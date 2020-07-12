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12 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 11:17  |  vz.ru
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Когда вернутся сверхвысокие цены на нефть

Западные аналитики решили хайпануть на нефтиФото: Thibault Camus/AP/ТАСС
Крайне оптимистичные для России прогнозы звучат от целого ряда отраслевых аналитиков – они полагают, что уже близко то время, когда нефть снова будет стоить 100–150 долларов за бочку. Их аргументы действительно достойны внимания, однако большинство экспертов с таким прогнозом все-таки не согласны. Почему? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города - пандемию коронавируса. Подробности...
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Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значениеФото: Антон Денисов/РИА Новости
Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов - гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.  Подробности...
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Гей-браки рассорили эстонское руководство

Однополые пары в Эстонии последовательно добиваются для себя все больше правФото: John Raoux/AP/ТАСС
Эстонские националисты вступили в яростную схватку с президентом страны Керсти Кальюлайд. Причиной стало отношение к секс-меньшинствам. Кальюлайд хочет, чтобы «голубые» и «розовые» могли заключать официальные браки Правые же партии требуют прописать в конституции, что брак – это только союз мужчины и женщины. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

Павел Волков, публицист
«Гэть от России» – это вектор всей нынешней украинской политики, развернуть который пока не представляется возможным. Но если предположения верны, через время русские и русскоязычные граждане Украины смогут отстаивать свои права как нацменьшинства. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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      Награждена обладательница самой большой груди Украины

      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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              Какие тайны хранят на дне Балтики «охотники» за советскими подлодками

              Подводные изыскания в Балтийском море имеют большое историческое значение   12 июля 2020, 10:10
              Фото: Антон Денисов/РИА Новости
              Текст: Владимир Веретенников

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              Российские поисковики продолжают тяжелейшую работу по обнаружению советских подводных лодок, погибших на Балтике во время Великой Отечественной. Однако на этот раз они обнаружили военные корабли врагов - гитлеровских охотников за подводными лодками. Которые сами в итоге отправились на дно. История и этих кораблей, и их поисков заслуживает отдельного рассказа.

              Российская «Разведывательно-водолазная команда» уже в течение пятнадцати лет проводит экспедицию «Поклон кораблям Великой Победы». С 2012 года, ежегодно с приближением летнего сезона участники команды выходят в Балтийское море, осматривая его дно гидролокатором, совершая погружения к «подозрительным» объектам. За это время благодаря поддержке Фонда президентских грантов найдено уже несколько десятков погибших советских кораблей, больше члены их экипажей не считаются «пропавшими без вести».

              Сопутствующие находки

              В частности, поисковики второй год разыскивают подводную лодку М-96. Одним из первых ее командиров был знаменитый Александр Маринеско, а 1944-й субмарина встретила уже под командой капитан-лейтенанта Николая Ивановича Карташова. Это последняя советская подлодка в списке пропавших без вести, предположительно, в территориальных водах современной России – и до сих по еще остающаяся не найденной. После ее обнаружения можно будет сказать, что подводная война в российских водах завершилась окончательно.

              Задача обнаружить погибшую лодку – нелегкая. Подлодки серии «М» («Малютки») носили такое название недаром. Искать в Финском заливе «малютку» длинною всего в 45 метров – сродни розыску иголки в стоге сена. В течение лета 2019 года «Разведывательно-водолазная команда» проверила курс лодки от острова Лавенсари (ныне о. Мощный; тогда передовая база подводных сил КБФ), до окончания минных линий заграждения «Зееигель» (Seeiegel, «Морской еж»), находящихся севернее острова Большой Тютерс. Минные линии проверялись многократно, но лодку обнаружить на них так и не удалось. В нынешнем же сезоне поисковики решили проверить версию гибели М-96 на минных полях, расположенных южнее острова Большой Тютерс, непосредственно перед районом ее патрулирования.

              Тем более, что научный консультант экспедиции, историк Мирослав Морозов обнаружил в немецких архивах информацию о том, что одна из трех, дежуривших в тот момент в Нарвском заливе немецких подводных лодок, занесла в свой вахтенный журнал информацию об отдаленных взрывах мин, по времени совпадающих с переходом на позицию М-96. За десять дней участники экспедиции просканировали посредством гидролокационного комплекса «Неман 100», предоставленного Научно-исследовательским институтом приборостроения имени Тихомирова, акваторию Финского залива на площади 195 квадратных километров. При этом работать пришлось в сложных метеоусловиях – погода на Балтике в начале июня оказалась очень нестабильна.

