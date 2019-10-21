Штирлиц и Багров обнажили самые сильные желания избирателей

Забавный и бессмысленный, на первый взгляд, опрос в очередной раз выиграл киногерой и персонаж анекдотов Макс Отто фон Штирлиц. На этот раз он победил в выборах президента – если бы россияне выбирали главу государства из киногероев. Однако результаты этого опроса вполне можно трактовать серьезно, а его отдельные показатели – и как весьма тревожный симптом.

Проведенное ВЦИОМ и Центром политической конъюнктуры исследование на тему поиска идеального политического лидера через призму популярных образов киногероев только на первый взгляд кажется несерьезным. На самом деле, именно такие, апеллирующие к образам массовой культуры исследования, наиболее явно и ярко показывают невысказанные, а значит – самые сильные желания избирателей.

По данным социологов, на выборах президента, в которых участвовали бы герои фильмов, Штирлиц набрал 20%, профессор Преображенский – 12%, Данила Багров и Мария Швецова – по 11%, Катерина из «Москва слезам не верит» – 9%, Валерий Харламов – 6%.

Что касается безусловного лидера – Штирлица – то тут, действительно, все очевидно, сложно что-то добавить к выводам ЦПК. Двадцать лет назад, в 1999 году, в обществе был запрос на умного силовика – и этот запрос реализовался. Теперь сложно сказать – это успехи Путина работают на популярность Штирлица, или Штирлиц по-прежнему поддерживает «тефлоновый» рейтинг Путина. Факт есть факт – большинство устраивает именно такой лидер, и именно такой лидер у России есть.

Рост популярности профессора Преображенского в городах-миллионниках авторы исследования объясняют «наличием в российском обществе значительной группы избирателей, которая недовольна положением дел в стране, готова критиковать происходящее в России, но при этом адаптировалась к ситуации и не готова делать что-то большее. Преображенский – отнюдь не революционер, а ворчун, резонер-конформист, при этом социально успешный и состоявшийся профессионально».

Да, похоже, что и с этим тоже не поспоришь. В Москве и Санкт-Петербурге сформировалась небольшая, но заметная группа «разгневанных горожан», которые недовольны происходящим в стране. Они считают, что развитие идет в неправильном направлении, но при этом они не хотят революции и не готовы эмигрировать, потому что отлично понимают: в этом случае их материальное благополучие заметно снизится.

На эту тему

Объединиться для защиты своих политических интересов они тоже не готовы. Профессор Преображенский – он ведь не только ворчун и резонер, он еще и крайний индивидуалист, к окружающим он относится в лучшем случае, как к Борменталю – ученику и помощнику, а в худшем, как к Шарикову – объекту для экспериментов. Накануне выборов в Государственную думу регулярно появляются партии, которые рассчитывают собрать голоса условных «последователей Преображенского», но раз за разом этот эксперимент проваливается. Профессор любит сидеть дома и ругать власть, а не ходить на выборы.

Но есть в опросе и откровенно тревожный сигнал. Это высокая популярность среди молодежи представителей криминальной субкультуры. Наемный убийца Данила Багров набрал среди тех, кому от 18 до 24 лет, 15% голосов, среди тех, кому от 25 до 34 – 16%. Убийца, наркоторговец и организатор преступной группировки Александр Белов – 18% и 6% соответственно. АУЕ на марше.

Конечно, можно утешать себя тем, что молодежь просто не смотрела сериалы Лиозновой и Бортко (первый – про Штирлица, второй – про Преображенского, поясним для молодежи), но это так себе утешение. Просто приходится констатировать, что в послесоветские годы в кино не было создано более ярких образов, чем эти два обаятельных убийцы. Винить в этом кинематографистов и телевизионщиков тоже сложно: они стараются изо всех сил, вот только попасть в нерв аудитории им никак не удается.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Путин отдал распоряжение правительству регулярно проводить исследования потребительских предпочтений и поведения молодежи в интернете. Может быть, на основании этих исследований удастся создать нового киногероя, который затмит Багрова и Белова. Но в любом случае не следует дожидаться результатов. Пагубное пристрастие молодежи к нарушителям закона очевидно, и меры нужно принимать уже сейчас.

Впрочем, возможно, что отсутствие ярких персонажей – это даже к лучшему. На Украине еще не закончился «медовый месяц» между избирателями и президентом из телесериала Василием Голобородько, но неспособность сыгравшего этого персонажа Владимира Зеленского повторить хотя бы весьма скромные государственные успехи своего телегероя уже очевидна. Никаких «посадок» олигархов, никакой реальной борьбы с коррупцией. Националисты при попустительстве армии и полиции сорвали попытки установления перемирия в Донбассе – и ничего с этим сделать Зеленский не смог.

Избрание Зеленского стало отображением мечты украинцев о чуде: вот придет новый человек, сделает всё по-новому – и станет всё прекрасно. Но так не бывает.

Так что пусть лучше герои фильмов остаются героями фильмов: Штирлиц противостоит Гитлеру, Преображенский режет собачек, а Багров и Белов стреляют из пистолетов. В реальном государственном управлении нужны совсем другие качества.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД