Борщ может быть только украинский», – писали жители Незалежной. Большинство из «борцов за борщ» выражали свою позицию с крайней экспрессией, фонтанируя оскорблениями в адрес всех, кто выражал несогласие с украинским «борщевым приоритетом».

«Боршъ и всякои огороднои овощъ»

Пример Клопотенко, снискавшего себе «битвой за борщ» шумную известность, вдохновил и других украинских кулинаров. Так, шеф-повар Юрий Ковриженко во всеуслышание заявил, что Россия похитила у украинцев не только борщ. «То же самое с котлетой по-киевски, которую советская власть пыталась максимально присвоить себе. В то же время есть документально подтвержденные свидетельства, что во время правления гетмана Скоропадского в 1918 году, до того, как большевистская Россия захватила Украину, котлету по-киевски готовили в одном из ресторанов «Метрополь», на Крещатике», – заявил Ковриженко.

Яростное стремление доказать украинское происхождение борща казалось бы нелепым – если не включить это в общий контекст развернувшейся на Украине в последнее время борьбы за всевозможные «рекорды мирового значения». Но как раз с доказательством «борщевого приоритета» у них вряд ли получится.

В частности, один из ведущих историков русской кухни Максим Марусенков отмечает, что сначала «борщом» называли не кушанье, а съедобное растение, впоследствии получившее имя «борщевик». Речь, конечно, идет не о ядовитом борщевике Сосновского, а о борщевике обыкновенном (Heracleum sphondylium) и борщевике сибирском (Heracleum sibiricum) – растениях безобидных и с древности употребляемых в пищу. В качестве съедобного растения «борщ» упоминался еще в «Домострое» (середина XVI века).

Самое же раннее датированное упоминание о борще относится к 1550 году: «боршъ и всякои огороднои овощъ» были частью оброка, который доставлялся к государеву двору во время пребывания царя Ивана Грозного в Великом Новгороде.

Об употреблении похлебки из свежего борща пишет и английский путешественник Ричард Джемс, посетивший город Холмогоры и порт св. Архангела (г. Архангельск) в 1618-1619 годах: boursch, a herbe, which in the first of sommer they gather and boile it, which is verie good meate («борщ, трава, которую в начале лета они собирают и варят, это очень хорошее блюдо»). Однако тогдашний «борщ» весьма мало походил на нынешний.

Уверенно говорить о существовании борща в привычном нам смысле слова можно только с конца XVIII столетия. Его рецепты были опубликованы Сергеем Друковцовым в «Поваренных записках» (1779), неизвестным автором в костромской «Постной поварихе» (1796), Николаем Осиповым в «Старинной русской хозяйке» (1790), Василием Лёвшиным в «Русской поварне» (1816).

«Невероятно, чтобы москвич Друковцов, петербуржец Осипов, потомственный тульский дворянин Лёвшин и безымянный автор костромской «Постной поварихи» находились под украинским влиянием», – отмечает Марусенков. Впрочем, не секрет, что борщ действительно очень любили и уважали в малороссийских губернях Российской империи. Однако в ту пору никому бы и в голову не пришло считать население этих губерний каким-то особым народом.