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27 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 11:27  |  vz.ru
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Лукашенко шантажирует Россию американской нефтью

Белоруссия выражает готовность отказаться от российской нефтиФото: ANDREI LIANKEVICH/EPA/ТАСС
Белоруссия ищет альтернативу российской нефти и разрабатывает сразу три варианта ее транспортировки. Это могут быть поставки через Украину, Польшу или страны Прибалтики. Эксперты говорят, что пока это стоит расценивать лишь как попытку давления Лукашенко на Россию. Однако, по их мнению, России все же стоит внимательно прислушаться к словам белорусского президента. Подробности...
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Чем Госдеп США отличается от МИД России

Именно за это мы Госдеп и не любимФото: В. Зелинский
Госдепартамент США празднует юбилей: ровно 230 лет назад был назначен первый госсекретарь молодого американского государства. По сей день занимающий этот пост человек остается одним из самых влиятельных в стране – его полномочия и возможности гораздо шире, чем у министра иностранных дел РФ. Почему так сложилось и при чем тут «цветные революции»? Подробности...
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Российские леса получат тотальный контроль из космоса

Теперь есть надежда, что незаконные вырубки исчезнут как явлениеФото: Владимир Смирнов/ТАСС
«На специальной карте можно будет увидеть, что в такой-то точке леса происходит, например, вырубка. Затем эти данные будут отправляться в соответствующие структуры», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. Для спасения русского леса, который действительно нуждается в спасении, государство привлекает космические технологии. Подробности...
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Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Владимир Зеленский не может отказать ТрампуФото: Jonathan Ernst/Reuters
Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.  Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Шведская девочка как зеркало русской революции

Алексей Алешковский, сценарист
Глупость — это искусство давать и принимать простые и неправильные объяснения сложным вещам. Феномен Греты Тунберг заключается не в том, что ее пускают на трибуну ООН, а в том, что манипуляция умами докатилась до мышей. Пропаганда свободного мира стала совершенно тоталитарной. Подробности...

Открытые письма – это не про веру

Святослав Шевченко, Cвященник, настоятель прихода храма мученицы Лукии Сиракузской г. Благовещенска Амурской области
Меня спрашивают: почему я не подписал последнее открытое письмо православных священников в защиту осужденных по «московскому делу»? Да просто потому, что польза подобных писем неочевидна, а вред – налицо. Подробности...
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Самому важному альбому «Битлз» исполнилось 50

Владимир Мамонтов, журналист
Уж больно по-русски это, по-тютчевски: не железом и кровью, а любовью скреплять мир. «В конце концов любовь, которую ты получил, равна любви, которую ты дарил» – так заканчивается эта пластинка. Которой сегодня – 50. Подробности...
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      В Китае официально начал работу крупнейший аэропорт в мире – пекинский Дасин. Терминал аэропорта – самое большое на планете здание без структурных швов, а площадь его крыши равна 25 футбольным полям. Огромное сооружение будет обслуживать до 100 миллионов пассажиров в год
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              Теперь есть надежда, что незаконные вырубки исчезнут как явление   27 сентября 2019, 10:38
              Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
              Текст: Василий Любимов

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              «На специальной карте можно будет увидеть, что в такой-то точке леса происходит, например, вырубка. Затем эти данные будут отправляться в соответствующие структуры», – рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. Для спасения русского леса, который действительно нуждается в спасении, государство привлекает космические технологии.

              Всеобщая информатизация достигла одного из самых закрытых и криминогенных сегментов российской экономики – леса. У всех на слуху сообщения о гигантской вырубке леса, отправляемого из Сибири в Китай, интернет полон фотографий, показывающих голую равнину на тех местах, где недавно росли леса.

              Еще не так давно эффективность борьбы с незаконными вырубками была, мягко говоря, невелика. Огромные территории, за которыми необходимо следить, низкая зарплата лесников, коррумпированность местных властей, гигантские прибыли от продажи леса – все это создавало питательную почву для хищнического истребления российских лесов.

              Однако теперь в стране создается специальная система, которая в режиме реального времени будет показывать состояние всего лесного хозяйства – в том числе те районы, где ведется интенсивная заготовка леса. Есть надежда, что с помощью компьютерных и космических технологий незаконные вырубки исчезнут в России как явление.

              О том, как подобное будет происходить, газете ВЗГЛЯД рассказал директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев.

              ВЗГЛЯД: Игорь Геннадиевич, какое отношение «Рослесинфорг» имеет к учету российского леса?

