«Печать Антихриста». Кто и как пугает россиян вакцинацией

От Марии Шукшиной до Сергея Кургиняна - десятки российских медиаперсон и конспирологов проводят в Сети целые кампании, убеждая сограждан, что вакцины - это «шмурдяк», а народ подвергают «чипированию». Кто подогревает сомнения ковид-скептиков и какими аргументами они пытаются убедить публику?

На данный момент в России привилась от коронавируса хотя бы одним компонентом вакцины примерно половина населения – и специалисты высказывают тревогу недостаточными темпами вакцинации. Тем временем в социальных сетях оформилась группа медиаперсон, активно подпитывающая сомнения коллеблющихся граждан. У них уже сложился свой сленг – мол, путем прививок власти хотят провести «чипирование» населения. Вакцину при этом называют «шмурдяком» и «жижей».

Самые буйные персонажы подпитываются рассказами о грядущем «цифровом тоталитаризме» и «порабощении человечества». У них уже выстроена подробная конспирологическая теория, призванная объяснить происходящее.

Газета ВЗГЛЯД составила рейтинг наиболее заметных персон, отметившихся на теме критики вакцинации от коронавируса. Чем интересны их высказывания и подозрения - и как они могут быть опровергнуты?

«Печать Антихриста»

Актриса и телеведущая Мария Шукшина регулярно выкладывает свои тексты и репосты чужих материалов про «куриные законы» (с заголовком «ВСТАВАЙ СТРАНА!»), «правовой беспредел», «цифровой концлагерь». Шукшина называет себя очень верующим человеком и, по ее мнению, все, что происходит сегодня в мире – предвестие скорого конца света, описанного в Священном Писании.

Мария Шукшина (фото: Natalya Loginova/Global Look Press)

Систему QR-кодов она считает аналогом «печати Антихриста», «начертания зверя». В обоснование своей позиции Мария Шукшина ссылается, в частности, на книгу Апокалипсиса, где сказано: «…богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его».

В одном из своих видеообращений Шукшина заявила, что страшится за судьбу подрастающего поколения. «Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами. А как мы видим, все к этому идет. Все те законы, которые принимаются: тотальная слежка, тотальный контроль – это все факты», – сказала она.

Шукшина отметила, что свое обращение она записала в Среднеуральском женском монастыре и «по благословению схиигумена Сергия» (скандально известный Николай Романов, бывший схиигумен, отлученный Русской православной церковью), так как является его почитательницей и убеждена, что он «вскрывает нарывы».

Официальная позиция РПЦ полностью противоречит заявлениям Шукшиной. В частности, на официальном сайте церкви содержится заявление по итогам круглого стола, посвященного вакцинации. В заявлении в том числе признано «недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества».

«Мое тело – мое дело»

Актер и телеведущий Егор Бероев (вел программу «Жди меня в паре с вышеупомянутой Марией Шукшиной) выступает, скорее, не против прививок, как таковых – а против ограничений, накладываемых государством в условиях пандемии.

Егор Бероев (фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»)

Минувшим летом на церемонии вручения премии «ТЭФИ – Летопись Победы» Бероев вышел на сцену с большой желтой звездой на лацкане пиджака – похожей на ту, которую нацисты заставляли носить евреев в период Холокоста. Соответственно, коронный демагогический прием Егора Бероева – сравнивать вводимые ограничения с утеснениями евреев в Третьем Рейхе.

«Сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми правами и благами? У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?», – вопрошает Бероев. Он патетически провозглашает: «Мое тело – мое дело».

За такую позицию Бероева раскритиковал, например, главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко. «Честь, достоинство – слова прекрасные, но в данном случае, когда мы уже больше года живем в экстремальном режиме, сдерживаем натиск вируса, эти слова больше уместны по отношению к тем, кто ведет себя ответственно. Только коллективный иммунитет, только вакцинация, без вариантов», заявил Вечорко.

«Разбегается по всему организму»

Подвизается на антиковидной теме певец и композитор Юрий Лоза, считающий себя экспертом по разным вопросам (например, он всерьез полагает, что Земля плоская). Лоза уверен, что вакцины, которые предлагают населению – некачественные.

