Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня.

В этом году в качестве исключения единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России пройдет 29 июня. Об этом заявил в четверг президент Владимир Путин, указав на «устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса». Президент также опроверг слухи о том, что очное образование в России будет заменено на дистанционное, назвав распространение подобных сведений провокацией.

Однако ЕГЭ в конце июня будут сдавать только та часть выпускников, которая собирается поступать в вузы в текущем году. Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзамена, добавил Путин, но такое решение принято в порядке исключения. «Выпускники школ, которые по весомым причинам не смогут сдать ЕГЭ в июне, смогут сдать экзамены в августе на оставшиеся места в высших учебных заведениях», – сказал он. Путин также поставил задачу выделить в них дополнительные бюджетные места. «Чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение в вузах», – подчеркнул президент.

Как известно, пандемия внесла серьезные коррективы в учебный процесс – школам и вузам по всей стране пришлось временно перевести обучение в онлайн-режим. Сейчас, по данным вице-премьера Татьяны Голиковой, дистанционно проводят обучение более 50 тысяч образовательных организаций. При этом власти регионов, учитывая различную эпидемиологическую ситуацию, имею право самостоятельно определять сроки завершения учебного года. Школьные последние звонки и выпускные вечера Минпросвещения тоже рекомендовало проводить виртуально, в онлайне.

О том, чего было больше в двухмесячном обучении онлайн – плюсов и минусов, и смогут ли вообще школьники на фоне пандемии подготовиться к ЕГЭ, рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, академик РАО, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург.

ВЗГЛЯД: Евгений Александрович, президент принял решение о переносе ЕГЭ на 29 июня. Успеют ли школьники, сидевшие последние два месяца по домам, подготовиться к этому сроку?

Евгений Ямбург (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Евгений Ямбург: Экзамены обычно начинались с 25 мая, то есть они сдвинулись совсем не намного и это означает, что у ребят появилось дополнительное время на подготовку. Немного сдвинется набор в вузы, но в этом тоже нет ничего трагического, – документы можно подать в онлайн-режиме.

В большинстве российских вузов их принимают просто на основании ЕГЭ, но есть и творческие вузы, где обычно проходит живое собеседование. Но и его можно провести на расстоянии. Нормальный преподаватель и в онлайн-режиме хорошо видит, выдрессирован человек или же действительно имеет широкое видение литературы, театра.

Решено увеличить квоты на бесплатные бюджетные места, а это чрезвычайно важно для вузов в провинции. Хотя, к примеру, университеты в Казани или Уфе у меня язык не повернется назвать провинциальными. Увеличение таких мест означает для них увеличение финансирования. Долгое время вузы вынуждены были расширять платное обучение, потому что им надо было зарабатывать, а мы все знаем, что платно учится не самый лучший контингент. Ведь заплатить всегда легче, чем подготовиться к экзаменам.

Те, кто не хочет поступать в вузы, в этот раз получат аттестаты без всяких экзаменов, в порядке исключения. А те выпускники, кто в силу объективных обстоятельств, по уважительным причинам не сможет присутствовать на экзамене 29 июня, получат резервное время.

Таких ребят бывает немного, но и тут все продумано – отложен призыв в армию, чтобы не нарушать их права. Они смогут сдать экзамены в августе и подать документы на те свободные места, которые к тому времени еще останутся в вузах.

ВЗГЛЯД: Каково в среднем качество подготовки к ЕГЭ у выпускников этого года – у ребят, вынужденных два месяца учиться на удаленке?

Е.А: Все нормальные школы уже к концу третьей четверти выполнили все программы подготовки, а четвертая четверть – всегда тренировочная. Так что подготовка к ЕГЭ у школьников не ослабевала и во время режима самоизоляции. Даже наоборот, в последние два месяца она стала еще более углубленной.

Были отработаны все демонстрационные варианты заданий, учителя выходили на связь через Skype и ZOOM, ребята могли задавать им любые вопросы. Допустим, экзамены для тех, кто поступают в медицинский, отличаются от экзаменов поступающих на физфак или мехмат. Так вот для обсуждения профильных предметов у ребят была возможность создавать отдельные чаты. Так что в целом ученики готовы и ничего ужасного в таком формате я не вижу.

ВЗГЛЯД: Но те, кто не успеет сдать 29 июня, до августа уже все забудут?

