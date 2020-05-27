Взгляд
27 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:04  |  vz.ru
Разделы

Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
Перейти а раздел…

«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
Перейти а раздел…

США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...

Как умирает легендарный «Антонов»

Андрей Манчук, политолог
Украина пытается хоть кому-нибудь продать своего главного и единственного авиапроизводителя. Того самого, который когда-то сделал самый большой самолет в мире – легендарный Ан-225 «Мрия». Но никому, кроме России, он не нужен. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    США и Китай бьются за Гонконг

    Как выглядит американская замена «Союзам»

    Обсуждение: 18 комментариев

    США навязали России тяжелый выбор

      Перейти а раздел…

      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
      Подробности...

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

          Перейти а раздел…
          Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
          • Дома

          • На даче

          • Путешествуя по России

          • За границей, если будет такая возможность

          • Не планирую отдыхать этим летом

          Должна ли Россия вслед за США выйти из договора по открытому небу?
          • Да

          • Нет

          Как изменилось ваше отношение к Зеленскому за год его пребывания на посту президента Украины?
          • Улучшилось

          • Ухудшилось

          • Не изменилось

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Москва готова к началу снятия ограничений
              В армии началась подготовка военной техники к параду ПобедыВ Совфеде похвалили США за веру в Россию в связи с «Северным потоком – 2»Китай оценил заявления Лаврова по ГонконгуНегр выдавал себя за Гитлера и выманивал деньги на захват власти в США
              Россиянам посоветовали не стремиться скорее переболеть коронавирусомСемь экс-послов США на Украине вступились за Байдена и ПорошенкоГрузия не намерена идти на уступки России по ДОНВ России начали создавать частный космический корабль
              Названы три наиболее уязвимых перед COVID-19 внутренних органа человекаГБР Украины в музее вручило Марине Порошенко повестки для сбежавшего супругаВ Госдуме предложили запретить рекламную деятельность Facebook в РоссииIKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

              Проведение парада Победы


              Эксперт: Россия стала возвращаться к нормальной жизни

              вопрос санкций


              Экс-канцлер Германии назвал посла Украины «каким-то карликом»

              реструктуризация долга


              Медведчук призвал Киев пригрозить МВФ дефолтом

              Видео

              «не свойственная гнусь»


              В Совфеде ответили на обвинения Болгарии в адрес России в присвоении кириллицы

              война в небе Ливии


              Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией

              рынок вооружений


              Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400

              радикальные перемены


              Коронавирус ведет США к социализму

              Серьезное потрясение


              Геворг Мирзаян: Пандемия не приведет к появлению нового мира

              Выборы в США


              Дмитрий Дробницкий: Старики-либералы хотят реванша

              Голливуда не будет


              Евгений Фатеев: Нам предстоит год без кино

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Как вы планируете провести летний отдых в этом году?

              «Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

              Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 году   27 мая 2020, 11:16
              Фото: 24 NEWS plus/Youtube
              Текст: Андрей Резчиков,
              Наталья Макарова,
              Дарья Дюко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160?

              В России началось изготовление первого опытного образца стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения разработки ПАО «Туполев», сообщил во вторник ТАСС. Самолет создается в рамках проекта «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА). Машина известна под двумя именами – под заводским обозначением «Изделие 80» и более красивым кодовым названием «Посланник».

              По данным близких к авиапрому источников, уже изготовляется кабина самолета. Окончательная сборка всей машины должна завершиться в будущем году. К 2023 году планируются заводские испытания. Первый раз «Посланник» должен взлететь к 2025 году, а еще через два года предполагается начать его серийное производство.

              По данным из открытых источников, ПАК ДА спроектирован по схеме «летающее крыло» с широким применением в конструкции технологий «стелс» – материалов, снижающих заметность машины. Эффект «стелс» должен быть достигнут за счет специального радиопоглощающего покрытия российской разработки. Планер имеет редуцированный фюзеляж, роль которого выполняет крыло: оно несет все агрегаты, экипаж и полезную нагрузку. Основным оружием могут стать ракеты Х-102 с ядерной боевой частью. Цели будут поражаться на расстоянии до 5500 км.

              Как поясняют разработчики из туполевского КБ, бомбардировщик-ракетоносец шестого поколения не является модернизацией уже существующих самолетов такого класса, но представляет собой принципиально новый летательный аппарат. Самолет отчасти может заменить стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и дальний бомбардировщик Ту-22М3.

