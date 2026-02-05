  • Новость часаРоссия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    5 февраля 2026, 20:48

    Китайский Новый год 2026: когда наступает, как правильно встречать и год кого по восточному календарю

    Китайский Новый год 2026: когда наступает, как правильно встречать и год кого по восточному календарю
    @ IMAGO/Blue Jean Images/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков, Ольга Никитина

    Китайский Новый год, или Праздник Весны, остается самым важным и ярким событием для миллиардов людей в Восточном полушарии. В 2026 году он вновь соберет семьи за праздничным столом, напомнив о многовековых традициях и подарив неповторимый азиатский колорит. Этот день – уникальный сплав радости, семейного единения и глубокого культурного смысла. В какой день и как правильно встретить китайский Новый год в 2026 году и какие традиции остаются актуальными в современном мире?

    Какого числа китайский Новый год в 2026 году 

    В наступающем году главное торжество восточного календаря – китайский Новый год – начнется 17 февраля, во вторник. Отсчет нового цикла по традиции ведется с первого новолуния после зимнего солнцестояния, что и объясняет ежегодное изменение даты праздника. Праздничный период, известный как Праздник Весны, продлится пятнадцать дней – с 17 февраля по 3 марта. Окончание года Огненной Лошади придется на 5 февраля 2027 года.

    Символ 2026 года – Огненная Лошадь: значение и предсказания

    Каждый год в китайской астрологии определяется уникальным сочетанием одного из двенадцати животных зодиака и одной из пяти фундаментальных стихий – дерева, огня, земли, металла или воды. Эта точная комбинация, формирующая 60-летний цикл, повторяется лишь раз в шесть десятилетий.

    Символом 2026 года станет Огненная Лошадь, а ее ведущим цветом – энергичный красный. В культурной традиции Китая лошадь олицетворяет мощную жизненную силу, непоколебимую решимость и стремительные, зачастую благоприятные, перемены. Союз этого знака с огненной стихией сулит период высокой активности, смелых начинаний и динамичного развития.

    Традиции китайского Нового года

    Встреча Праздника весны (именно так жители Поднебесной называют китайский Новый год) сопровождается большим количеством ритуалов и таинств, первые из которых необходимо соблюсти задолго до заветной ночи. Так, за несколько дней до главного события зимы граждане КНР встречают Сяонянь (фестиваль Малого Нового года), посвященный чествованию Бога кухни и очага.

    Согласно китайской мифологии, он по поручению Юй-ди (верховное божество даосского пантеона) спускается к жителям Земли, чтобы оценить поведение каждой семьи за прошедший год. Задобрить небесную сущность люди пытаются тщательной уборкой домов, что помогает им освободиться от энергии прошлого.

    Кроме того, на столах оставляют специальные конфеты цзаотан, сделанные из клейкого просо. Считается, что пришедший «на огонек» Бог очага обязательно их попробует, и если ему понравится лакомство, он не станет рассказывать Юй-ди о плохом поведении семьи. Но даже если «кухонная взятка» получится невкусной – переживать не стоит. Есть шанс, что тягучая конфета попросту заклеит рот «ревизора».

    Как украсить квартиру?

    В этот же день начинается подготовка жилища к встрече Праздника весны. На входную дверь вывешивается иероглиф «Счастье» вверх ногами. Дело в том, что на китайском слова «перевернутый» и «приходить» звучат и пишутся почти одинаково. Получается игра слов: гости, якобы удивленные ошибке хозяина, говорят: «У вас счастье перевернуто!», но в реальности они утверждают, что к их товарищу уже «пришло счастье».

    Еще одним атрибутом праздника становятся дуйлянь (парные надписи), которые приклеиваются вокруг иероглифа «Счастье». Они представляют собой три полосы красной бумаги, на которых пишутся прощания со старым годом и надежды на будущие 12 месяцев. Как правило, надписи отличаются метафоричным и эфемерным смыслом.

    Как одеться и что дарить близким?

    Хорошим тоном до встречи Праздника весны считается сходить в магазин и приобрести новый наряд красного цвета (согласно традициям Поднебесной, он приносит удачу). После примерки его стоит отложить в шкаф вплоть до кануна Нового года. Появиться в нем перед семьей следует уже в момент «рассадки» гостей за праздничным столом.

    Нельзя забывать и о подарках. Идеальным вариантом станет хунбао (красный конверт) с изображенным на нем иероглифом «Счастье». Положить в него следует несколько купюр. «Правильной» суммы не существует, но есть негласное правило: дарить в следующем году меньшее количество юаней, чем было передано тебе, нежелательно.

    Что готовить?

    Отдельного внимания заслуживает подготовка новогоднего стола. Главное место на праздничном торжестве отводится под рыбу. Подавать ее необходимо целиком: с головой и хвостом, а «налетать» на нее не стоит ни при каких обстоятельствах. Традиция разнится от региона к региону: где-то рыба стоит нетронутой, где-то принято оставлять от нее несколько кусков.

    Почему так? Дело, опять же, в игре слов. На китайском «рыба» и «благополучие» звучат почти одинаково. Поэтому съесть рыбу без остатка или порезать ее – означает лишиться богатства в наступающем году. Не меньше символизма и в другом важном блюде – пельменях. Их принято лепить за день до Праздника весны всеми членами семьи.

    Китайцы считают, что эти комочки из теста и мяса похожи на юаньбао – серебряные слитки, которые в старинные имперские времена считались главной валютой страны. Все, кто готовят в этот день пельмени, приобщаются к общему успеху в наступающем году, тем самым заранее внося вклад в семейные достижения.

    Кстати, лепка пельменей может служить «термометром» ваших отношений со знакомыми китайцами. Если вас «приобщили» к этому важному процессу, будьте уверены – вас считают хорошим другом. А если у семьи есть дочь на выданье, то, вполне возможно, ее отец или мать рассматривают вас в качестве возможного жениха.

    Что делать в полночь?

    И вот Новый год наступил. В полночь все китайцы выбегают из-за столов на улицу, чтобы перейти к самой шумной традиции этого дня – запуску фейерверков. На добрые полчаса каждая улица города озарится пламенем и наполнится хлопками. Считается, что таким образом граждане КНР отпугивают от своей родины злых духов.

    Остаток ночи китайцы проводят в гостиной, допивая чай и общаясь на разные темы. Многие обсуждают планы на грядущую неделю: Праздник весны сопровождается семью официальными выходными для всего населения страны.

    Все чаще и чаще это время люди решают проводить в квартирах: желанию путешествовать препятствует резкий рост цен на гостиницы и огромное количество отдыхающих.