              Игорь Мураев: «Рослесинфорг» – федеральное бюджетное учреждение, которое занимается проведением лесоучетных работ на всей территории Российской Федерации. У нас 37 филиалов, более четырех тысяч сотрудников и несколько основных направлений работы.

              ВЗГЛЯД: Каких?

              Директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. Фото: «Рослесинфорг»
              Директор ФГБУ «Рослесинфорг» Игорь Мураев. Фото: «Рослесинфорг»

              И. М.: Во-первых, мы проводим государственную инвентаризацию лесов. В 2020 году мы ее закончим и получим полную, объективную и в цифровом виде информацию о лесном фонде на всей территории Российской Федерации.

              Второе – это лесоустройство. Этот вид работ связан не просто с учетом леса, но и с проектированием мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Иначе говоря, как правильно использовать лес – и при этом его охранять, воспроизводить и ухаживать за ним.

              Большой блок работ связан с определением границ лесничеств. К 2023 году все леса Российской Федерации, где образованы лесничества, должны иметь границы, и эти границы должны быть занесены в Единый государственный реестр недвижимости. Это делается, чтобы защитить леса от незаконных, необоснованных изъятий и неправомерных действий.

              И последний блок работы нашей организации – это информатизация в лесном хозяйстве. Уже сегодня разработана карта «Леса России» – это интернет-сервис, который позволяет визуализировать информацию о лесных ресурсах на всей территории Российской Федерации. А в ближайшие годы будет создана единая информационная система в лесном хозяйстве, которая объединит все профильные информационные ресурсы, в том числе в регионах. Проект соответствующего федерального закона проходит сейчас стадию согласования в органах власти.

              ВЗГЛЯД: Что даст подобная информационная система?

              И. М.: С ее помощью мы сможем проводить постоянный мониторинг изменений во всех лесах России. В режиме реального времени на специальной карте можно будет увидеть, что в такой-то точке леса происходит, например, вырубка. Затем эти данные будут отправляться в соответствующие государственные структуры, чтобы они смогли определить ее законность. И если незаконная, принять необходимые меры.

              ВЗГЛЯД: Каким образом происходит сбор информации о лесах? Можно ли быть уверенными в ее точности?

              И. М.: До последнего времени эта работа делалась, условно говоря, вручную. Специалисты находятся в лесу и проводят соответствующие лесоучетные работы.

              Однако понятно, что постоянно находиться в лесу невозможно, как и невозможно держать столь огромный штат сотрудников, который бы справлялся со всем необходимым объемом работы. Кроме того, есть труднодоступные места. Поэтому мы внедряем новые методы лесного учета.

              ВЗГЛЯД: Речь идет о космосе?

              И. М.: Мы называем это дистанционными методами. И да, мы работаем совместно с Роскосмосом, информация о состоянии лесов будет в оперативном режиме собираться с использованием спутниковых снимков. Съемка из космоса будет обнаруживать то или иное изменение, которое произошло в лесу (вырубка, появление свалки, карьера и так далее), а информационная система автоматически будет определять это изменение как законное или же с признаками незаконного использования лесов.

              ВЗГЛЯД: Вы упомянули незаконные вырубки. Как сегодня проводится их обнаружение и борьба с ними?

              И. М.: На сегодняшний день контроль за незаконными рубками осуществляется натурно – то есть он должен проводиться лесничествами. Иначе говоря, обнаруживать рубки должны лесники. Но дистанционный мониторинг на основании космических снимков уже начал внедряться, и в этом году мы таким образом проанализировали около 140 млн гектаров лесов.

              ВЗГЛЯД: А если есть сомнения, что рубка незаконная?

              И. М.: Если есть спорные моменты и нельзя точно сказать, что это то или иное правонарушение, то производится проверка этой вырубки с выходом в лес – как говорят у нас, «в натуру», в том числе нашими специалистами.

              ВЗГЛЯД: Но 140 млн гектаров – это ведь далеко не все леса России. Почему выбраны были именно эти территории для мониторинга?

              И. М.: Специальными методами мы квалифицировали лесной фонд по признакам возможного возникновения незаконных рубок. С учетом десятилетней статистики, с учетом наличия инфраструктуры мы спрогнозировали, что именно на данных территориях возможно возникновение правонарушений. В ближайшей перспективе, год-два, объем дистанционного мониторинга мы должны довести до более 200 миллионов гектаров. Это составляет порядка 20% всего лесного фонда России, и это именно те места, где велика вероятность совершения незаконных рубок леса.

