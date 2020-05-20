Взгляд
20 мая, среда  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
Разделы

Рубль научился справляться с мировыми кризисами

Экономисты предполагают вторую волну ослабления рубля этим летомФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Новый мировой кризис не вызвал паники на российском валютном рынке и не оправдал прогнозы аналитиков, предсказывавших падение российской валюты до 100 рублей за доллар. Рубль показал себя довольно стабильным на фоне как коронавируса, так и вызванного пандемией снижения цен на нефть. Уже наметились первые ростки укрепления валюты. Но экономисты опасаются, что летом рубль ждет еще одно испытание. Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
Перейти а раздел…

Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропагандыФото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля? Подробности...
Перейти а раздел…

Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

Фактический саботаж Минского процесса со стороны Киева длится с самого начала, считает ГрызловФото: Михаил Метцель/ТАСС
«До марта этого года казалось, что со стороны Украины становится меньше театральщины. Но после встречи 11 марта пошел мощный откат назад», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов. Он рассказал о том, почему Киев саботирует выполнение мирных соглашений, и о том, как коронавирус отразился на переговорах по Донбассу. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

В России неравенство переживается острее

Герман Садулаев, писатель, публицист
Перед всем миром стоит сейчас одна общая проблема: неприемлемо высокий уровень социально-экономического неравенства. Неравенства между странами, между регионами и между гражданами в каждой из стран. Само по себе оно не рассосется. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Ленин исчез из русского сознания

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшняя трактовка событий 1917 года родилась в головах людей, контуженных распадом Советского Союза и последовавшими потрясениями. Печать перенесенного шока прискорбна, однако ничего постыдного в ней нет – все мы контуженные. Подробности...
Обсуждение: 133 комментария

Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как глава офиса Зеленского изменил родине

    Как человечество учится выводить самолеты в космос

    Коронавирус уничтожает целую страну в ЕС

      Перейти а раздел…

      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
      Подробности...

      Москвичи массово вышли на работу

      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
      Подробности...

      В Москве состоялся авиапарад в честь Дня Победы

      Над Красной площадью в Москве прошел авиационный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Традиционный парад с участием военных соединений и бронетехники был перенесен из-за коронавируса. Воздушная часть парада также состоялась в 32 городах России
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Koffer»: Инженерный стартап для любителей автопутешествий

        «Абат»: Дизайнерский стартап с кавказским характером

        «Радуга»: История успеха фермерского стартапа

          Перейти а раздел…
          Минздрав предлагает продавать алкоголь только с 21 года. А вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?
          • До 12 лет

          • С 12 до 16 лет

          • С 16 до 18 лет

          • С 18 до 21 года

          • После 21 года

          • Никогда не пробовал

          В Стерлитамаке снесли памятник Колчаку. А нужны ли в России монументы белогвардейцам?
          • Да, и нужно возводить новые

          • Нет, но уже имеющиеся сносить не надо

          • Нет, нужно все снести

          Сергей Лавров считает, что монумент маршалу Коневу должен быть восстановлен в Праге, а дочь Конева против этого. А вам какая позиция ближе?
          • Восстановить памятник

          • Не восстанавливать

            Перейти а раздел…

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Москва заявила о «новом дыхании русофобии» на Украине при Зеленском
              Собянин объяснил высокую смертность от коронавируса в МосквеЗахарова заявила об отсутствии у Польши стратегического виденияЗеленский пожаловался на нежелание России обсуждать вопрос КрымаВ Израиле спрогнозировали конец правления Махмуда Аббаса в Палестине
              В администрации США отреагировали на выздоровление МишустинаДоктор Мясников объяснил свои слова о смерти от коронавирусаВ ДНР подсчитали жертв и пострадавших за время президентства ЗеленскогоВ США разбился второй за две недели истребитель
              Количество выздоровевших от коронавируса впервые превысило число новых случаев в РоссииМинистр обороны Чехии ответил на письмо Шойгу о памятнике КоневуЗеленский отреагировал на скандал с записями разговора Порошенко и БайденаСмертный приговор впервые вынесли по Zoom

              «позитивчик для больных»