              В отличие от предыдущей разработки «Туполева», сверхзвукового Ту-160, «Посланник» будет медленнее – ему будет доступна лишь дозвуковая скорость. В тех же открытых источниках поясняется, что это позволит существенно увеличить дальность полета и время нахождения ракетоносца в воздухе.

              Впрочем, пока рано говорить о том, что ПАК ДА заменит другие ракетоносцы, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский.

              «Сроки службы планеров, таких как Ту-95, очень велики. Для сравнения: у США бомбардировщики B-52 также десятки лет находятся на вооружении, летают, модернизируются. Планы их списывать относятся на 20 лет вперед», – сказал Мураховский газете ВЗГЛЯД.

              Что же касается ПАК ДА, то для него, по словам эксперта, прежде всего нужно разработать двигатели. В свою очередь глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что если в целом по ПАК ДА «информация есть», то по двигателю «наблюдается дефицит сведений».

              «Замминистра обороны Алексей Криворучко в феврале сообщил, что в этом году первый двигатель перейдет на стендовые испытания. Его разработкой занимается ПАО «Кузнецов» – компания, которая является единственным разработчиком и производителем двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95», – сказал Пантелеев газете ВЗГЛЯД.

              «Также есть понимание, что двигатель получит более высокие характеристики по удельной тяге и расходу топлива. Относительно предыдущих поколений он должен быть легким, компактным и обеспечивающим малозаметность воздушного судна. А прогресс в области компонентой электронной базы должен позитивно сказаться на надежности системы управления. Все это будет выгодно отличать самолет нового поколения от предшественников», – добавил Пантелеев. 

              Кроме того, в будущем разработчикам предстоит «определиться с конкретными узлами, агрегатами и комплектом бортового радиоэлектронного оборудования». Потому сейчас идет не изготовление самолета, а концептуального макета. И учитывая количество дальних бомбардировщиков, которые есть у России, ПАК ДА будет не заменой им, а дополнением – особенно к модернизированным Ту-160, Ту-95 и Ту-22М, полагает Мураховский.

              Для чего нужен принципиально новый ракетоносец

              «Сегодня у нас появилась возможность изготовить на новой технологической базе оборудование на порядок легче, менее габаритное. А еще, что важно – более точное», – сказал газете ВЗГЛЯД заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

              Собеседник убежден, что «Посланник» будет изготавливаться с применением легких и прочных полимеров, стекловолокна, композитных материалов и полиметаллических сплавов. «Этот самолет-невидимка будет малозаметен не только на электронных радарах, но и в инфракрасном излучении, а также в оптико-электронном излучении, поскольку у него достаточно плоская конструкция», – считает Попов.

              Эксперт считает вполне разумным решение сделать ПАК ДА дозвуковым – после сверхзвукового Ту-160. Сделать гиперзвуковой малозаметный для вражеских ПВО самолет проблематично и очень дорого, полагает Попов.

              «России не стоит надрывать пупок ради того, чтобы и здесь быть впереди планеты всей, – заметил эксперт. – Например, американские гиперзвуковые истребители F-22 Raptor и F-35 необходимо периодически заново покрывать специальным дорогим составом для поддержания невидимости. В итоге из пары сотен американских F-22 и около сотни F-35 пустить в бой сейчас можно 30–40% от силы».

              В России решили сделать выбор в пользу дозвуковой скорости – 1000–1200 км/час – ради более качественной системы обороны, подчеркнул Попов. «Этого достаточно, чтобы новый бомбардировщик преодолевал большие расстояния, был достаточно компактным, несмотря на размеры, и эффективным по боевому применению», – пояснил эксперт.

              Для нового бомбардировщика не придется разрабатывать новые вооружения, ведь уже существующих «вполне достаточно, чтобы накрыть вероятного противника с головой»,

              сказал газете ВЗГЛЯД майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов. «Сейчас запуск ракет с одного самолета может накрыть пол-Европы. Вспомните, как наши Ту-22М сбрасывали в Сирии бомбы, подлежащие утилизации. Ведь цель – не иметь новое оружие, а использовать правильно уже имеющееся», – убежден собеседник.

              Попов согласен, что России хватает нынешнего запаса ракет дальнего действия, которые уже могут успешно поражать крупные объекты промышленности, командные пункты, корабли противника. «Самолет нового поколения на унифицированной платформе сможет использовать и старые надежные боеприпасы, в том числе бомбы с лазерным ведением, и управляемые ракеты всех типов, и новое гиперзвуковое оружие», – предрекает Попов.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............