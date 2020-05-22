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22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 08:56  |  vz.ru
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшение жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку - на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Лукашенко станет президентом в новой реальности

Лукашенко не теряет связь с реальностью, а выстраивает собственнуюФото: Максим Гучек/БелТА/ТАСС
В начале августа пройдут выборы президента Белоруссии, которые станут для Александра Лукашенко шестыми по счету. По тому, как выглядит предварительный список возможных кандидатов на пост главы государства, отчетливо видно, что Белоруссия сильно изменилась. Изменился и сам Александр Лукашенко, причем не в лучшую сторону. Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Украина нашла нового врага в НАТО

Численность этнических болгар в Одесской области составляет не меньше 300 тысячФото: Valentina Petrova/AP/ТАСС
В НАТО и ЕС у Украины появился еще один недруг. На сей раз Киев умудрился поссориться с Болгарией. Причиной конфликта стало желание Украины разделить район, в котором компактно проживает болгарская община. Таким образом она не только будет разделена, но и потеряет этническое большинство в новых территориальных образованиях. Ранее Киев уже поссорился с Будапештом из-за живущих на Украине венгров. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Восстановление Большой России–Евразии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Президент Владимир Путин считает, что Россия – не просто страна, а отдельная цивилизация. Так и хочется воскликнуть – ну, наконец-то! Ещё недавно мы слышали, что Россия – это корпорация, а её руководство – наёмный менеджмент. Вспомните об этом и ужаснитесь. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Украинский «карточный домик» рухнул

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Обнародование разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена раскрасило яркими красками лозунг «Украина давно находится под внешним управлением». Все дело, как обычно, в больших деньгах. Подробности...
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

              Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернуться   22 мая 2020, 08:40
              Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
              Текст: Мария Трубина

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              «Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня.

              В этом году в качестве исключения единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России пройдет 29 июня. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин, указав на «устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса». Президент также опроверг слухи о том, что очное образование в России будет заменено на дистанционное, назвав распространение подобных сведений провокацией.

              Однако ЕГЭ в конце июня будут сдавать только та часть выпускников, которая собирается поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена, добавил Путин, но такое решение принято в порядке исключения. «Выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут сдать ЕГЭ в июне, смогут сдать экзамены в августе на оставшиеся места в высших учебных заведениях», – сказал он. Путин также поставил задачу выделить в них дополнительные бюджетные места. «Чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в вузах», – подчеркнул президент.

              Как известно, пандемия внесла серьезные коррективы в учебный процесс – школам и вузам по всей стране пришлось временно перевести обучение в онлайн-режим. Сейчас, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, дистанционно проводят обучение более 50 тысяч образовательных организаций. При этом власти регионов, учитывая различную эпидемиологическую ситуацию, имею право самостоятельно определять сроки завершения учебного года. Школьные последние звонки и выпускные вечера Минпросвещения тоже рекомендовало проводить виртуально, в онлайне.

              О том, чего было больше в двухмесячном обучении онлайн – плюсов и минусов, и смогут ли вообще школьники на фоне пандемии подготовиться к ЕГЭ, рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, академик РАО, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург.

              ВЗГЛЯД: Евгений Александрович, президент принял решение о переносе ЕГЭ на 29 июня. Успеют ли школьники, сидевшие последние два месяца по домам, подготовиться к этому сроку?

              Евгений Ямбург (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
              Евгений Ямбург (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

              Евгений Ямбург: Экзамены обычно начинались с 25 мая, то есть они сдвинулись совсем не намного и это означает, что у ребят появилось дополнительное время на подготовку. Немного сдвинется набор в вузы, но в этом тоже нет ничего трагического, – документы можно подать в онлайн-режиме.

              В большинстве российских вузов их принимают просто на основании  ЕГЭ, но есть и творческие вузы, где обычно проходит живое собеседование. Но и его можно провести на расстоянии. Нормальный преподаватель и в онлайн-режиме хорошо видит, выдрессирован человек или же действительно имеет широкое видение литературы, театра.

              Решено увеличить квоты на бесплатные бюджетные места, а это чрезвычайно важно для вузов в провинции. Хотя, к примеру, университеты в Казани или Уфе у меня язык не повернется назвать провинциальными. Увеличение таких мест означает для них увеличение финансирования. Долгое  время вузы вынуждены были расширять платное обучение, потому что им надо было зарабатывать, а мы все знаем, что платно учится не самый лучший контингент. Ведь заплатить всегда легче, чем подготовиться к экзаменам.

              Те, кто не хочет поступать в вузы, в этот раз получат аттестаты без всяких экзаменов, в порядке исключения. А те выпускники, кто в силу объективных обстоятельств, по уважительным причинам не сможет присутствовать на экзамене 29 июня, получат резервное время.

              Таких ребят бывает немного, но и тут  все продумано – отложен призыв в армию, чтобы не нарушать их права. Они смогут сдать экзамены в августе и подать документы на те свободные места, которые к тому времени еще останутся в вузах.

              ВЗГЛЯД: Каково в среднем качество подготовки к ЕГЭ у выпускников этого года – у ребят, вынужденных два месяца учиться на удаленке?