              Лечившую пациентов в полуголом виде медсестру наказали

              решение проблем


              Бурджанадзе: Власти Грузии не готовы к прорыву в отношениях с Россией

              Тревожная статистика


              Назван новый эпицентр коронавируса в мире

              Видео

              минские соглашения


              Борис Грызлов: Украина в марте резко сменила свой курс

              достижения и провалы


              Пять главных тенденций первого года президентства Зеленского

              стабильная валюта


              Рубль научился справляться с мировыми кризисами

              Внутренние противоречия


              Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

              Первенство родной страны


              Андрей Перла: Мы слишком привыкли, что можем быть только догоняющими

              те, кто важны


              Игорь Мальцев: Эпидемия показала, кто чего стоит

              Актуальные вопросы


              Геворг Мирзаян: Москве придется вспомнить о Ближнем Востоке

              викторина


              Какие эпидемии страшнее коронавируса?

              на ваш взгляд


              Вы в каком возрасте впервые попробовали спиртные напитки?

              Какие тайны выдаст туркам захваченный в Ливии «Панцирь»

              Трофейный «Панцирь» власти Триполи успешно превратили в инструмент пропаганды   20 мая 2020, 14:26
              Фото: Hamza Turkia/Xinhua/Global Look Press
              Текст: Андрей Самохин,
              Андрей Резчиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В боях на подступах к ливийской столице попала в плен российская самоходная зенитка «Панцирь-С1Э». Ракетно-пушечный комплекс стал трофеем армии, воюющей при поддержке турецких интервентов. Смогут ли турки извлечь ценные сведения из захваченного «Панциря», разобрав его до винтика? Как вообще в России налажена система защиты боевой современной техники от попадания в руки потенциального неприятеля?

              Турецкая пресса во вторник оживленно обсуждала видеозапись, на которой запечатлен самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс «Панцирь», который был взят в качестве трофея одной из сторон ливийского конфликта. В турецких изданиях заговорили чуть ли не о «конце Хафтара» и том, что «спонсоры Хафтара» (имеется в виду Россия) теперь будут искать ему замену. Однако взятый в плен «Панцирь» на самом деле не имеет отношения к российской помощи фельдмаршалу Халифе Хафтару.

              Напомним, войска Правительства национального согласия (ПНС) в понедельник захватили ЗРПК российского производства на авиабазе Аль-Ватыя близ Триполи, выбив оттуда Ливийскую национальную армию Хафтара. Как сообщается, захватить базу бойцам ПНС помогли турецкие военные.

              Сторонники ПНС торжественно провезли «Панцирь» по улицам столицы Ливии. Зенитный комплекс, подчеркнем, не мог идти своим ходом – его везли на тягаче. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, обгорелый главный трофей «триполитанцев» сильно поврежден в ходе боев. Тем не менее, «Панцирь» за сутки успел превратиться в мощный инструмент пропаганды для противников Хафтара. Захват базы Аль-Ватыя и находившейся там техники «еще не означает конца битвы, но как никогда приближает нас к великой победе», заявил глава ПНС Фаиз Саррадж.

              Самоходная зенитка относится к той партии военной техники, которую Хафтару прислали ОАЭ (Эмираты слывут одним из главных военных спонсоров фельдмаршала). На это указывает то, что ЗРПК выполнен на шасси германского многоосного автомобиля MAN-SX45. Эмираты успешно применяли эти комплексы именно в такой комплектации в ходе военной операции в Йемене.

              Как напоминают авторы посвященного военной технике блога bmpd, Эмираты стали стартовым заказчиком комплексов «Панцирь-С1Э» разработки и производства тульского КБ приборостроения. В значительной мере именно ОАЭ профинансировали создание этого комплекса. Всего Эмираты получили от России полсотни серийных «Панцирей» на шасси MAN SX45 в 2009–2013 годах. Первый «Панцирь» был замечен на ливийском фронте в июне 2018 года. Сообщалось, что в прошлом году еще некоторое количество этих боевых машин Эмираты поставили Хафтару.

              В конце прошлой недели турецкие боевые корабли попытались нанести по военной базе ЛНА как минимум два ракетных удара, но «Панцирь» сбил эти крылатые ракеты. Также «Панцири» Хафтара регулярно сбивали турецкие беспилотники.

              Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии ВПК РФ, полковник запаса Виктор Мураховский уверен, что никакого особого интереса «Панцирь» для турецких военных и вообще для натовцев не представляет. «Это экспортная версия, разработанная еще во второй половине 1990-х специально для ОАЭ и на их деньги. До современного варианта, стоящего на вооружении Российской армии – несколько существенных итераций, связанных и с радиолокатором, и с системой управления. Так что никаких технологических секретов мы не теряем».

