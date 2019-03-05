Когда в России начнется дискриминация мужчин

Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России?

Корпорация Google объявила, что среди ее сотрудников мужчины за аналогичную работу стали получать меньше денег, чем женщины, передал «Интерфакс». Сообщается, что по итогам внутреннего исследования компания обещает выплатить компенсации 10 677 сотрудникам, которым, оказывается, регулярно недоплачивали. Правда, сколько из них какого пола, не раскрывается. В сумме на это компания потратит 9,7 млн долларов.

Надо пояснить, что руководство Google назначает зарплату сотрудникам при помощи алгоритма, который учитывает такие факторы, как производительность, местоположение и работа, уточняет газета «Ведомости». Кроме того, менеджеры рассматривают субъективные факторы о положении и будущем сотрудника в компании и должны предоставить обоснование для своего решения.

Российские феминистки уверены, что мужские права как на Западе, так и в России по-прежнему отстаиваются гораздо лучше, чем женские, а этот случай – исключение, которое только подтверждает правило.

«Женщины десятилетиями, столетиями борются только за право того, чтобы признали сам факт, что женщинам на аналогичных позициях платят меньше! Женщины судятся годами с крупными компаниями и победить не могут. Им это очень трудно дается. А как только дело коснулось мужчин, так они быстро среагировали и сразу готовы платить!» – возмущается в интервью газете ВЗГЛЯД активистка инициативной группы «За феминизм», организатор премии «Сексист года – 2017» Наталья Биттен.

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По ее словам, «дискриминация женщин никуда не делась и феминисткам по-прежнему есть за что бороться». «Надо еще посмотреть, какой процент женщин занимает руководящие должности в компании Google, много ли там женщин на уровне, где принимаются решения, в том числе и финансовые. Подозреваю, что там перевес как раз в сторону мужчин».

В этом Биттен, кстати, права. Как следует из отчета Google за 2017 год, топ-менеджерами компании на 75% являются мужчины. В целом же персонал на 69% состоит из мужчин. Google уже не раз становилась мишенью для критики феминисток. Министерство труда США упрекало компанию как раз в том, что та якобы недоплачивает женщинам. Но теперь эти упреки, похоже, оказались фейками.

В прошлом году тысячи работников филиалов корпорации по всему миру устраивали акции протеста, жалуясь на случаи домогательства, гендерного неравенства и расизма.

Напомним, что в последние годы мужчины в США стали жаловаться на ущемление своих прав. Так, в октябре 2016 года бывший сотрудник компании Yahoo Скотт Ард обвинил в этом своих бывших начальниц. Он подал в суд в Сан-Хосе иск, в котором говорилось, что гендиректор Марисса Майер при оценке достижений работников чаще учитывала мнения женщин, чем мужчин, допуская тем самым дискриминацию по половому признаку.

Как сообщало «Эхо Москвы», истец обвинял и главного редактора Yahoo News Меган Либерман и бывшего главного маркетолога Кэти Сэвитт. По словам истца, особенно усердствовала в зачистке компании от мужчин госпожа Сэвитт. За полтора года она назначила на высокие посты 16 человек, 14 из которых представляли тот самый пол, который еще недавно принято было считать «слабым».

Позднее Майер представила суду свои аргументы, суть которых сводилась к тому, что Ард попросту плохо работал. О результатах процесса на сайте суда не сообщалось.

В России подобное явление в ближайшие десятилетия вряд ли будет возможно, считают в РПЦ.

«Что хорошего в свободном западном мире, когда женщины берут власть над мужчинами, обвиняя их во всех смертных грехах, в харрасменте? – риторически спросил в интервью газете ВЗГЛЯД живущий в Германии архимандрит РПЦ Филипп (Жигулин). – Обвиняют даже в намеках на него, и мужики боятся, стараются быть тише воды, ниже травы. Надо смотреть и ориентироваться на Библию, на мужчину и женщину, сотворенных Богом».

В целом в России и институт семьи, и традиционные отношения мужчины и женщины остаются прочнее, чем на Западе, доволен священник.

«Если мы говорим непосредственно о правах женщин, о том, что на Западе они манипулируют мужчинами, пользуясь своими правами, то тут, да, на первый план выходит тема харрасмента. Злоупотребление – это однозначно грех. Если женщина пытается манипулировать, таким образом она не только нарушает мораль, но и закон божий тоже. Как бы женщина в современном мире ни пыталась превалировать над мужчиной, она все равно одна плоть с мужем, во многом живущая под его защитой», – подытожил священник.