              Е.А: Все нормальные школы уже к концу третьей четверти выполнили все программы подготовки, а четвертая четверть – всегда тренировочная. Так что подготовка к ЕГЭ у школьников не ослабевала и во время режима самоизоляции. Даже наоборот, в последние два месяца она стала еще более углубленной.

              Были отработаны все демонстрационные варианты заданий, учителя выходили на связь через Skype и ZOOM, ребята могли задавать им любые вопросы. Допустим, экзамены для тех, кто поступают в медицинский, отличаются от экзаменов поступающих на физфак или мехмат. Так вот для обсуждения профильных предметов у ребят была возможность создавать отдельные чаты. Так что в целом ученики готовы и ничего ужасного в таком формате я не вижу.

              ВЗГЛЯД: Но те, кто не успеет сдать 29 июня, до августа уже все забудут?

              Е.А: Если ученика дрессировали в последние  месяцы, то да. Это быстро забывается и уходит. Но знания – это не копилка, которая раз, прохудилась и все высыпалось. У тех, кто системно занимался годы, знания глубокие, прочные и никуда они не денутся.

              ВЗГЛЯД: Президент официально опроверг фейки о том, что все образование после пандемии так и останется в онлайн-формате. Но, может, какой-то процент учебного процесса имеет смысл оставить на удаленке?

              Е.А: Да, полного перехода не будет. Это полная ерунда, фейк. Этого не будет. При всех плюсах дистанционного  обучения, никто и никогда не заменит живого учителя. Ребята, кстати соскучились по школе и очень туда хотят.

              Что касается подсчета процентов, то такой подход некорректен. Есть темы, которые я бы хотел обсуждать с ребятами только лично, глядя глаза в глаза. А по другим темам накоплен огромный методический материал, создано множество электронных презентаций, которые можно разослать ученикам и сказать: смотрите сами дома, на уроке мы на это тратить время не будем. Все хорошо в меру. И личное живое общение учителя, и цифра – это два плеча коромысла, которые надо держать в равновесии.

              ВЗГЛЯД: Каковы у дистанционного обучения плюсы и минусы?

              Е.А: Плюс: помимо традиционного «жи-ши пиши через и», у ребят появилась новая компетенция: работа на удалении. В 21-м веке многие люди на нее перейдут. В интернете ребята учатся узнавать, что происходит в мире. Это новый и очень хороший опыт. А минус дистанционного образования – излишний прагматизм. Попытка сведения всего  к «цифре» –  это обезличивание и расчеловечение образования. Школа – это не фабрика передачи знаний, – это формирование личности, а личность формируется через общение, через живые вещи, которые требуют контакта глаза в глаза. Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими.

              ВЗГЛЯД: Удаленный формат выявил техническое отставание школ в нашей глубинке. Планшеты для дистанционного обучения были далеко не у каждого ученика.

              Е.А: Это правда. И выход тут  только один: расширять материальную базу. Чиновники должны приводить эти школы в нормальное состояние, экономя на чем-то другом. Россия – страна не вертикальная, а горизонтальная – везде все по-разному.

              Я знаю регион, куда прогресс шел, шел и не дошел. Там родители чуть ли не на телеге подвозили ребенка к столбу, около которого ловился интернет, ребенок скачивал на телефон задания и ехал назад в деревню их выполнять. А в другом регионе хоть и условный средний туалет тоже стоит на улице, но зато интернет высокоскоростной. Москва, конечно, оказалась наиболее подготовленной к этой ситуации, но, надеюсь, что и остальные подтянутся.

              ВЗГЛЯД:  В социальных сетях, в родительских чатах гуляют записи, на которых мамы и папы доведены до нервного срыва, матерятся, поскольку всю удаленную учебу фактически переложили на них. Им приходится тратить на занятия с ребенком очень много времени, практически заменять учителя.

              Е.А: Это халтура учителя, признак непрофессионализма. Я за такое наказываю. Перекладывать свою работу на родителей – дело дурное. Но большинство учителей все-таки работали по- другому.

              ВЗГЛЯД: Все твердят, что мир изменятся по итогам пандемии? А в образовании что-то принципиально изменится?

              Е.А: Во время дистанционного периода учебы я наблюдал так называемые открытые онлайн-уроки – и на них было много забавного. Вот за спиной у ребенка стоит папа. Ребенок что-то решает в тетради, а папа стоит в семейных трусах. Он еще не понял, он в онлайн-режиме, что на него смотрит молодая учительница, которая просто не решается сделать ему замечание. Или вот другой папа стоит за спиной у другого ребенка и слышит, как учительница дает задание на время.

              Мальчик слишком долго решает, медлит, и папа не выдерживает и дает сыну подзатыльник в прямом эфире.

              Уже понятно, что образование теперь будет еще более мобильным – и это правильно. Образование нужно менять всю жизнь. Довольствоваться тем, что ты приобрел какие-то знания и всю жизнь будешь ими пользоваться – полная ерунда. Знания устаревают.

              Теперь родителям придется догонять детей, чтобы не отставать, и это тоже интересно. Наши дети стали драйверами новых технологий. Говоря языком подростков, взрослые тормозят. Сегодняшние дети – это цифровое поколение. Они уже в детском саду умеют пользоваться гаджетами. Наступает время, когда яйца начнут учить курицу.

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