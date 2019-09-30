Что вы знаете о русской водке?

Водка больше не является самым популярным спиртным напитком в стране − ее значительно потеснило вино и пиво, но продолжает оставаться одним из самых узнаваемых международных брендов России. Что вы знаете о напитке, который ошибочно называют «русским национальным алкоголем»? В этом поможет разобраться викторина газеты ВЗГЛЯД.