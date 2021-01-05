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Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123 cdb-lazurit.ru
Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны? Подробности...
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    Воссозданию научного флота России помогут подводные роботы

    Проектное изображение научно-исследовательского судна пр.123    5 января 2021, 10:20
    Фото: cdb-lazurit.ru
    Текст: Владимир Веретенников

    Одним из важнейших событий 2020-года стало начало возрождения российского научно-исследовательского флота. Впервые за долгие годы выделены деньги на создание новых научно-исследовательских судов (НИС). Какими характеристиками будут обладать новые научные корабли России и почему их скорейшее создание имеет такое большое значение для страны?

    На данный момент научно-исследовательский флот Министерства образования и науки насчитывает 13 судов общим водоизмещением более 40 тысяч тонн. Мало того, что число это абсолютно недостаточное, так и сами корабли уже практически выработали свой ресурс.

    Еще три года назад, в октябре 2017-го Министерство обороны опубликовало доклад о состоянии национальной безопасности РФ в области морской деятельности. Как прямо говорилось в документе, флот Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Росгидромета и Роснедр пришел в «катастрофическое и кризисное состояние».

    Перезревшая проблема

    На тот момент средний износ оставшихся у России научно-исследовательских судов (НИС) превышал 80%, а возраст – 34 года. Сейчас, понятно, положение еще более плачевное.

    Самая тяжелая ситуация сложилась у Росгидромета, которому, начиная с 2013 года из-за отсутствия бюджетных средств ежегодно приходилось выводить свои суда из эксплуатации – из-за крайнего их износа. Между тем, в одном только 2016 году ведомство провело 21 морскую экспедицию - в основном по заказам нефтегазодобывающих компаний. Еще немного – и устраивать подобные экспедиции будет не на чем.

    В докладе Минобороны 2017 года говорилось, что для восстановления морской экспедиционной работы «в полном объеме и на высоком мировом уровне» необходимо создавать суда нового поколения, специально спроектированные для научной деятельности, с экономичными двигателями и современным оборудованием. В свою очередь, в Минпромторге выразили уверенность, что отечественные машиностроители способны строить суда научно-исследовательского класса, которые по качеству не будут уступать зарубежным аналогам. Однако прошло еще несколько лет, прежде чем последовали шаги к практическому решению вопроса.

    Директор Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН Алексей Соков жаловался, что после распада СССР и вплоть до самого последнего времени финансирование научно-исследовательского флота отпускалось по остаточному принципу. Не сказать, правда, что не делалось совсем уж ничего. Например, в 2011 году Адмиралтейские верфи Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) соорудили для Росгидромета судно «Академик Трешников». Но в круг его первоочередных задач входит не столько научно-исследовательская работа, сколько доставка груза и замена персонала антарктических станций, проведение научно-исследовательских работ и изучение природных процессов и явлений в океане, вывоз отходов и мусора из Антарктики. Требовалось строительство других кораблей, более специализированных под научно-исследовательскую работу.

    И вот, наконец, в сентябре 2020 года премьер-министр Мишустин подписал постановление о финансировании за счет госбюджета строительства двух научно-исследовательских судов – на эти цели направлено 27,6 млрд рублей. «Решение поможет решить проблему старения научного флота, позволит улучшить условия работы российских учёных, а также дополнительно загрузить судостроительные заводы на Дальнем Востоке», – заявляют в российском правительстве.

    Директор Морского гидрофизического института, член-корреспондент РАН Сергей Коновалов объясняет: «Все существующие в России НИС устарели, среди них нет ни одного судна младше 25–30 лет. Выполнять описанные в нацпроекте "Наука" исследования на них практически невозможно или крайне затруднительно. Поэтому была обозначена цель построить два новых судна, способных выполнять весь комплекс океанологических исследований на самом высоком уровне в любом районе Мирового океана. Прежде всего в Арктике и Антарктике».

    «Проект 123»

    Поскольку о необходимости строительства новых НИС для Министерства образования и науки говорили уже давно, еще в 2018 году Совет при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам распорядился выделить деньги на создание проекта данного судна. Техзадание для такого проекта Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, являющийся эксплуатантом отечественных научно-исследовательских судов, сформировал в конце 2018 года, а 2 июля 2019 г. Минобрнауки объявило тендер на разработку перспективного НИС. В конкурсе приняли участие ЦКБ «Лазурит», Объединенная судостроительная корпорация в лице ЦМКБ «Алмаз», компания «Пелла» и другие предприятия.

    В начале октября 2019 г. заказчик выбрал победителя. Лучшим признали пр. 123 разработки ЦКБ «Лазурит». За работу по созданию НИС взялся судостроительный комплекс «Звезда», обладающий всеми техническими возможностями для строительства судов арктического класса. Проектирование ведется в ЦКБ «Лазурит», которое является генеральным проектировщиком всех судов, строящихся в настоящее время на «Звезде». «Лазурит» входит в состав Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), принадлежащего НК «Роснефть». Соответственно, сам судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с «Роснефтью» – специально по поручению президента России.