              Вопреки непогоде удалось проверить все бывшие минные поля, через которые могла проходить М-96 на своем курсе (за исключением двухмильной зоны вдоль границы с Эстонией, закрытой для плавания), но лодка так и не была обнаружена. Поисковики запланировали вернуться и расширить район поиска М-96 на минных линиях заграждения «Зееигель». Здесь их ожидала находка – но не та, на которую они рассчитывали.

              Вместо субмарины экспедиция нашла места гибели четырех немецких кораблей из 12-й флотилии охотников за подлодками. В 1942 году данное соединение в числе прочих обеспечивало охрану Гогландского противолодочного рубежа – того самого минного заграждения «Морской еж», которое почти полностью перекрывало Финский залив и являлось одним из наиболее крепких звеньев блокадного кольца вокруг Ленинграда. Именно «Морской еж» унес особенно много жизней советских подводников.

              Участники экспедиции последовательно обнаружили в районе острова Малый Тютерс четыре проржавевших корабельных корпуса почти восьмидесятилетней давности. Обследование показало, что это остатки германских морских охотников за подводными лодками. Немецкие корабли попадались «Разведывательно-водолазной команде» и раньше, однако в таком количестве и в одном месте – впервые. Благодаря архивной информации сегодня можно реконструировать обстоятельства гибели этих германских кораблей.

              Финский залив открывает тайны военного времени

              Их бортовые номера – Uj-1204, Uj-1205, Uj-1211 и Uj-1216. «Это четыре бывших морских китобойных судна, переоборудованных немцами в 1941 году в охотники за подводными лодками. Они должны были препятствовать нашим подлодкам форсировать заграждение "ЗееИгель". В зоне противостояния двух флотов между островами Гогланд и Большой Тютерса остаëтся всë меньше безымянных захоронений обеих сторон. Надеемся, что скоро здесь будут найдены все моряки и война на этом участке закончится», – пояснил руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов.

              Мирослав Морозов вновь провел кропотливую работу над архивными документами. В итоге удалось установить причины гибели германских «охотников» и выявить дополнительные интересные обстоятельства. Так, раньше считалось, что Uj-1211, затонувший 7 августа, и Uj-1204, погибший 26 октября 1941 года, нарвались на свои же, немецкие дрейфующие мины, сорванные ветром и течением со стационарного якорного заграждения. На деле же обстоятельства гибели Uj-1211 и Uj-1204 оказались несколько другими – на дно их отправило все-таки советское оружие.

              «Выяснилось, что они лежат на глубине около семидесяти метров на небольшом расстоянии друг от друга – четко в координатах советского минного поля 19-А, выставленного 15 июля 1941 года заградителем "Урал " и эскадренным миноносцем "Калинин"», – отметил Мирослав Морозов. Уничтожение Uj-1211 и Uj-1204 стало существенным успехом, ведь такого рода «охотники» несли большую опасность для советских подлодок.

              К слову, эсминец «Калинин» (один из знаменитой дореволюционной серии «новиков») после упомянутой минной постановки тоже долго не просуществовал. Он затонул 28 августа 1941 года, подорвавшись на мине у острова Мохни в Финском заливе – это произошло во время печально памятного перехода Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Получается, что эсминец отомстил врагу уже через год с лишним после собственной гибели. В августе 2018 года «Калинин» был обнаружен все той же «Разведывательно-водолазной командой». А за два месяца до того, в июне 2018-го «Разведывательно-водолазная команда» обнаружила также и родоначальника серии – эсминец «Новик» («Яков Свердлов»), также погибший во время Таллинского перехода…

              Возвращаясь к Uj-1211 и Uj-1204, стоит отметить, что они имеют характерные для подрыва на мине повреждения: оторванные носовые части. «Причиной бесславного финала еще одного немецкого "охотника" стали коварная балтийская погода и немецкий же тральщик М-29. Туманным вечером 1 декабря 1942 года он протаранил Uj-1205, который в течение 30-45 минут пошел ко дну, где пребывает и поныне на глубине около 60 метров», – рассказали поисковики.

              Пробоина в районе машинного отделения стала причиной гибели и Uj-1216. Только получена она была, как свидетельствуют документы, в бою с советским торпедным катером №152 (тип Д-3) под командованием старшего лейтенанта Максима Мироновича Пьянова. Подробности того боя тоже удалось выяснить.