              Военный эксперт Александр Гольц тоже сомневается в том, что турецкие военные, получив доступ к российскому ЗРК, примутся разбирать его до последнего винтика. «Большого секрета этот комплекс не представляет. Тем более для Турции, которой мы продали куда более важную для нас с технологической точки зрения систему – это система С-400», – пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД.

              Гольц напомнил, что Россия сбывала «Панцири» многим странам. В частности, комплексы стоят на вооружении Алжира, Ирака, Ирана, Сербии. При этом в самой России давно принята общая концепция в поставке вооружений в другие страны, согласно которой вся боевая техника, которая продается за границу, носит модификацию «Э» – экспортная, отметил Гольц.

              «Предполагается, что в этих модификациях, во-первых, отсутствует все, что нарушало бы международные соглашения, которые подписала наша страна. Кроме того, там уже нет ничего такого, чем бы Россия уж очень дорожила», – сказал эксперт.

              Как писала газета ВЗГЛЯД, в продаваемой за рубеж военной технике многие боевые и функциональные возможности ограничены или вовсе не входят в комплект поставки. Например, продаваемые зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1Э», «Тор-Э2» и «Викинг», ОТРК «Искандер-Э» являются ухудшенными вариантами вооружений, поставляемых Российской армии.

              Что и как изменено в конкретной модели «Панциря», публично не сообщалось. Но достоверно известно, что практически все российские экспортные ЗРК и ОТРК учитывают ограничения на дальность запуска ракет, добровольно принятые Москвой с 1995 года, когда она присоединилась к международному Режиму контроля за ракетными технологиями (РКРТ). К слову, по мнению экспертов, проданная туркам система С-400, скорее всего, тоже была ограниченной по возможностям. Таким образом, покупатели российского оружия добровольно соглашаются на ослабленный вариант.

              Так же действуют и другие крупные поставщики оружия – будь то США, Франция или Китай. Каждый из них создает, по сути, две линейки вооружений – одну, самую передовую, для себя, и вторую, с несколько ограниченными возможностями, на экспорт. 

              «Разрешением поставок вооружения на экспорт в нашей стране занимается Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Именно эта служба, действующая при Министерстве обороны, решает, какие модификации вооружений можно поставлять за границу без ущерба для безопасности России, – пояснил Мураховский. – На такие образцы она дает «Паспорт экспортного облика». Даже на стрелковое оружие. Тем более на такие системы, как ПЗРК. Поэтому и тот «Панцирь», что производился по заказу Эмиратов, заведомо не нес в себе угрозы нарушения технологических секретов российского ВПК – даже при попадании его в другие руки».

              В то же время Мураховский не исключает другой опасности – что захваченный в Ливии «Панцирь» протурецкие боевики могут перебросить через Средиземное море в Сирию, на свою территорию.

              «Теперь в руки сирийских боевиков может попасть такой ПЗРК, пусть и устаревший, но зато с боекомплектом из шести ракет, да еще и с инструкцией на арабском.

              Тем более, неизвестно, не захвачены ли транспортные машины с дополнительным боекомплектом. Чем черт не шутит, может, кто-то его там и освоит, конечно», – предположил собеседник.

              «Наверное, учитывая этот фактор, придется как-то корректировать зоны полетов, организовать зоны глубокой безопасности возле аэродромов, а на посадку заходить по афганскому варианту: резкая глиссада и снижение со средних высот», – не исключил полковник.

              Но не стоит преувеличивать эту новую опасность, подчеркнул Мураховский. «Это комплекс ближнего действия, а отнюдь не С-400, поэтому нашим самолетам в Сирии он особо не угрожает. И вообще: когда современная боевая техника оказывается в распоряжении нерегулярных формирований, она не приносит им особых успехов», – считает эксперт. Он напомнил, что в Сирии боевики ИГИЛ* захватывали в свое время и танк Т-90. «В той же Ливии, когда начиналась заваруха, в руки боевиков попал новейший российский противотанковый ракетный комплекс «Штурм». Ну и что? Никакой трагедии не случилось, как не случится и сейчас», – уверен Мураховский.

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............