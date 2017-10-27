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25 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 15:54  |  vz.ru
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Решение арбитража стало для Киева «плевком в лицо от партнеров»

Главная победа Газпром – Стокгольм признал рыночными цены на газ для Украины в 2011-2014 годах Фото: Denis Sinyakov/Reuters
Длившийся почти четыре года в Стокгольмском арбитраже судебный процесс между Газпромом и Нафтогазом, касающийся газового контракта 2009 года, завершен. Украина громогласно заявляет о своей победе и спасении от дефолта. Однако в реальности Газпром добился своего и заставил Киев признать свое поражение в принципиальном вопросе. Подробности...
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Характер украинской национальной власти за сто лет почти не изменился

Советский Харьков на первомайской демонстрацииФото: РИА Новости
Ровно сто лет назад Украина была провозглашена советской. Эту дату очень не любит официальный Киев, ведь она ставит под сомнение провозглашение независимости от 22 января 1918 года. И получается, что речь идет не столько о «незалежности», к которой так долго стремился угнетаемый русским царизмом народ, сколько о двоевластии, а то и вовсе – о коммунистическом выборе украинцев. Подробности...
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Зализняк стал создателем краеугольных камней русской идентичности

Работы Зализняка утверждают и постулируют древность и величие русской культуры и делают это без всякого шовинизма Фото: кадр из видео
Уходящий 2017 год был богат на смерти известных людей, и каждая утрата по-своему невосполнима. 24 декабря мы лишились человека, научный вклад которого в современные представления о русском языке, русской истории и русской культуре переоценить невозможно. Других таких, как Андрей Анатольевич Зализняк, просто не было, нет и не будет.  Подробности...
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В Латвии не нашли нужного количества «стукачей»

Планировалось, что по всей Латвии наберут порядка 100 «стукачей», но пока их всего 35Фото: Семенов Владимир/ТАСС
Латвийские власти столкнулись с неожиданной для них проблемой. Они хотели привлечь в Центр государственного языка «стукачей», которые бы доносили на лиц, «незаконно употребляющих русский язык», но желающих оказалось втрое меньше, чем нужно. Но почему «патриотические латыши» столь неохотно идут в доносчики? Подробности...
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Юбилей авторитета отметили побоищем

Введенный полицией план «Перехват» принес первые плоды Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Полиция задержала нескольких вероятных участников перестрелки у ресторана Crystal Ballroom на территории комплекса «Москва-Сити». В результате произошедшей на парковке ссоры гостей вечеринки с охранниками пострадали шесть человек: сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии и несколько чоповцев. Поводом для встречи в ресторане стало 55-летие авторитета измайловской ОПГ по прозвищу Павлик. Подробности...
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Поставка «Джэвлинов» Киеву – это реальная подстава

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
В Стратегии по нацбезопасности США упомянута «российская агрессия в отношении Грузии и Украины», но нет ни слова не то что о поставках летального оружия, но даже о помощи Киеву. И вот «Джэвлины». Подробности...
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С Новым годом! Он уже наступил

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Если вы решили, что это рекламный трюк, зазывающий вас кликнуть на страничку, вы отчасти ошиблись. Конечно, надо кликнуть! Но Новый год действительно наступил и происходит в это самое время. Подробности...
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Фальшивые армяне в комментариях в соцсетях отчетливо демонстрируют русофобию, прозападные взгляды и ненужность союза с Россией. Для чего вдруг резко понадобились манипуляции в интернете в среде представителей армянского этноса? Подробности...
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          «Институт русского языка РАН стоит по этому вопросу насмерть»

          «Использование буквы «ё» говорит об уважении к русскому языку»   24 декабря 2017, 16:17
          Фото: Любовь Чиликова/РИА Новости
          Текст: Денис Нижегородцев

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          «Однозначное написание имён, фамилий и географических названий в военное время совершенно необходимо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Евгений Пчелов, объясняя, почему букву «ё» обязали употреблять на письме только при Сталине. По его словам, это важный патриотический вопрос, и игнорирование буквы «ё» чревато серьезными последствиями.

          Ровно 75 лет назад был выпущен приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «ё». Это единственный официальный документ в нашей стране, который регламентирует данный вопрос на правительственном уровне.