              ВЗГЛЯД: Насколько эффективен такой мониторинг с точки зрения борьбы с незаконными рубками?

              И. М.: У нас есть достоверная информация, что при таком мониторинге, особенно если он ведется непрерывно, на соответствующих территориях объем незаконных вырубок падает. Более того, есть примеры, когда в ряде лесничеств субъектов Федерации он был вовсе таким образом сведен к нулю. Если лесопользователь понимает, что все его действия эффективно и в режиме реального времени отслеживает государство, а незаконные действия немедленно будут доведены до правоохранительных органов – он ведет себя куда более цивилизованно.

              ВЗГЛЯД: Можно ли сказать, что еще несколько лет назад такого инструмента контроля не существовало и органы власти не имели информацию о незаконных вырубках леса в необходимых объемах?

              И. М.: Несомненно, во-первых, не было таких объемов дистанционного мониторинга. А во-вторых, отсутствовала информационная система «Лес ЕГАИС». Стыковка мониторинга и системы «Лес ЕГАИС» дала совершенно новое качество знания о происходящем в российских лесах.

              ВЗГЛЯД: Но проблема незаконных рубок все еще сохраняется.

              И. М.: Да, еще есть территории, субъекты Федерации, где объем незаконных рубок пока составляет большую величину. Мы это фиксируем и отправляем правоохранительным органам для реагирования.

              ВЗГЛЯД: Как вы в целом оцениваете запасы леса в России? Как они меняются в последнее время – растут или падают?

              И. М.: Запасы древесины и площадь лесного фонда в России одни из самых больших в мире. И более того, лес ежегодно прирастает, в естественных условиях лес растет, его объемы становятся больше. По данным проводимой нами государственной инвентаризации лесов,

              запасы древесины в лесном фонде России на 25-30% больше того объема, который официально учтен сегодня.

              ВЗГЛЯД: Но нет ли все-таки такой опасности, что бесконтрольные, да даже и контролируемые, законные вырубки уничтожат российский лес? Может быть, стоит уменьшить объемы вырубки леса в России?

              И. М.: Там, где лес используется, там он и восстанавливается. Если у древесины подошел соответствующий возраст – ее надо заготавливать. Дерево каждой породы живет определенное количество лет, потом оно может начать ослабевать и даже погибнуть, создавая угрозу для существования остального леса: болезни, заселение вредителями, ветровалы и пожары. Поэтому главный принцип – рациональное использование лесных ресурсов: и заготовка, и охрана, и защита, и конечно же, воспроизводство.

              Сейчас принят ряд федеральных правовых нормативных актов, которые определяют необходимость лесовосстановления после вырубки. Это касается не только промышленной лесозаготовки, но и земельных, инфраструктурных объектов. Гектар леса вырубил – гектар леса должен восстановить.

              ВЗГЛЯД: Буквально сейчас проходит акция «Сохраним лес». Как вы к ней относитесь?

              И. М.: Очень хороший и значимый проект, в рамках которого высажен уже не один миллион деревьев. Эти акции в ближайшее время продолжатся в разных регионах России.

              ВЗГЛЯД: В адрес вашей организации порой звучат упреки по части монополизации той деятельности, которой вы занимаетесь. Как бы вы могли ответить на них?

              И. М.: Вопрос о том, сколько и каких организаций необходимо для лесоучетной деятельности в России, много раз обсуждался. Для этого обсуждения привлекались и наука, и общественные организации. В рамках этого обсуждения все сошлись на том, что речь идет вовсе не о монополизации, а о том, что вопросами безопасности и гарантированного использования лесных ресурсов должно централизованно заниматься специальное федеральное ведомство. И такое решение было поддержано на самом высоком правительственном уровне.

              Коммерция в вопросах лесоустройства – то есть определение того, как правильно использовать лес, какой возможен объем его изъятия, где именно его изымать – привела к очень негативным вещам, к конфликту интересов. Были примеры, когда коммерческие организации, проводившие работы по лесоустройству, неправильно готовили документацию – в частности, готовили документы только по вырубке леса, а его защитой, сохранением не занимались.

              Не может определять, где нужно рубить лес, а где нет, тот, кто получает от леса коммерческую прибыль. Лес – это ресурс, и учет ресурса должен вести собственник. А собственником лесного ресурса является Российская Федерация.


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