Юрий Лоза (фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press)

«Было задекларировано, что эти вакцины будут находиться где-то в районе укола, и оттуда организм будет черпать ресурсы для борьбы с болезнью. Но как выяснилось, вакцина не находится там, где ее кололи. Она разбегается по всему организму. Она начинает гулять по крови и оказывается в тех местах, где ей совсем не место. Ее где только не нашли, вплоть до яичников!», – так рассуждает Лоза о «Спутнике V».

Он уверяет, что глубоко разобрался в вопросе. «Нам нужна очень жидкая кровь, чем жиже – тем лучше. Она легче тогда проходит в капилляры. А вакцина густит кровь, отсюда идет негативная статистика, что многие начинают умирать. Антитела совершенно не нужны, нужна скорость реакции: как быстро организм начнет вырабатывать нужные антитела, а не те, что вы введете и которые будут бороться с ковидом, которого на самом деле нет», – считает певец и композитор.

Однако согласно официальным документам Минздрава России (Временные методические рекомендации, порядок проведения вакцинации против COVID-19), ...«вакцина против COVID-19 защищает человека от серьезного заболевания и смерти». Аналогичные выводы содержатся в документах Всемирной организации здравоохранения, а также в документах, распространяемых медицинским руководством ведущих стран мира.

«Говорит он, а дура – я»

О мировом заговоре под видом пандемии рассуждает экс-модель и телеведущая Виктория Боня. Она утверждает, что существует скрытый замысел, направленный на то, чтобы запугать человечество и устроить массовое вакцинирование – а вместе с вакцинами вживить людям микрочипы для тотального контроля над ними.

Виктория Боня (фото: Lionel /Steph/Fdc15/ZUMA/ТАСС)

По мнению Бони, опасность представляют вышки 5G-сетей, от которых люди якобы получают облучение и симптомы, подозрительно схожие с эффектом от Covid-19. Во главе же заговора, призванного поработить человечество, стоит, по мнению Виктории, американский миллионер Билл Гейтс.

Некоторые ее подписчики раскритиковали подобные рассуждения – и нарвались на гневную отповедь Бони. «Билл Гейтс – это продуманный и системный человек, который строит планы на пятьдесят лет вперед. Это было придумано не вчера. Есть видео, где он выступает в Пентагоне и говорит, что нужно сокращать население. Он там говорил, мол, если будем молодцами и сделаем правильные прививки, то сможем сократить количество людей. Получается, говорит он, а дура – я», – возмущается Боня в YouTube.

Сам Гейтс неоднократно опровергал подобные слухи и даже высказывал беспокойство по поводу того, что конспирологические теории относительно COVID-19 затрагивают его лично. Как предполагают специалисты, слухи о том, что Гейтс якобы может получать личную выгоду от появления коронавируса, вызваны прогнозом, сделанным миллиардером еще несколько лет назад. Тогда он сказал, что наибольшую угрозу для человечества представляет не ядерная война, а появление нового опасного вируса.

«Это стерилизация»

Известная в начале 2000-х поп-певица Катя Лель внушает поклонникам, что вкалывание вакцины от Covid-19 разрушит их здоровье. В частности, Лель полагает, что прививка от коронавирусной инфекции вызывает у женщин бесплодие. Об этом, как считает Катя, надобно кричать на всех углах.

По мнению артистки, вакцина «стерилизует» женщин, из-за чего будущее поколение просто вымрет. «Доказали, что то, что содержится там, влияет на генетику человека, влияет на деторождение. Это стерилизация – не будет больше нового поколения, понимаете?», – взывает Лель.

Домыслы о том, что вакцина может отрицательно влиять на фертильную функцию женщин, действительно стали одной из самых популярных конспирологических версий за последнее время. Этот миф многократно опровергался специалистами.

«Научных данных, свидетельствующих о негативном влиянии российских вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин, на сегодняшний день нет», - говорила, в частности, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени Кулакова Наталия Долгушина.

«Вакцины могут провоцировать ВИЧ»

Скандально известная балерина Анастасия Волочкова не верит в надежность вакцины от Covid-19 и подозревает, что человек, принявший вакцину, может заразиться смертельно опасными болезнями.

