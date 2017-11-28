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Китайские грузовики получили свободу передвижения по России

Минтранс ждет прорывные изменения в торговле с КитаемФото: Виталий Аньков/РИА «Новости»
Этим летом грузоперевозки между Россией и Китаем ждут кардинальные изменения. Впервые автомобильные перевозчики смогут свободно перевозить грузы по территории двух стран, тогда как сегодня основные операции ведутся на приграничных территориях. С одной стороны, это может стать рывком для роста торговли. С другой, эксперты опасаются китайской экспансии. Подробности...
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Отказ от «Северного потока – 2» для Меркель равноценен самоубийству

Путин и Меркель встречаются уже тринадцатый годФото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
К Путину в Сочи приезжала Ангела Меркель. Их первая за долгое время встреча пришлась на критически важный для Европы момент. Германия, как и Евросоюз в целом, должна придумать, как отстоять свои интересы перед колоссальным давлением США. Уступать ни по вопросу «Северного потока», ни по иранской сделке нельзя – но с помощью России Германия могла бы разыграть выигрышную комбинацию против Трампа. Подробности...
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В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х

Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов РоссииФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, которая разгорелась вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след

Церковь Архангела Михаила в Чечне стала местом сражения с боевикамиФото: со страницы храма на vk.com
Спецслужбы Чечни отбили в центре Грозного попытку захвата боевиками прихожан в церкви Архангела Михаила. По предварительным данным, ликвидированы четыре боевика. В ходе операции также погибли двое полицейских и один прихожанин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении от «одной из западных стран». Кто заинтересован в подобных терактах и какие цели на самом деле преследовали заказчики? Подробности...
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Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так

Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
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Европейцы придумали идеальную схему работы с папуасами

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Какой смысл в национальном государстве, если у него нет суверенитета? Был выгодный для Болгарии проект, им дали команду зарубить, они зарубили. Зачем такое государство? Это же чистая бутафория. Но Болгария – еще куда ни шло! Подробности...
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Неси, холоп, еду и терминал, прикладывать буду!

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Мой прогноз, что по итогу в живых останутся только топовые рестораны и всякий шлак-фуд. А вот эти ваши любимые новые маленькие домашние ресторанчики с «дровяной печкой для пиццы» и «крафтовым сыром» – все они закроются. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Российское государство по-прежнему гарантирует сохранение культуры двухсот народов России   21 мая 2018, 23:25
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Галина Кравченко

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          Татарин, живущий в Башкирии, не обязан изучать башкирский, дагестанец, живущий в Калмыкии, не обязан учить калмыцкий. Об этом напоминают общественные деятели на фоне дискуссии, которая разгорелась вокруг законопроекта, который вводит принцип добровольности изучения национального языка. Если родители хотят, чтобы их ребенок изучал родной язык, они просто будут подавать заявление по этому поводу.

          Совет по правам человека при президенте подготовит экспертное заключение на законопроект, регулирующий преподавание в школах государственных языков республик России, сообщил в понедельник глава СПЧ Михаил Федотов

          «Поскольку такую широкую дискуссию вызвал вопрос об обучении родным языкам и на родном языке, тот законопроект, который внесен в Государственную думу, Совет взял для своей проработки, будет готовить на него экспертное заключение», – заявил Федотов, выступая на посвященном вопросам образования заседании Совета.

          Напомним, 10 апреля в Госдуму внесен проект поправок к закону «Об образовании», закрепляющих изучение государственных языков субъектов Федерации на добровольной основе. Законопроект предусматривает перенос изучения родных языков в вариативную часть учебного процесса. Но это не означает, что предмет переносится в разряд факультатива или внеурочной работы. Напротив, как только родители выберут «родной язык», уроки по этому языку войдут в обязательную часть учебного плана их ребенка. 

          Конституция гарантирует создание условий для изучения и развития родного языка всем народам России. В развитие этих конституционных гарантий новый закон гарантирует право на изучение родного языка, – в пределах возможностей, предоставляемых системой образования. Законопроект полностью соответствует практике других многонациональных стран и стран с разнообразными диалектами языка.

          Однако проект все же вызвал негативную реакцию в некоторых регионах. Критики законопроекта настаивают на сохранении изучения родного языка в обязательной части образовательной программы для всех народов России.

          Так, накануне в Казани прошел митинг против принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков, сообщил «Коммерсантъ». Митинг в одном из парков созвал союз татарской молодежи «Азатлык» (переводится c татарского как «свобода», союз образовался в 1989 году, во времена «парада суверенитетов»  он выступал за независимость республики). Правда, акция оказалась малолюдной ­– она собрала чуть более 100 человек.

          «Некоторые то ли специально это говорят, то ли пока не изучили закон и поэтому утверждают, что эти уроки сведут чуть ли не до уровня факультатива. Нет, это будет не факультатив, – заявил газете ВЗГЛЯД муфтий Альбир Крганов, член Общественной палаты России, председатель Духовного собрания мусульман России. – Это будут полноценные уроки, будут преподаваться языки. Здесь должен быть выбор: какой человек выбирает, такой он и изучает».

