Как в России готовят операторов боевых беспилотников

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14 октября, пятница  |  Последнее обновление — 22:25  |  vz.ru
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Америка испугалась низкого потолка цен на российскую нефть

США установили относительно высокую предельную цену на российскую нефть Егор Алеев/ТАСС
Предложенный США потолок цен на российскую нефть удивляет своим высоким уровнем. 60 долларов за баррель с лихвой покрывает не только себестоимость добычи, но и позволяет зарабатывать нашим нефтяникам. Откуда взялась такая щедрость от американцев, чем ответит Россия и как отреагируют главные покупатели российской нефти – Индия и Китай?  Подробности...
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НАТО начинает на Украине войну на истощение

ВСУ сейчас опираются на поддержку военно-промышленных комплексов ведущих стран НАТО REUTERS/Oleksandr Ratushniak
США со своими союзниками меняют тактику на Украине – они пытаются втянуть Россию в затяжной конфликт «на истощение». С этой целью американский ВПК увеличивает в разы выпуск боеприпасов, чтобы нарастить их поставки Киеву. На какие еще провокации готов пойти Запад в противостоянии с Россией? Подробности...
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Как в Красной армии исправляли ошибки в мобилизации

В Великую Отечественную были мобилизованы десятки миллионов человек Рафаил Мазелев/ТАСС
«Развал и запущенность в ряде военкоматов учета военнообязанных и антигосударственная практика при призыве в армию». Так звучит цитата из малоизвестного приказа Великой Отечественной, касающегося мобилизации 1941-1942 годов. Некоторые ситуации и рецепты тех давних времен даже сегодня выглядят актуальными. Подробности...
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Украина переходит на экзотические способы отопления

Дрова – последняя надежда жителей Украины на отопление AP/TASS
Свечи, спальники, буржуйки, палатки для установки прямо в квартире и многие другие хитрые приспособления. Все это прямо сейчас в режиме нон-стоп скупают миллионы украинских граждан, опасаясь тяжелейшей зимы, а также отсутствия центрального отопления и электричества. Среди способов обогрева есть в том числе весьма экзотические. Подробности...
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Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
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Запад проецирует на Россию свои грехи

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Эти люди – они все мерят по себе. Именно поэтому они все время пытаются обвинить Россию в том, чего она не сделает – практически уже как за сделанное и сотворенное. Отсюда разговоры про тактическое ядерное оружие, про то, что вот-вот сейчас Путин снесет мирные города Украины. Подробности...

Европу может спасти альянс Италии, Франции и Германии

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Надежду на самостоятельность Европы дают два фактора: растущий риск ядерной войны и приближающаяся самая холодная в истории ЕС зима. Подробности...

Почему мы не злорадствуем над Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Мы не мстим, поэтому наша армия не занимается и не будет заниматься террором против мирных жителей, а лозунг «убей украинца» никогда не станет у нас популярным. Подробности...
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Россия превратит Турцию в Германию

Ядерный удар по Украине и ответ НАТО

Антироссийская резолюция ООН. Что думать?

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Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
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Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
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Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
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В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
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Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Можно ли считать Турцию надежным внешнеторговым партнером для России на ближайшие годы?
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    Как в России готовят операторов боевых беспилотников

    В России немного вузов, где учат новой военной специальности – оператор боевого дрона
    		   14 октября 2022, 22:15
    Фото: Георгий Зимарев/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отечественный ВПК наладит крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов, заявили в Совбезе России. Одновременно Минобороны заявляет об особом значении массовой подготовки операторов боевых дронов. Где и как можно овладеть этой профессией, какие требования предъявляются к ее обладателям и почему операторы БПЛА настолько важны для армии?

    Использование беспилотников в зоне проведения спецоперации на Украине – насущная необходимость. Они доказали свою эффективность, поэтому России предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов. Такое заявление сделал в пятницу зампред Совбеза Дмитрий Медведев, посетив предприятие по производству беспилотников «Орлан». По его словам, в «Специальном технологическом центре» в Петербурге прошла контрольная проверка поставок этой модели в рамках гособоронзаказа – с участием федеральных ведомств, в том числе и правоохранительных.

    В конце сентября в Минобороны признали, что многие отечественные БПЛА не удовлетворяют требованиям ведомства. Стоит отметить, что сейчас у ведомства заключен контракт на поставку «Орлан-10» и «Орлан-30», с АО «Кронштадт» у ведомства подписан договор на изготовление и поставку другой модели – беспилотника «Иноходец», а с АО «Эникс» – контракт по БПЛА «Элерон-3».

    Также накануне силовики в Донбассе пообещали организовать собственное производство коптеров, сообщил командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции (НМ) ДНР с позывным Тарик. «У противника коптеров огромное количество, причем они, как и у нас, китайские... Но уже встречаем много самоделок – на днях сбивали (такой аппарат) кустарного, но неплохого качества. Пытаемся сейчас наладить и у себя такое производство... Есть перспективы и обогнать противника в этом плане», – сказал он РИА «Новости».

    Кроме того, в полку приступили к обучению по воинской специальности «оператор беспилотного летательного аппарата». «Гражданские полеты беспилотников очень отличаются от полетов на передовой – это и обстрелы, и дронобойные ружья. Все эти моменты нужно учитывать, взять ту же маскировку», – пояснил Тарик.