«Люди, вы что? Я слушала много передач, высказываний западных исследователей о том, что еще непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем… Принудительно это делать никто не имеет права заставить. Я слышала, что эти вакцины могут провоцировать в организме в процессе и впоследствии онкологические заболевания и ВИЧ», – заявляет Волочкова.

Слухи о том, что вакцинация может спровоцировать опасные болезни, также неоднократно опровергались. В частности, связь вакцинции с возможным появлением рака опровергал главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Covid-19 – это штука рукотворная»

Политолог, основатель движения «Суть времени» Сергей Кургинян также призывает не доверять вакцинам. Он считает, что лечить Covid-19 можно только «антивакцинами», поскольку существующие вакцины якобы приводят только к усилению ковид-инфекции.

Сергей Кургинян (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

«Нужно иначе лечить! А что, можно только так, у нас теперь всё будут лечить при помощи антител, и никаких других видов лечения вообще не существует?» – вопрошает Кургинян. Он уверен, что очень скоро придется признать: в некоторых случаях повышение уровня антител в организме может лишь привести к усилению болезни. «И если Covid-19 – это штука рукотворная, о чём говорят на всё более и более высоких уровнях, то нет никаких оснований утверждать, что у тех, кто это ручками создавал, не было идеи сделать ставку на подобное антителозависимое усиление инфекции…

"Мы сделаем так, что именно оно превратит опасное тяжелое заболевание в заболевание сокрушительное глобальное" со всеми этими новыми модификациями, для которых скоро не хватит букв всех алфавитов мира», – такими политолог видит действия предполагаемых мировых заговорщиков.

Кургинян уверен, что «наличествующие факты говорят однозначно: "бороться с коронавирусом нужно при помощи других, в том числе самых современных открытий в области молекулярной биологии и других медицинских наук, самых современных препаратов, не являющихся вакцинами"». По мнению Кургиняна, нужно сделать ставку, напротив, на «антивакцины», то есть на препараты, не способствующие формированию антител.

Версия о том, что коронавирус выведен искусственно, действительно обсуждается в научных кругах. Однако, как говорят сами ученые, нет доказательств в пользу этой теории.

«Социальная дрессировка»

Популярный в интернете политолог Андрей Фурсов рисует для своей аудитории впечатляющий план мировой закулисы. По мнению Фурсова, пандемия Covid-19 – результат заговора глобальных элит, решивших таким образом заменить современный капитализм еще более жестокой эксплуатацией человечества.

Андрей Фурсов (фото: Андрей Фурсов/YouTube)

Фурсов считает, что подготовка к началу пандемии стартовала очень-очень давно – чуть ли не в 1932 году, когда начались первые изучения коронавирусов. Дескать, временный успех Дональда Трампа, пришедшего в 2016-м к власти в США, побудил заговорщиков действовать в ускоренном темпе – так как в самом явлении трампизма они усмотрели для себя угрозу. Дабы не допустить появления новых «трампов», глобальная элита применяет «социальную дрессировку» посредством нагнетаемого страха (как перед нынешней пандемией, так и новыми возможными пандемиями), «обезличивание» (QR-коды, поголовное ношение масок и тому подобное), видеоконтроль. В результате закрепятся новые устойчивые модели поведения, которые потом нынешние поколения передадут следующим. Таким образом, будет запущена управляемая эволюция, призванная создать «человека послушного», «социальное мясо». Конечная цель – упразднение национальных государств и передача всей власти мировому правительству.

При этом, по мнению Фурсова, закулиса, планируя свой зловещий замысел, не приняла в расчет высокой сопротивляемости русского человека. «90-е годы стали мощнейшим психоударом по населению России, прежде всего по русским. Но, как поется в песне, "выжившие стали крепче стали". "Коронабесие" как психоудар в русских условиях оказалось намного слабее, чем на Западе, хотя, как показал опыт, холуев и подпевал глобалистов и у нас хватает», – сетует конспиролог.

Еще год было обнародовано исследование, в какие мифы в связи с коронавирусом население страны верило наиболее охотно. Оказалось, что самым распространенным стал как раз миф о том, что коронавирус – это следствие заговора мировой элиты или мирового правительства, призванный сократить население планеты.

По мнению экспертов, в основе любого фейка лежит информационный вакуум – отсутствие достоверной и при этом простой и понятной информации, объясняющей явление или событие. Если люди не могут сформулировать на основе доступной информации простое объяснения, существующий информационный вакуум заполняют фейки.