          На его взгляд, в данном законе вообще не было бы нужды, если бы не выявлялись факты о том, что людям порой преподавание языка навязывают. Как известно, закон принимается тогда, когда есть проблема и ее надо регулировать, пояснил Крганов.

          «Нельзя всех ровнять под одну гребенку. Скажем, башкир в Татарстане не обязан изучать татарский, а мариец в Чебоксарах не обязан изучать чувашский,

          – сказала газете ВЗГЛЯД глава Информационно-образовательной сети коренных народов «Льыоравэтльан» Гульвайра Куценко (Чукотка). – Зачем детям дополнительная нагрузка? Поэтому единственным способом обеспечения равенства является добровольность изучения родного языка».

          «К этой сфере нужно подходить деликатно. Не нужно заставлять изучать язык тех, для кого он не родной. Язык сохраняется только там, где на нем говорят в семье. Если семья заинтересована в сохранении языка, то она создают соответствующие условия, а искусственные меры для обязательного изучения таких языков в каких-то случаях могут сыграть и отрицательную роль», – считает Куценко.

          Что касается обязательных вещей, то как правило, у детей в таких случаях пропадает интерес и это не может не отражаться на качестве получаемых знаний, напомнила Куценко.

          Глава Ассамблеи народов России Светлана Смирнова напоминает: в России 277 языков, по 73 ведется преподавание, только по 13 есть соответствующие программы.

          «Можем ли мы обеспечить обучение всем этим языкам? Это невозможно ни в одной стране в принципе. Тем не менее, государство пытается дать такую возможность: если родители захотят обучать ребенка национальному языку, то школы будут создавать соответствующие условия», – сказала она газете ВЗГЛЯД.

          Смирнова отметила, что она сама родом из Удмуртии, в которой, согласно конституции второй государственный язык – удмуртский.

          «Но удмуртский, как второй государственный язык, никогда не был обязательным. Здравый смысл у нас возобладал: изучение удмуртского сделали добровольным. Это никак не влияет на самочувствие удмуртского народа. Если ты хочешь изучать удмуртский язык, то в республике созданы для этого все условия. Пожалуйста, изучайте!»

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          «Мы постоянно говорим, что вот, мол, государство должно и обязано... А в чем наша ответственность? Ответственность самой семьи? Государство разве регулирует вопрос, на каком языке общаться в семье? Если вы хотите, чтобы ваш родной язык не исчез, то говорите на нем с детьми, изучайте. Я с детства владею удмуртским языком, хотя изучала его только до третьего класса школы. Но это не мешает мне читать книги на родном языке», – рассказала Смирнова.

          «Я, например, по рождению татарин и мусульманин и этим горжусь, – добавляет муфтий Крганов. – Я знаю свой язык и изучал его в школе по два часа в неделю, и дома изучал. Я считаю, что этот язык мне необходим в общении со своими соплеменниками, знаю еще пару языков. Это должен быть выбор самого человека. Он сам выбирает, это нужно привить в семье, а не просто регламентировать буквой закона. Все должно начинаться в семье. Именно среда воспитывает человека».

          «Не стоит политизировать данную тему, она очень важная, потому что в России проживают около двухсот народов. Например, в Дагестане проживают порядка сорока национальностей. И вот как определить там, какой язык главный, кроме русского?» – риторически спрашивает Крганов.

          «К этой теме нужно очень спокойно относится, но некоторые правозащитники начинают будоражить тему. Но этот закон – это же не Библия, не Коран, и не Тора. Его потом можно видоизменить, если потом выявятся проблемы при исполнении или применении закона. Всегда можно вносить какие-то поправки», – подытожил муфтий.

          Председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» Сергей Кандыбович вспоминает, как «в свое время» обратился к московской мэрии с просьбой открыть школу с обучением на белорусском языке.

          «Власти отнеслись к этой идее благожелательно. Но потом возник вопрос, кто там будет преподавать и как наполнить эту школу учениками? В итоге, когда начали общаться с проживающими в Москве белорусами, то вопрос об открытии такой школы снялся сам собой, как бы по определению», – признался Кандыбович газете ВЗГЛЯД.

          «В стране есть такая категория граждан, как дети военнослужащих. В силу специфики своей службы военные могут перемещаться из региона в регион. Сегодня он служит в одном субъекте, потом в другом, где, может быть, в обязательном порядке преподают свой национальный язык. Как быть в таком случае? Заставлять ребенка в пожарном порядке учить незнакомый язык? Всем должно быть комфортно», – призывает Кандыбович.

          «Надо помнить, что русский язык является официальным языком ООН, и этот факт дает понимание, насколько он велик и важен в мире. Значит, надо сосредоточиться на более глубоком изучении русского языка и литературы. Тогда и национальные языки будут развиваться абсолютно естественно», – подытоживает лидер белорусского землячества.


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