    На сегодняшний день портфель заказов этой судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.

    В «продуктовую» линейку «Звезды» входят крупнотоннажные корабли, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений – в том числе и техника, которая ранее в России в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений не выпускалась.

    Для чего конкретно предназначены новые НИС? В задачи этих судов будет входить проведение в акватории Мирового океана фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ. Например, это будут гидрометеорологические измерения, замеры магнитного, гравитационного, электрического и теплового полей, проведение биолого-экологических исследований, съемки дна геолого-гидрографического плана с высоким разрешением, отбор образцов с горных пород и донных отложений и их анализ.

    Для выполнения данных задач НИС будут оснащены подводной техникой, а также средствами экологического мониторинга окружающей среды. Станут применяться самые современные варианты бортовой и буксируемой аппаратуры. Лаборатории на борту НИС смогут обрабатывать данные в режиме реального времени.

    Новые пока еще безымянные корабли (для простоты и понятности они часто фигурируют в документах под названием «проект 123») не будут поражать воображение своими размерами. Длина корпусов составит 122,5 м, водоизмещение – 8130 тонн. Суда имеют ледовый класс Arc4. В переводе на общечеловеческий язык это означает наличие особого выступа в носу, который даст возможность эффективно разрушать ледовое поле, а также конструкции ватерлинии, помогающей эффективно отводить обломки льда. Это позволит «проекту 123» самостоятельно преодолевать однолетние льды толщиной до 0,6 м в зимне-весеннюю навигацию и до 0,8 м в летне-осеннюю. Длина НИС составит 122,5 м, водоизмещение – 8,13 тыс. тонн. Они смогут находиться в автономном плавании 50 суток и совершать переходы дальностью 7,5 тыс. миль. На судах предусмотрены вертолетные площадки.

    Но это если в общих чертах. «Проект 123» заслуживает того, чтобы рассмотреть его детальнее.

    Плавучие лаборатории

    На каждом из двух новых НИС будет находиться по одиннадцать лабораторий разного профиля – для гидрофизических, химических, биологических, метеорологических, геофизических, геологических и других исследований. Особый интерес вызывает наличие двух так называемых «мокрых» лабораторий – 55,4 и 79,3 кв. м. Они предназначены для получения нано- и ультрадисперсных неорганических порошков из водных и неводных растворов. Это нужно, например, для анализов проб воды. Забортные исследовательские работы можно будет выполнять при любых погодных условиях, а пробы донных отложений окажутся доступны даже на самых больших глубинах. Причем, приборы для выполнения анализов и исследований объектов морской среды будут установлены прямо в корпусе НИС.

    Глава лаборатории геофизических пограничных слоев Санкт-Петербургского филиала ИО РАН Алексей Зимин рассказал: «На судне предусмотрена возможность размещения необитаемых подводных аппаратов. Это будет большим плюсом при выполнении глубоководных работ: гидрологических, биологических, геологических.

    Однако если крупной программы по подводным работам не будет, окажется, что большие деньги на исполнение данной части проекта потратят зря. Вообще многое будет зависеть от состава государственной программы по исследованиям – чем более она доступна, тем понятнее, где и для чего применять новые НИС. И чем больше людей будет участвовать в ее обсуждении, тем эффективнее будет использование судов».

    К слову, концепция с одиннадцатью лабораториями возникла не сразу. Директор Института океанологии РАН Алексей Соков поясняет: «Мы предложили создать унифицированный корпус. Смещенную к носу рубку, где должны быть сконцентрированы помещения и лаборатории. Широкую корму для размещения модулей и негабаритных грузов, где можно поставить до 30–40 контейнеров, оборудованных под лаборатории. В носовой части мы предполагали огромный ангар для всех типов спускаемых океанографических устройств».

    Строительство и испытания новых НИС займут несколько лет, но все работы планируется завершить до конца 2024 г. Изначально предполагалось, что оператором судов станет Институт океанологии РАН имени Ширшова. Но затем стало известно, что Минобрнауки разработало концепцию создания в России единого оператора научно-исследовательских судов. Ведомство решило создать ФГБУ «Единый ведомственный оператор научно-исследовательского флота Минобрнауки России», в который должны быть переданы все суда Института океанологии.

    Дело, конечно, крайне важное и нужное – можно лишь сожалеть, что за него взялись только сейчас, а не несколькими годами раньше. Ну и, конечно, постройкой всего двух новых НИС зияющую дыру полностью не закрыть. Возможно, позднее к двум первым судам присоединятся и следующие.


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