          Всем наркомам автономных ССР и заведующим краевых и областных отделов народного образования тогда было предложено «дать распоряжение по подведомственным школам об обязательном применении буквы «ё» в русском правописании во всех классах начальной, неполной средней и средней школ». А за две с половиной недели до этого, 7 декабря 1942 года, вышел номер газеты «Правда» – главного печатного органа страны на тот момент, в котором все тексты были напечатаны с использованием буквы «ё».

          Несмотря на это и вопреки усилиям борцов за чистоту русского языка, буква «ё» в настоящий момент почти нигде не используется.

          Почему так происходит, какими проблемами это чревато, кто «ёкал» до 1942 года и какие перспективы у буквы с трудной судьбой, газета ВЗГЛЯД поговорила с заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-Архивного института РГГУ, членом Общества любителей российской словесности и Научного совета московского музея В.И. Даля Евгением Пчеловым.

          «Металла в условиях Гражданской войны не было»

          ВЗГЛЯД: Евгений Владимирович, с чем был связан приказ 1942 года и почему он был издан именно тогда, во время войны, когда, казалось бы, народу было не до лингвистики?

          Специалист в области вспомогательных исторических дисциплин, источниковед, генеалог Евгений Пчелов (фото: из личного архива)
          Специалист в области вспомогательных исторических дисциплин, источниковед, генеалог Евгений Пчелов (фото: из личного архива)

          Евгений Пчелов: Да, на первый взгляд, такой приказ в тяжёлое военное время вызывает недоумение. Но на деле это было правильное и обусловленное важными обстоятельствами решение. Война – это всегда действия больших масс людей на большой территории. Для недопущения разночтений чёткое и однозначное написание имён, фамилий и географических названий, то есть антропонимов и топонимов, в военное время совершенно необходимо (хотя и в мирное время тоже).

          Немецкие карты, к примеру, очень точны в передаче географических названий и используют букву «ё» в нужных случаях, хотя этой буквы нет в немецком языке. У нас же из-за необязательности этой буквы существует огромное количество неопределённостей, к примеру, фамилии разных людей могут различаться лишь её наличием. Я полагаю, что именно ликвидация возможных ошибок, стремление к полной ясности и дисциплине возродили букву «ё» именно в 1942 году.

          Однако не следует сбрасывать со счетов и другой момент: именно в годы войны активно шло возрождение многих старых русских традиций, а буква «ё» явно отсылала к культурным ценностям прежнего времени. Можно сказать, что это было вполне патриотическое решение.   

          ВЗГЛЯД: С появлением этого приказа «ё» стали использовать везде? И можно ли сказать, что с 1942 года эта буква официально находится в алфавите?

          Е. П.: После приказа «ё» стали в обязательном порядке писать при обучении в школе. Издавались книги, газеты и журналы с последовательным использованием «ё». Такое положение сохранялось до середины 50-х годов.  В 1943 году даже вышел словарь-справочник «Употребление буквы Ё».

          Конечно, нельзя сказать, что эта буква с того времени появилась в русском алфавите официально, но это было первое и единственное законодательное решение относительно её использования, впрочем, ограничивавшееся только школой.

          ВЗГЛЯД: Предпринимались ли попытки ввести повсеместное написание «ё» до 1942 года?

          Е. П.: Предпринимались, но не слишком последовательно. Расширение использования буквы «ё» предполагалось в связи с реформой орфографии начала XX века. Тогда упразднялась буква «ять», и во многих словах появлялась заменившая «ять» буква «е». Поскольку ряд слов различаются лишь написанием «е» и «ё», как, например, «все» и «всё», исчезновение «ятя» должно было привести к более широкому использованию «ё». Такой пункт был в первоначальном варианте проекта реформы. Однако из итогового большевистского декрета он исчез, потому что требовались новые литеры с «ё», а металла в условиях Гражданской войны не было.   

          «Признак низкого стиля»

          ВЗГЛЯД: Когда «ё» впервые начали употреблять в устной речи?

          Е. П.: В древнерусской кириллице этой буквы не было, поскольку само фонетическое явление, которое она обозначала, в древнерусском языке первоначально отсутствовало. А в церковнославянском языке его нет до сих пор. Однако в устной речи так называемое ёкающее произношение постепенно стало занимать всё более значительное место, первые случаи зафиксированы ещё в XI веке.

          В устной речи «ё» закрепилась, а в письменной нет, поскольку орфография всегда сильно отстаёт от произношения.

          ВЗГЛЯД: И как выходили из положения?