    Об особенностях боев с применением коптеров в минувшие выходные на портале «Тупичок Гоблина» рассказывал и другой командир – с позывным Белорус, который руководит подразделением БПЛА 100-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады НМ ДНР.

    По словам Белоруса, в армии республики до сих пор использовали не военные, а обычные «покупные» дроны, а также восстановленные трофейные. Вопреки распространенному мнению, он считает лучшими не китайские модели, вроде популярной DJI, а отечественный Supercam SX350. «Это беспилотник, который использует МЧС. Он себя показал даже лучше, чем военные, – подчеркнул командир. – Такого типа, такого образца летает в два раза дольше, управляемость отличная, камера отличная, даже не с чем сравнивать».

    Коптеры, как и боеприпасы, в любом случае на фронте регулярно расходуются, добавляет Белорус. «Противник также не дремлет. Я потерял вот один две недели назад. Я не успел набрать высоту. Заходил на посадку. Они нашли коптер по GPS, заглушили связь. И коптер ушел вбок, врезался в бетонное здание и просто разлетелся в щепки. Это было в луганском поселке Нырково», – вспоминает ополченец. Другой раз коптер он потерял в ходе одного из боев у границ ЛНР.

    «По моей стартовой позиции начал работать, по-моему, танк. Пришлось уходить в укрытие, отползать. Связь прервалась

    и коптер благополучно сел – где-то у противника в тылу. Такое бывает. Никуда не деться», – усмехнулся командир.

    Белорус при этом посетовал, что ему сложно охотиться за своими «коллегами» на другой стороне – за «коптерщиками» ВСУ: «К сожалению, у нас нет прибора, который вычисляет точку взлета украинских БПЛА, а у противника такие приборы нередко есть – такие базовые станции, переносные. В каких-то «богатых» наших подразделениях, может, тоже есть, но вот мы очень страдаем».

    Единственный способ, по его словам, – постараться заметить, в какую сторону улетел обратно украинский коптер, и теоретически представить себе, где в том районе удобнее стоять с пультом. «Это можно прикинуть: здесь я бы не встал, а вот здесь – возможно. И начинаем эту точку обрабатывать кассетным боеприпасом», – пояснил командир.

    Тем временем на фоне частичной мобилизации российское командование уделяет особое внимание подготовке операторов дронов. Об этом сообщил накануне замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, проверяя подготовку мобилизованных на полигонах Центрального округа. «Важную роль в решении боевых задач специальной военной операции играют беспилотные летательные аппараты, что придает подготовке операторов БПЛА особый статус», – цитирует ТАСС военачальника.

    Что касается государственного обучения, то операторов БПЛА готовят на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Курсанты учатся пять лет и после выпуска должны получать офицерские погоны. Кроме того, аналогичное обучение курсантов организовано в воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, сообщают «Известия».

    «Обучающиеся на факультете беспилотной авиации – это эрудированные курсанты, обладающие твердыми знаниями в области геоматики, радиоэлектроники, дистанционного зондирования Земли, эксплуатации роботизированных комплексов воздушного базирования и цифровой обработки информации», – говорится на сайте академии. Также на операторов БПЛА учат в Российском университете спецназа, расположенном в Чечне, и ряде гражданских вузов страны.

    Частные организации тоже организуют соответствующий экспресс-курс для мобилизованных или резервистов.

    «Никаких особых требований к операторам нет: если человек способен пользоваться смартфоном, то его можно научить управлять беспилотником в боевых условиях.  По сути, беспилотник летает сам, главное – ему не мешать. Мы учим всех – от рядовых до майоров.

    Что из себя представляет аппарат для управления БПЛА? Это пульт с двумя стиками (ручками), к которому прикреплен смартфон», – поясняет руководитель Координационного центра помощи Новороссии Александр Любимов. «Уже за два дня человека можно научить только поднимать БПЛА в воздух, еще через пару дней он научится выполнять боевые задачи. Мы учим в очень плотном режиме в малых группах», – сказал он.

    Собеседник также добавил, что гражданские вузы не учат именно боевому применению БПЛА. «Мы же привлекаем людей, которые сейчас применяют дроны непосредственно на фронте», – пояснил он.

    «Стандартный срок обучения операторов беспилотных систем легкого класса самолетного типа, работающих на ближней, малой и средней дистанциях, может составлять порядка пары месяцев. Для более тяжелых БПЛА аэродромного базирования срок может быть вдвое выше. И наоборот – мультироторные мини-беспилотники – те, что умещаются в рюкзаке, – можно освоить за пару недель», – пояснил главный редактор издания «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.

    Что касается мобилизованных, уточнил он, то пока нельзя говорить про устоявшиеся нормативы обучения в силу того, что мультикоптеры долгое время находились вне сферы интересов Минобороны. «Эти сроки – не догма еще и потому, что определенные нюансы применения дронов могут оказывать влияние на само время обучения. Например, если используется специфическая аппаратура, выходящая за пределы штатного набора. Наконец, и условия спецоперации также могут корректировать требования к обучению», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

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