Е.А: Если ученика дрессировали в последние месяцы, то да. Это быстро забывается и уходит. Но знания – это не копилка, которая раз, прохудилась и все высыпалось. У тех, кто системно занимался годы, знания глубокие, прочные и никуда они не денутся.

ВЗГЛЯД: Президент официально опроверг фейки о том, что все образование после пандемии так и останется в онлайн-формате. Но, может, какой-то процент учебного процесса имеет смысл оставить на удаленке?

Е.А: Да, полного перехода не будет. Это полная ерунда, фейк. Этого не будет. При всех плюсах дистанционного обучения, никто и никогда не заменит живого учителя. Ребята, кстати соскучились по школе и очень туда хотят.

Что касается подсчета процентов, то такой подход некорректен. Есть темы, которые я бы хотел обсуждать с ребятами только лично, глядя глаза в глаза. А по другим темам накоплен огромный методический материал, создано множество электронных презентаций, которые можно разослать ученикам и сказать: смотрите сами дома, на уроке мы на это тратить время не будем. Все хорошо в меру. И личное живое общение учителя, и цифра – это два плеча коромысла, которые надо держать в равновесии.

ВЗГЛЯД: Каковы у дистанционного обучения плюсы и минусы?

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Плюс: помимо традиционного «жи-ши пиши через и», у ребят появилась новая компетенция: работа на удалении. В 21-м веке многие люди на нее перейдут. В интернете ребята учатся узнавать, что происходит в мире. Это новый и очень хороший опыт. А минус дистанционного образования – излишний прагматизм. Попытка сведения всего к «цифре» – это обезличивание и расчеловечение образования. Школа – это не фабрика передачи знаний, – это формирование личности, а личность формируется через общение, через живые вещи, которые требуют контакта глаза в глаза. Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими.

ВЗГЛЯД: Удаленный формат выявил техническое отставание школ в нашей глубинке. Планшеты для дистанционного обучения были далеко не у каждого ученика.

Е.А: Это правда. И выход тут только один: расширять материальную базу. Чиновники должны приводить эти школы в нормальное состояние, экономя на чем-то другом. Россия – страна не вертикальная, а горизонтальная – везде все по-разному.

Я знаю регион, куда прогресс шел, шел и не дошел. Там родители чуть ли не на телеге подвозили ребенка к столбу, около которого ловился интернет, ребенок скачивал на телефон задания и ехал назад в деревню их выполнять. А в другом регионе хоть и условный средний туалет тоже стоит на улице, но зато интернет высокоскоростной. Москва, конечно, оказалась наиболее подготовленной к этой ситуации, но, надеюсь, что и остальные подтянутся.

ВЗГЛЯД: В социальных сетях, в родительских чатах гуляют записи, на которых мамы и папы доведены до нервного срыва, матерятся, поскольку всю удаленную учебу фактически переложили на них. Им приходится тратить на занятия с ребенком очень много времени, практически заменять учителя.

Е.А: Это халтура учителя, признак непрофессионализма. Я за такое наказываю. Перекладывать свою работу на родителей – дело дурное. Но большинство учителей все-таки работали по- другому.

ВЗГЛЯД: Все твердят, что мир изменятся по итогам пандемии? А в образовании что-то принципиально изменится?

Е.А: Во время дистанционного периода учебы я наблюдал так называемые открытые онлайн-уроки – и на них было много забавного. Вот за спиной у ребенка стоит папа. Ребенок что-то решает в тетради, а папа стоит в семейных трусах. Он еще не понял, он в онлайн-режиме, что на него смотрит молодая учительница, которая просто не решается сделать ему замечание. Или вот другой папа стоит за спиной у другого ребенка и слышит, как учительница дает задание на время.

Мальчик слишком долго решает, медлит, и папа не выдерживает и дает сыну подзатыльник в прямом эфире.

Уже понятно, что образование теперь будет еще более мобильным – и это правильно. Образование нужно менять всю жизнь. Довольствоваться тем, что ты приобрел какие-то знания и всю жизнь будешь ими пользоваться – полная ерунда. Знания устаревают.

Теперь родителям придется догонять детей, чтобы не отставать, и это тоже интересно. Наши дети стали драйверами новых технологий. Говоря языком подростков, взрослые тормозят. Сегодняшние дети – это цифровое поколение. Они уже в детском саду умеют пользоваться гаджетами. Наступает время, когда яйца начнут учить курицу.

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