          Е. П.: Разными способами. Самый простой – писать в таких случаях вместо «ё» букву «о», например, в слове «жоны». Такие написания известны, но только в XVIII веке. В 1730-х годах филолог Василий Адодуров, историк Василий Татищев и поэт Василий Тредиаковский предложили использовать для обозначения ёканья специальную «двоегласную» букву. Она представляла собой соединение букв «i» и «о» – это был прототип позднейшей «ё». Подобное написание в 1783 году в своём толковом словаре стала применять Российская Академия наук. Встречается оно и в других изданиях екатерининского времени.

          ВЗГЛЯД: А благодаря кому появилась знакомая нам письменная «ё»? Карамзину?

          Е. П.: Знакомая нам «ё» впервые появилась в печати в издании стихотворений Ивана Дмитриева, датированном 1795 годом. Дмитриев действительно входил в круг Карамзина, который стал использовать букву в своих литературных альманахах. Поэтому чаще всего именно Карамзина называют её создателем, хотя это не известно точно. Ясно лишь, что буква родилась в кругу литераторов-карамзинистов, а на её внешний вид, по-видимому, повлияло аналогичное написание во французском языке, хотя оно обозначает совсем другое фонетическое явление.

          Добавлю, что никто официально букву «ё» в русскую письменность не вводил. Она постепенно стала в ней использоваться.

          ВЗГЛЯД: Правда ли, что долгое время «ёканье» считалось особенностью речи простолюдинов?

          Е. П.: Повторюсь: в церковнославянском языке такой буквы нет, поскольку нет и ёкающего произношения. Церковнослужители и сейчас говорят – «братья и сЕстры». А поскольку в литературном языке были сильны церковнославянские традиции, ёкающее произношение действительно считалось признаком низкого, разговорного стиля.

          «Неформальный Союз ёфикаторов»

          ВЗГЛЯД: Где сегодня мы обязаны писать «ё», а где не обязаны?

          Е. П.: По правилам 1956 года эта буква в русской письменности необязательна, и орфографическая комиссия Института русского языка РАН стоит по этому вопросу насмерть. Вот буквы «ё» и нет почти нигде, в том числе в большинстве СМИ.

          Некоторый сдвиг начал происходить в конце 90-х годов. Тогда мы вместе с моим соавтором (по книге «Два века русской буквы Ё: История и словарь») и старшим другом Виктором Чумаковым решили выступить в печати, чтобы привлечь внимание к судьбе «ё». Мы стали выступать и на заседаниях различных обществ. Виктор Трофимович взял на себя роль главного «ёфикатора» страны, встречался с редакторами СМИ, начальниками вокзалов. На здании Савёловского вокзала надпись с буквой «ё» появилась исключительно благодаря ему.

          Так, чисто явочным порядком буква «ё» начала своё скромное возрождение. И Чумаков больше в шутку, нежели всерьёз, организовал неформальный Союз ёфикаторов. Но, к сожалению, когда ушел главный стержень, на котором всё держалось (Виктор Чумаков умер в 2012 году – прим. ВЗГЛЯД), заменить его оказалось некем.

          ВЗГЛЯД: С чем в принципе связаны споры вокруг этой буквы? Почему не спорят про «о» или «и»?

          Е. П.: Потому что кто-то считает, что и без буквы «ё» можно понять, как читать и произносить то или иное слово. Но мне, например, не понятно, как можно догадаться о правильном произношении даже моей фамилии, если последовательно не писать букву «ё» во всех случаях, где она должна быть. Если бы писали везде, никто бы не называл меня Пчёловым (а я ПчелОв). Если паспорт выдан СемЕнову и, не дай Бог, в другом документе он будет записан как СемЁнов, юридически это два разных человека.

          Не забудем и о чистоте речи. Как часто мы слышим свеклА или грАвер. Эти ошибки – прямой результат пренебрежения буквой «ё». И таких примеров сотни. В русском языке около 10 тыс. слов с этой буквой. И то – если считать только имена нарицательные.

          ВЗГЛЯД: Потребует ли повсеместное внедрение «ё» особых усилий? Например, дополнительных средств на переименование улиц?

          Е. П.: Я не вижу в этом проблемы, никто не предлагает вводить новшество сразу. Поставить две точки в документе? Нажать на одну клавишу в компьютере вместо другой? Сделать при необходимости новую вывеску? Ничего не нужно переименовывать, нужно только начать писать правильно. А для этого нужны воля, желание и уважение к русскому языку. 


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