Россияне выбрали необходимые политикам качества киногероев

По мнению россиян, киногерои Штирлиц и профессор Преображенский обладают качествами, которые необходимы политическому лидеру, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ и Центром политической конъюнктуры.

Участников опроса спросили, какие качества политиков они ценят больше всего. Им также предложили список из 11 персонажей из советских картин, в который вошли Штирлиц, профессор Преображенский, Семен Семенович Горбунков из «Бриллиантовой руки», Катерина из «Москва слезам не верит», Данила Багров из «Брата», Мария Швецова из «Тайн следствия», Саша Белый из «Бригады», Антон Городецкий из «Дозоров» и отец Анатолий из «Острова». Результаты опроса публикуют «Коммерсант» и «Ведомости».

В итоге Штирлиц набрал 20%, профессор Преображенский – 12%, Данила Багров и Мария Швецова – по 11%, Катерина из «Москва слезам не верит» – 9%, Валерий Харламов – 6%.

Как поясняют авторы исследования, Штирлиц лучше других воплощает такие качества, как честность, компетентность и близость к народу. Именно эти три свойства участники опроса считают наиболее принципиальными для политиков и политических лидеров. За ними следуют умение эффективно организовать работу других людей, хорошую информированность о положении дел в стране и наличие четкой программы действий.

За Штирлица голосовали преимущественно возрастные группы старше 45 лет, а в более молодых группах вымышленный разведчик получил от 4% до 9% поддержки. На первые три места вышли Данила Багров (31% в группах от 18 до 34 лет), Саша Белый (24%) и Валерий Харламов (22%).

Число участников опроса, а также возможная погрешность измерений не уточняются.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала, кем стал бы Данила Багров в современной России.