Кто и за что хотел убить великого русского реформатора

115 лет назад произошло одно из самых кровавых покушений на тогдашнего премьер-министра России Петра Столыпина. Всего же менее чем за шесть лет, которые Петр Столыпин возглавлял Совет министров, на него было совершено 11 покушений. Это своеобразный рекорд, подобного которому не было в российской истории. Кто и почему настолько сильно ненавидел этого человека?

25 августа 1906 года в доме председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина, находившемся на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, прогремел мощный взрыв. 24 человека погибли, сын и дочь премьера получили тяжелые ранения. Среди погибших было немало случайных прохожих, в том числе беременная женщина.

Преступление террористов-социалистов потрясло всю Россию. Столыпин совершенно не пострадал. Однако сам масштаб совершенного теракта заставляет задуматься, почему революционеры были готовы на такие жертвы, чтобы попытаться избавиться от главы русского правительства.

Один из самых великих русских реформаторов Петр Столыпин родился в 1862 году. Фамилия Столыпиных относилась к древнему русскому дворянству. Его предки служили еще Ивану Грозному. За военные отличия Столыпины были записаны в «Московскую избранную тысячу» – особую группу служилых дворян, наиболее приближенных к царскому двору. Именно дворяне-тысячники первыми выходили в военные походы, как только на Русское государство надвигались враги.

С тех пор Столыпины безупречно служили русским царям и императорам. К примеру, отец Петра Столыпина дослужился до генерала артиллерии, прошел боевой путь в Крымской и Русско-турецкой войнах. Мать принадлежала к прославленному роду князей Горчаковых.

Окончив гимназию, Столыпин нарушил традицию, заложенную многими поколениями предков. Он отказался от военной карьеры и поступил в Санкт-Петербургский университет, решив стать специалистом по сельскому хозяйству. Уже в юные годы его очень интересовала проблема, остро стоящая перед русским обществом – крестьянский вопрос. Закончив обучение, Столыпин поступил на службу в министерство внутренних дел, а затем перевелся в министерство государственных имуществ, где смог заняться повышением эффективности землепользования. На службе Столыпин показал себя столь хорошо, что вскоре получил назначение в Литву, в Ковно, где стал уездным предводителем дворянства.

Там в это время существовала проблема, которую не могли решить уже почти сто лет.

Большая часть землевладельцев, вся верхушка местного общества, была этническими поляками или происходила из полонизированной русской шляхты Великого княжества Литовского. Они были очень недовольны присоединением к России Польши и Литвы, и хотя после 1863 года не брали в руки оружие, старались при первой же возможности вставлять русским властям палки в колеса. В Ковно Столыпин показал себя не только убежденным сторонником политики постепенной русификации края, но и умелым дипломатом, который сумел наладить дела так, чтобы не вызвать возмущения местной католической элиты.

В 1902 году Столыпин становится губернатором в Гродно, а затем его переводят в Саратовскую губернию. В Саратове новый губернатор сразу же занялся делами народного просвещения и много внимания уделял помощи крестьянству. Именно там Столыпин опробовал свои идеи, которые затем нашли воплощение в его аграрной реформе: укрупнение хозяйств, развитие хуторов, агрономическое образование для крестьян и развитие сельской кооперации.

Когда началась Русско-японская война, он обращал внимание, что для того чтобы требовать от простых крестьян, которые составляли большую часть русской армии, патриотизма и готовности воевать за Отчество, необходимо дать крестьянам свободу от ограничений общины. Ведь с помощью этого средневекового института сельских жителей лишали собственности на землю, которая считалась общей и постоянно подвергалась переделам. Русский крестьянин должен богатеть – таково было убеждение Столыпина.

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Когда начались революционные беспорядки 1905 года, Саратовская губерния оказалась в числе одной из самых «тихих» в России и в этом, несомненно, главная заслуга губернатора. Это было замечено Николаем II. Император пришел к выводу, что именно Столыпин обладает достаточным искусством политика и управленца, чтобы спасти страну от надвигающейся революционной анархии. Столыпин получил назначение на одну из ключевых должностей (министра внутренних дел) в самые тяжелые времена 1906 года, когда Россия была охвачена восстаниями и забастовками. Новый министр с невообразимой активностью принялся за дело и очень быстро смог добиться восстановления работы государственного аппарата, почти парализованного революцией и террором в отношении представителей власти.

