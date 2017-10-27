«Однозначное написание имён, фамилий и географических названий в военное время совершенно необходимо», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Евгений Пчелов, объясняя, почему букву «ё» обязали употреблять на письме только при Сталине. По его словам, это важный патриотический вопрос, и игнорирование буквы «ё» чревато серьезными последствиями.

Ровно 75 лет назад был выпущен приказ Наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «ё». Это единственный официальный документ в нашей стране, который регламентирует данный вопрос на правительственном уровне.

Всем наркомам автономных ССР и заведующим краевых и областных отделов народного образования тогда было предложено «дать распоряжение по подведомственным школам об обязательном применении буквы «ё» в русском правописании во всех классах начальной, неполной средней и средней школ». А за две с половиной недели до этого, 7 декабря 1942 года, вышел номер газеты «Правда» – главного печатного органа страны на тот момент, в котором все тексты были напечатаны с использованием буквы «ё».

Несмотря на это и вопреки усилиям борцов за чистоту русского языка, буква «ё» в настоящий момент почти нигде не используется.

Почему так происходит, какими проблемами это чревато, кто «ёкал» до 1942 года и какие перспективы у буквы с трудной судьбой, газета ВЗГЛЯД поговорила с заведующим кафедрой вспомогательных исторических дисциплин Историко-Архивного института РГГУ, членом Общества любителей российской словесности и Научного совета московского музея В.И. Даля Евгением Пчеловым.

«Металла в условиях Гражданской войны не было»

ВЗГЛЯД: Евгений Владимирович, с чем был связан приказ 1942 года и почему он был издан именно тогда, во время войны, когда, казалось бы, народу было не до лингвистики?

Специалист в области вспомогательных исторических дисциплин, источниковед, генеалог Евгений Пчелов (фото: из личного архива)

Евгений Пчелов: Да, на первый взгляд, такой приказ в тяжёлое военное время вызывает недоумение. Но на деле это было правильное и обусловленное важными обстоятельствами решение. Война – это всегда действия больших масс людей на большой территории. Для недопущения разночтений чёткое и однозначное написание имён, фамилий и географических названий, то есть антропонимов и топонимов, в военное время совершенно необходимо (хотя и в мирное время тоже).

Немецкие карты, к примеру, очень точны в передаче географических названий и используют букву «ё» в нужных случаях, хотя этой буквы нет в немецком языке. У нас же из-за необязательности этой буквы существует огромное количество неопределённостей, к примеру, фамилии разных людей могут различаться лишь её наличием. Я полагаю, что именно ликвидация возможных ошибок, стремление к полной ясности и дисциплине возродили букву «ё» именно в 1942 году.

Однако не следует сбрасывать со счетов и другой момент: именно в годы войны активно шло возрождение многих старых русских традиций, а буква «ё» явно отсылала к культурным ценностям прежнего времени. Можно сказать, что это было вполне патриотическое решение.

ВЗГЛЯД: С появлением этого приказа «ё» стали использовать везде? И можно ли сказать, что с 1942 года эта буква официально находится в алфавите?

Е. П.: После приказа «ё» стали в обязательном порядке писать при обучении в школе. Издавались книги, газеты и журналы с последовательным использованием «ё». Такое положение сохранялось до середины 50-х годов. В 1943 году даже вышел словарь-справочник «Употребление буквы Ё».

Конечно, нельзя сказать, что эта буква с того времени появилась в русском алфавите официально, но это было первое и единственное законодательное решение относительно её использования, впрочем, ограничивавшееся только школой.

ВЗГЛЯД: Предпринимались ли попытки ввести повсеместное написание «ё» до 1942 года?

Е. П.: Предпринимались, но не слишком последовательно. Расширение использования буквы «ё» предполагалось в связи с реформой орфографии начала XX века. Тогда упразднялась буква «ять», и во многих словах появлялась заменившая «ять» буква «е». Поскольку ряд слов различаются лишь написанием «е» и «ё», как, например, «все» и «всё», исчезновение «ятя» должно было привести к более широкому использованию «ё». Такой пункт был в первоначальном варианте проекта реформы. Однако из итогового большевистского декрета он исчез, потому что требовались новые литеры с «ё», а металла в условиях Гражданской войны не было.

«Признак низкого стиля»

ВЗГЛЯД: Когда «ё» впервые начали употреблять в устной речи?

Е. П.: В древнерусской кириллице этой буквы не было, поскольку само фонетическое явление, которое она обозначала, в древнерусском языке первоначально отсутствовало. А в церковнославянском языке его нет до сих пор. Однако в устной речи так называемое ёкающее произношение постепенно стало занимать всё более значительное место, первые случаи зафиксированы ещё в XI веке.