«Цифровой Левиафан»

После начала пандемии определенную популярность в соцсетях получил сторонник конспирологических версий Игорь Шнуренко, именующий себя «криптожурналистом». По его мнению, мировые элиты специально инсценировали пандемию, дабы заставить людей вакцинироваться. А вакцины-то отнюдь не безобидные – привившийся таким препаратом человек против своей воли подвергается генетической модификации.

«Используя современные технологии, они хотят биологически и генетически менять людей для создания служебных каст. Для этого, для управления Новым мировым порядком они создали всемирную сеть компьютеров и людей – Цифрового Левиафана», – вещает Шнуренко в своем «Манифесте свободных».

Игорь Шнуренко (фото: АнтиТьюринг: канал Игоря Шнуренко/YouTube)

Его читатели живут в своём особом мире, в котором уже победил зловещий «Левиафан». А что это за зверь такой?

«Цифровой, или Информационный Левиафан образован множеством ИИ-систем, нейросетей, отдельных людей и их коллективов, а также, и всё больше, кибернетических гибридов. Он не сводится к их сумме и обладает собственной логикой.

Люди, встроенные в такой организм, не способны, однако, войти в эту логику, она для них – черный ящик. В то же время эти люди отобраны так, что, преследуя свои интересы, они двигают метаболизм Левиафана. Они отбираются на основе специфических личных качеств, среди которых, как мне кажется, одна из главных – полное отсутствие эмпатии. Подумайте о Гейтсе или Цукерберге...», – стращает своих поклонников Шнуренко.

Помимо упомянутых, он выделяет еще одно «темное божество» – президента Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба. Это имя вообще пользуется огромной популярностью у сторонников теорий заговоров – они уверены, что именно Шваб является составителем плана порабощения человечества посредством пандемии.

Поклонники Шнуренко внимательно отслеживают общественное пространство. Если кто-то из известных людей высказывается за вакцинацию, на него незамедлительно выливаются ушаты помоев.

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Показательное происшествие произошло с петербургским писателем Александром Пелевиным, который получил в этом году за свой роман «Покров-17» премию «Национальный бестселлер». А вскоре после этого со страниц газеты призвал сограждан идти прививаться. Что тут же приметил зоркий Игорь Шнуренко, подавший знак своим последователям: «Еще одна "крыса", сознательно агитирующая за концлагерь».

По этому сигналу толпа конспирологов устроила набег на страницу Пелевина – писателя всячески оскорбляли и поносили. Они тут же дополнили свою конспирологию – дескать, поработители человечества специально распорядились дать Пелевину «Нацбест», дабы раскрутить его и сделать известным. А потом заставили «отрабатывать». При этом, выбрали писателя на эту роль исключительно из-за фамилии, чтобы кто-то, не разобравшись, решил, что за прививки агитирует другой известный писатель Пелевин – Виктор.

Может ли вакцинация влиять на генетику человека, так или иначе изменять ее? Подозрения на этот счет неоднократно озвучивались – и так же неоднократно опровергались специалистами. «Я на протяжении 30 лет занимаюсь генной инженерией, молекулярной диагностикой и всем, что с этим связано, –говорил заместитель генерального директора по научно-производственной деятельности Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА России Герман Шипулин. – С ДНК я работаю с 20 лет, и эти вопросы возникали и раньше. ДНК нас окружает, мы едим ДНК каждый день, ДНК есть в хлебе, она есть в мясе... ДНК повсюду. Очевидно, что эти фрагменты ДНК, которые нас окружают, по мнению конспирологов, должны влиять на геном человека. Но сколько геном не секвенировали, ДНК бананов в геноме не нашли. Тоже самое можно сказать про вакцину. Да, она содержит ДНК аденовирусов, но, во-первых, это не реплицирующаяся ДНК, а ДНК, которая попадает в мышцу и «замолкает», просто являясь последующим продуцентом белков. Никаких рекомбинаций между ДНК аденовируса и человека пока не найдено. В принципе, такие рекомбинации могут быть, но в нашем случае их нет. А для вакцин, где нет ДНК – это вообще исключено, такой риск есть, если вакцина векторная, но в этом случае мы его полностью отвергаем».