              Погибшие субмарины ждут 

              Пьянов был командиром 2-го звена 2-го дивизиона 1-й бригады торпедных катеров КБФ. Как рассказал Мирослав Морозов газете ВЗГЛЯД, 25 августа 1942 года в 22.00 группа из четырех советских катеров вышла в боевой поиск в квадрат, где, по данным авиаразведки, находились корабли противника. В 0.20 уже на следующие сутки катерники зафиксировали впереди по курсу силуэт корабля. Пьянов решил атаковать и в 0.23 катера вышли в точку удара. Выпустили шесть торпед – две из них принадлежали флагманскому катеру. Враг вел артиллерийский огонь (катера получили незначительные повреждения), пытался маневрировать, но встречи с торпедой не избежал.

              Получив попадание, корабль противника за 25-30 секунд скрылся под водой, немецкий экипаж потерял более половины личного состава. «Сейчас корпус Uj-1216 лежит на глубине 55 метров. Он разломан на две части, но германский корабль сохранил и ходовой мостик, и носовое вооружение в виде 88-мм и 20-мм орудий, и даже судовой колокол. Орудия до сих пор развернуты по левому борту – в сторону, куда немцы вели огонь», – поведал Константин Богданов.

              Старший лейтенант Пьянов за этот бой получил орден Отечественной войны 2-й степени. В наградном листе записано, что он «в сложных условиях ночного боя у берегов противника, несмотря на сильный артиллерийский огонь мужественно атаковал корабль противника и сблизившись до двух кабельтовых поразил цель двумя торпедами». В результате, как указывалось в листе, «уничтожен транспорт противника водоизмещением в три тысячи тонн». Лишь много позже выяснилось, что торпеды катера №152 поразили все-таки не транспорт, а немецкий «охотник».

              Участники экспедиции заявили, что после проведения дополнительных архивных изысканий вся информация о находках будет передана немецкой стороне.

              Богданов отметил, что «Разведывательно-водолазная команда» обнаружила еще три немецких корабля, в числе которых две плавбатареи. Но их детальное обследование – впереди.

              На данный момент поисковики всецело сосредоточились на подводной лодке М-96. Помимо нее не найденными остаются еще Щ-301, М-98 и «Калев». Но они покоятся, судя по всему, в территориальных водах нынешней Эстонской Республики, а туда россиянам пока путь закрыт – государственные границы из-за пандемии коронавируса все еще на замке.

              Относительно Щ-301 особой загадки нет – известно, что она подорвалась на мине заграждения 28 августа 1941 года севернее острова Кери. Подоспевшие советские корабли успели снять с «триста первой» тринадцать подводников. Спасенных передали на судно «Вирония», но вскоре на мине подорвалось и оно. Гибель этого судна смогли пережить уже только двое подводников. К слову, выживший тогда командир Щ-301 капитан-лейтенант Иван Грачев позже воевал на Щ-405 – и вместе с нею и погиб 6 июня 1942 года. «Четыреста пятую», нашедшую свою гибель северо-западнее острова Сескар, экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила в апреле 2018 года.

              Что касается М-98, то в свой последний поход она отправилась из Кронштадта 13 ноября 1941-го. Первую часть пути она должна была проделать в составе конвоя, прорывавшегося на блокированную советскую военно-морскую базу Ханко. В ночь на 14 ноября в районе острова Кери караван попал на плотное минное поле. На минах подорвались эсминец «Суровый» и подводная лодка Л-2. Около 01.20 М-98 вышла из состава конвоя, и, взяв курс на северо-запад, погрузилась. Известно лишь, что она произвела торпедную атаку близ эстонского острова Аэгна спустя двое суток, но версии гибели этой субмарины разнятся.

              Константин Богданов отмечает: «Особенно хочется найти "Калев" – это могло бы стать важным событием совместной истории России и Эстонии. Дело в том, что подлодка "Калев", построенная по оригинальному британскому проекту, изначально входила в состав флота довоенной Эстонии, потом влилась в КБФ СССР. 27 октября 1941 года она вышла в боевой поход под командой капитан-лейтенанта Бориса Алексеевича Нырова. "Калеву" предстояло высадить на берег оккупированной гитлеровцами Эстонии разведгруппу, а потом вести минные постановки и торпедные атаки в Таллинской бухте. До места высадки разведчиков "Калев" не дошел. Подлодка пропала без вести и судьба ее до сих пор точно не выяснена. Мы очень хотели бы это сделать».


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