Попытка наладить сотрудничество с Первой Государственной думой была сорвана по вине радикальных депутатов, которые регулярно пытались устроить министру обструкцию и доходили до полного бесстыдства, когда в ответ на оглашение цифр убитых террористами чиновников кричали: «Надо убивать еще!». В ответ Николай II назначил Столыпина главой правительства и распустил Думу, которая не желала работать, а заседания парламента превращались в непрерывный антиправительственный митинг. Но Вторая Дума оказалась еще более революционной, чем первая. Без изменения избирательного закона эту проблему было не решить. Именно там, выступая перед беснующимися депутатами, призывавшими к нарастанию революции, Столыпин произнес свои знаменитые слова: «Не запугаете!».

Столыпин подготовил большой пакет реформ, которые должны были решить множество накопившихся в России противоречий. Но Дума отказывалась их рассматривать, не давала премьеру работать. Основополагающую аграрную реформу пришлось проводить указом, как временный закон. Тогда 3 июня 1907 года Вторая Дума была распущена, а избирательный закон изменен. Как оказалось, такого решительного поступка было достаточно для того, чтобы революция очень быстро пошла на спад. Народ устал от продолжавшихся третий год беспорядков. Так Столыпин справился с революцией.

Суть крестьянской реформы была проста. Крестьяне объявлялись свободными от диктата общины и могли свободно выходить из нее, забирая положенный им надел. Так крестьянин из временного держателя земли превращался в ее собственника.

Но такая политика вызвала настоящую ярость как у левых, так и у правых.

Первые видели в крестьянской общине зародыш социализма и обоснованно полагали, что крестьянин-собственник вряд ли захочет устраивать революцию. Вторые идеализировали общину как идущую из глубины веков общность простого народа и царя, хотя в начале ХХ века эта средневековая традиция уже утратила всякий смысл.

Что важно, задача разрушения общины решалась не с наскока. Желающие могли оставаться в общине, но тем, кто выходил из нее, государство оказывало всяческую помощь. Было объявлено о начале широкой переселенческой программы в Южную Сибирь, а также благодатные для ведения сельского хозяйства земли Семиречья (нынешний Казахстан) и Средней Азии. Там русское правительство вело активную колонизационную политику. Русские семьи получали землю, деньги на обзаведение хозяйством, переселение также оплачивалось. Появилась страшная для революционеров перспектива быстрого формирования на южных рубежах Российской империи многочисленного слоя богатых крестьян, которые к тому же, живя в окружении мусульман, владели оружием и хорошо умели его применять.

Хотя колонизация Юга только начала набирать обороты, именно Семиречье стало одним из важных центров Белого движения во время Гражданской войны. Крестьянам там было что терять и большевиков с их социализацией земли и реквизициями они категорически отказались поддерживать.

Одним из последних мероприятий Столыпина стало принятие весной 1911 года закона о земствах в западных губерниях. Теперь польская шляхта была выведена в отдельную курию и даже при единогласном голосовании не могла добиться большинства в местном самоуправлении. Ключевые позиции в крае заняло православное большинство. Это опять не понравилось ни левым, ни правым. Революционеры боялись подъема русского национального движения, а консерваторы жаловались на то, что власти ущемляют права землевладельцев в пользу простых крестьян. На Столыпина обрушилась яростная критика и правых, и левых газет одновременно. Но он стойко переживал все нападки и вел Россию твердым курсом к процветанию.

«Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней Poccии», – говорил премьер. И все видели, что это действительно так.

После прекращения беспорядков в стране начался бурный экономический рост, постоянно поднимался уровень доходов беднейшей части населения. Русская экономика к 1913 году вышла на третье место в мире по ВВП (по оценке проекта исторической статистики Мэддисона). Премьер удержал Россию от вмешательства в военный конфликт во время боснийского кризиса 1909 года и был решительным противником любых войн. Столыпин считал, что благополучие Сербии, которая слишком часто позволяла неразумные поступки на мировой арене, не стоят риска обрушения системы власти в России. Это были выдающиеся достижения, но левые видели, что с каждым днем правления Столыпина вероятность революции становится все более призрачной.

Правые же называли Столыпина тайным революционером и стремились избавиться от чрезмерно активного и успешного премьера, имевшего большое влияние на императора. Это привело к тому, что в 1911 году революционеры были готовы на все, лишь бы убить Столыпина, а консерваторы, зная о множестве заговоров против главы правительства, не делали ничего для его защиты.

Поэтому, когда в сентябре 1911 года Столыпин прибыл в Киев, положенная ему охрана так и не была задействована. Более того, убийца премьера Дмитрий Богров получил пропуск в театр от главы Киевского охранного отделения. Так при благосклонно закрытых глазах полиции произошло убийство человека, который имел все шансы спасти Россию от революции.