В устной речи «ё» закрепилась, а в письменной нет, поскольку орфография всегда сильно отстаёт от произношения.

ВЗГЛЯД: И как выходили из положения?

Е. П.: Разными способами. Самый простой – писать в таких случаях вместо «ё» букву «о», например, в слове «жоны». Такие написания известны, но только в XVIII веке. В 1730-х годах филолог Василий Адодуров, историк Василий Татищев и поэт Василий Тредиаковский предложили использовать для обозначения ёканья специальную «двоегласную» букву. Она представляла собой соединение букв «i» и «о» – это был прототип позднейшей «ё». Подобное написание в 1783 году в своём толковом словаре стала применять Российская Академия наук. Встречается оно и в других изданиях екатерининского времени.

ВЗГЛЯД: А благодаря кому появилась знакомая нам письменная «ё»? Карамзину?

Е. П.: Знакомая нам «ё» впервые появилась в печати в издании стихотворений Ивана Дмитриева, датированном 1795 годом. Дмитриев действительно входил в круг Карамзина, который стал использовать букву в своих литературных альманахах. Поэтому чаще всего именно Карамзина называют её создателем, хотя это не известно точно. Ясно лишь, что буква родилась в кругу литераторов-карамзинистов, а на её внешний вид, по-видимому, повлияло аналогичное написание во французском языке, хотя оно обозначает совсем другое фонетическое явление.

Добавлю, что никто официально букву «ё» в русскую письменность не вводил. Она постепенно стала в ней использоваться.

ВЗГЛЯД: Правда ли, что долгое время «ёканье» считалось особенностью речи простолюдинов?

Е. П.: Повторюсь: в церковнославянском языке такой буквы нет, поскольку нет и ёкающего произношения. Церковнослужители и сейчас говорят – «братья и сЕстры». А поскольку в литературном языке были сильны церковнославянские традиции, ёкающее произношение действительно считалось признаком низкого, разговорного стиля.

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«Неформальный Союз ёфикаторов»

ВЗГЛЯД: Где сегодня мы обязаны писать «ё», а где не обязаны?

Е. П.: По правилам 1956 года эта буква в русской письменности необязательна, и орфографическая комиссия Института русского языка РАН стоит по этому вопросу насмерть. Вот буквы «ё» и нет почти нигде, в том числе в большинстве СМИ.

Некоторый сдвиг начал происходить в конце 90-х годов. Тогда мы вместе с моим соавтором (по книге «Два века русской буквы Ё: История и словарь») и старшим другом Виктором Чумаковым решили выступить в печати, чтобы привлечь внимание к судьбе «ё». Мы стали выступать и на заседаниях различных обществ. Виктор Трофимович взял на себя роль главного «ёфикатора» страны, встречался с редакторами СМИ, начальниками вокзалов. На здании Савёловского вокзала надпись с буквой «ё» появилась исключительно благодаря ему.

Так, чисто явочным порядком буква «ё» начала своё скромное возрождение. И Чумаков больше в шутку, нежели всерьёз, организовал неформальный Союз ёфикаторов. Но, к сожалению, когда ушел главный стержень, на котором всё держалось (Виктор Чумаков умер в 2012 году – прим. ВЗГЛЯД), заменить его оказалось некем.

ВЗГЛЯД: С чем в принципе связаны споры вокруг этой буквы? Почему не спорят про «о» или «и»?

Е. П.: Потому что кто-то считает, что и без буквы «ё» можно понять, как читать и произносить то или иное слово. Но мне, например, не понятно, как можно догадаться о правильном произношении даже моей фамилии, если последовательно не писать букву «ё» во всех случаях, где она должна быть. Если бы писали везде, никто бы не называл меня Пчёловым (а я ПчелОв). Если паспорт выдан СемЕнову и, не дай Бог, в другом документе он будет записан как СемЁнов, юридически это два разных человека.

Не забудем и о чистоте речи. Как часто мы слышим свеклА или грАвер. Эти ошибки – прямой результат пренебрежения буквой «ё». И таких примеров сотни. В русском языке около 10 тыс. слов с этой буквой. И то – если считать только имена нарицательные.

ВЗГЛЯД: Потребует ли повсеместное внедрение «ё» особых усилий? Например, дополнительных средств на переименование улиц?

Е. П.: Я не вижу в этом проблемы, никто не предлагает вводить новшество сразу. Поставить две точки в документе? Нажать на одну клавишу в компьютере вместо другой? Сделать при необходимости новую вывеску? Ничего не нужно переименовывать, нужно только начать писать правильно. А для этого нужны воля, желание и уважение к русскому языку.